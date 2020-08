Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous ei löytänyt yksimielisyyttä kirkkoa repivään kysymykseen avioliittokäsityksestä. Kyse on siitä, pitäisikö kirkon vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja vai ei.

Piispat käsittelivät asiaa, koska heiltä pyydettiin sitä kaksi vuotta sitten. Toukokuussa 2018 kirkolliskokous käsitteli aloitetta, jonka mukaan evankelis-luterilaisen kirkon tulisi laajentaa avioliittokäsitystä koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja. Aloite kaatui äänestyksessä. Kirkko ei alkanut vihkiä homopareja avioliittoon.

Tuolloin kirkolliskokous päätti pyytää piispainkokousta edistämään kunnioittavaa keskustelua ja selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä johtuvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

Lue lisää: Kirkko ei ala vihkiä homopareja, ainakaan vielä – Kirkolliskokous päätti kuitenkin jatkaa avioliittokysymyksen selvittelyä

Tuosta pyynnöstä on nyt kulunut kaksi vuotta. Torstaina kirkko julkaisi tiedotteen piispainkokouksen kymmensivuisesta vastauksesta, jota ensi viikolla kokoontuva kirkolliskokous käsittelee.

Arkipiispa Tapio Luoma.

Nyt julkaistuun kannanottoon piispainkokous on koonnut kuusi vaihtoehtoa avioliittokäsityksestä ja vihkimiskäytännöistä. Piispat ovat keskustelleet näistä malleista, mutta he eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, mitä mallia Suomessa tulisi noudattaa.

Arkkipiispa Tapio Luoma huomauttaa, että piispainkokoukselta ei pyydetty asiasta aloitetta eikä esitystä, vaan piispoja pyydettiin kartoittamaan vaihtoehtoja avioliittonäkemyksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Nyt kirjoitettu kymmensivuinen mietintö on vastaus kirkolliskokouksen pyyntöön.

”Jouduimme toteamaan, että piispat ovat tästä asiasta erimielisiä. Tämä on ensimmäisiä papereita, joissa tämä erimielisyys on näin selvästi kerrottu”, Luoma kertoo HS:lle.

”Olemme käsitelleet asiaa nyt pari vuotta ja lopputuloksena on se paperi, jonka torstaina saimme esille. Varmasti asian vaikeus kuvastuu hyvin paperissa. Kaikkien piispojen näkökantoja parhaalla mahdollisella tavalla kuvailevan yhteisen ilmauksen löytyminen oli vaikeaa. Tämmöinen nyt löydettiin, ja se on avioliittokysymyksen osalta se meidän päätelmä.”

Tällä hetkellä kirkko noudattaa piispainkokouksen listaamista malleista mallia numero kaksi. Eli kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti. Vihkimisen rinnalla kirkolla on samaa sukupuolta oleville pareille rinnakkainen toimitus, jossa parin kanssa ja puolesta rukoillaan.

Osalle piispoista kirkon nykymalli on ainoa mahdollinen vaihtoehto. Osa piispoista taas näkee samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen mahdollisena. He kannattavat joko kahden rinnakkaisen, eli perinteisen ja sukupuolineutraalin, avioliittokäsityksen olemassaoloa. Tällainen malli on Norjassa. Tai avioliittokäsityksen muuttamista sukupuolineutraaliksi ja vihkimiskäytännön muuttamista sen mukaiseksi.

Koska yhteistä ratkaisua ei löytynyt, piispainkokous keskusteli ”toiseksi parhaasta mallista” – siitä, mihin piispat olisivat valmiita, jos kaikkien olisi joustettava. Piispankokouksen enemmistö olisi silloin valmis listaamistaan malleista numeroon kolme.

Mallissa kolme kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti mutta antaa papille mahdollisuuden vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

”Säilyttäessään kirkon nykyisen käsityksen avioliitosta malli antaa papeille omantunnonvapauden vihkiä tai siunata myös samaa sukupuolta olevia pareja soveltamalla kirkkokäsikirjan kaavaa”, piispainkokouksen mietinnössä sanotaan.

Luoman mukaan mietinnön lopputulos ei ollut itsestäänselvyys.

”Se, että tätä on kahden vuoden ajan tarkasteltu käytännössä jokaisessa piispain tapaamisessa, kertoo siitä, että kyllä meillä melkoinen työ oli saada aikaan tämmöinenkin paperi”, hän sanoo.

Arkkipiispa kuitenkin kokee, että kirkossa on halua löytää kompromissiratkaisu kirkkoa pitkään vaivanneeseen kiistaan. Hän uskoo mallin kolme olevan olevan sellainen, jota noudattamalla avioliittokäsityksestä vaivaavan erimielisyyden kanssa olisi helpompi elää.

”Prosessi itsessään oli rakentava ja hyvä, vaikka yksimielistä skenaariota ei löydettykään. Inhimillisen kanssakäymisen edellytys on se, että kykenemme keskustelemaan ja käymme ajatusten vaihtoa, koska se on ainut keino löytää yhteistä tietä eteenpäin”, Luoma sanoo.

”Tämä ei johda mihinkään suoraan esitykseen tai aloitteeseen, vaan jää nähtäväksi, millä tavalla tähän tartutaan ja mikä sen lopullinen merkitys tulee olemaan.”

Kirkolliskokous kokoontuu ensi viikolla Turussa. Se kokoontuu nyt ensimmäistä kertaa uudella, alkuvuodesta valitulla kokoonpanolla.