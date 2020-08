Tänä vuonna odotetaan hieman tavanomaista pienempää satoa poikkeuksellisen kuivan alkukesän takia. Varsinkin viljojen ja öljykasvien kasvu on ollut tavanomaista huonompaa, selviää Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) heinäkuun kasvikausi­kyselystä.

”Pitkän ajan trendinä voi sanoa, että poikkeusvuodet tulevat peräjälkeen. Kuivuus oli hyvin ankara paikka paikoin alkukesästä, ja sitten paikka paikoin tuli liikaakin vettä heinäkuun alussa. En tiedä johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta vai meneekö normaalin vuosivaihtelun piikkiin, mutta kyllä tässä monena vuotena on ollut aika poikkeuksellisia sääolosuhteita”, MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg kommentoi STT:lle.

Yli 80 prosenttia viljelijöistä kertoo kasvukauden kuivuuden aiheuttaneen ongelmia viljelyyn. Etenkin vilja on kärsinyt.

Lounais-Suomi on Åbergin arvion mukaan pärjännyt kaikkein heikoimmin. Tilanne on keskimäärin ollut vähän parempi pohjoisessa ja idässä. Koronatilanne patisti panostamaan herneisiin ja härkäpapuihin Lähes 40 prosenttia viljelijöistä ilmoitti aikovansa tulevaisuudessa viljellä aiempaa enemmän valkuaiskasveja, erityisesti hernettä ja härkäpapua. Åbergin mukaan tähän on useita syitä, mutta koronatilanne on osaltaan vaikuttanut.

”Yksi epävarmuustekijä, mikä aika nopeasti tuli ilmi, oli, että valkuaisainerehun ja varsinkin soijan saatavuuteen saattaa tulla ongelmia jos koronatilanne pitkittyy ja pahenee Etelä-Amerikassa. Keväällä markkinoimme tätä hyvin aktiivisesti ja teimme vähän muutoksia tukipolitiikkaamme. Herneen ja härkäpavun tukia saimme jonkin verran nostettua”, hän sanoo.

Åberg korostaa kuitenkin, että rehuteollisuuden puolella jo pidempään on haluttu vähentää riippuvuutta soijasta. Esimerkiksi herneen viljelypinta-alaa kasvatettiin voimakkaasti tänä vuonna.