Mielenterveys

Vastuu vakavista mielenterveysongelmista kärsivistä ihmisistä jää liian usein heidän omaisilleen, sanoo Mielenterveysomaisten keskusliiton (FinFamin) toiminnanjohtaja Pia Hytönen.

HS kertoi lauantaina skitsofreniaa sairastaneesta Markosta ja hänen äidistään. Uudellamaalla asuva äiti joutui taistelemaan saadakseen vakavista aistiharhoista kärsivän poikansa hoitoon, vaikka poika oli yrittänyt aiemmin itsemurhaa. Koronaviruksen takia vastaavat tapaukset ovat yleistyneet.

Lue lisää: Itsemurhaa yrittänyt Marko kotiutettiin psykiatriselta osastolta, ja pian hän katosi – Koronavirus jätti monet mieleltään vakavasti sairaat omilleen

FinFamin tiedossa on monta vastaavaa tarinaa, jossa läheinen taistelee omaisensa hoidosta vuosia. Joskus niinkin pitkään, että omainen väsyy tai uupuu.

”Äidin tarina koskettaa, koska se on erittäin yleinen”, Hytönen sanoo.

Tarinan kertonut äiti soitti muun muassa hätäkeskukseen, sairaalaosastolle – josta poika oltiin hoitojaksolta kotiutettu – sekä kunnan päivystävälle lääkärille.

Hytösen mukaan jo ensimmäisen puhelimeen vastanneen terveysalan työntekijän olisi pitänyt selvittää, miten tilanne ratkaistaan.

”On ongelmallista, kun ihminen on täysi-ikäinen ja sairaudentunnoton. Silloin on erityisen tärkeää, että hoidontarpeen arvioinnissa otetaan omaiset mukaan ja kuunnellaan heidän huoltaan, etenkin jos taustalla on itsemurhayritys.”

Hän lisää, että usein omaisilla on tärkeää tietoa sairastuneesta monen vuoden ajalta. Omainen tietää, mikä sairastuneelle on tavallista käytöstä ja mikä ei.

”Tietenkin lopulta ammattilaiset tekevät arvion”, Hytönen sanoo.

Ambulanssityöntekijät eivät kuitenkaan olisi hänen mielestään saaneet lähteä pois.

”Ei ambulanssi käänny pois silloinkaan, jos jollakulla on ollut sydäninfarkti. Mielenterveysasiat pitää ottaa yhtä vakavasti kuin kaikki muutkin sairaudet.”

Hytösen mukaan äidin tarina on hyvä esimerkki siitä, kuinka helposti taakka sairastuneesta jää omaisen harteille.

”Omaisille ei anneta tietoa, mutta silti he joutuvat vastuuseen. Äiti oli se, joka vastasi tilanteesta. Se on täysin kohtuutonta. Kyllä terveydenhuollon järjestelmän täytyisi ottaa koppi sairastuneista kokonaisvaltaisesti.”

”Lopulta kävi niin, että auttava tahokin [avohoito] turvautui juuri omaiseen, kun ei saanut poikaa puhelimeen.”

Hän painottaa, että kyseisen äidin ja pojan kohdalla pojalla oli poikkeuksellisen hyvä tilanne, sillä hänellä on omainen, joka jaksoi auttaa ja vaatia apua.

”Jos omaisia ei ole tai he ovat uupuneita, saattaa kuntoutuja jäädä täysin yksin. Senkään takia järjestelmä ei saisi perustua läheisen apuun.”

Hytösen mukaan omaisen taakkaa voitaisiin keventää terapiatakuulla. Terapiatakuu-nimisen kansalaisaloitteen tarkoituksena on nopeuttaa hoitoon hakeutuvan hoidon tarpeen arviointia ja hoitoa. Nopeampi hoitoonpääsy helpottaisi omaisen taakkaa, sillä se estäisi ongelmien pitkittymistä ja omaisen uupumista.

Aloite siirtyi eduskunnan käsittelyyn viime vuoden lokakuussa.

Sen taustalla on kolmekymmentä suomalaista mielenterveysjärjestöä, jotka toimivat yhteistyössä Mielenterveyspooli-nimen alla.

Hytönen itse oli Mielenterveyspoolin puheenjohtaja aloitteen laatimisen aikaan. Hän on myös toinen aloitteen vireillepanijoista.

Kansalaisaloite terapiatakuusta tehtiin aikana ennen koronavirusta. FinFamin Hytösen mukaan aloite on kuitenkin tullut koronaviruksen myötä entistä oleellisemmaksi. Virus on osoittanut, että hoitoon pääsemisen pitkittymisen kasvattavaa ongelmia.

Ennen koronavirusta Kelan korvaamaan kuntoutusterapiaan oli 7–12 kuukauden jonot. Vielä ei tiedetä, kuinka pitkiksi jonot epidemian myötä kasvavat.

”Se tiedetään, että jonot ovat jo nyt pidemmät, sillä terapiat ovat olleet tauolla”, Hytönen sanoo.

Jos koronaviruksen toinen aalto saapuu Suomeen syksyllä, olisi Hytösen mukaan myös mielenterveyspuolella oltava sitä varten suunnitelmat valmiina.

”Voidaan sanoa, että meillä on koronaviruksen myötä käynnissä mielenterveyskriisi. Se ei saa jäädä muiden koronaviruksen aiheuttamien kriisien taka-alalle.”

Ensimmäisen aallon kohdalla moni koki yksinäisyyttä, laitosvierailut oli kielletty kuukausiksi, virkistystoimet lakkautettu ja terapiat katkolla.

”Jos toinen aalto tulee, menevätkö jo käynnistyneet kuntoutukset ja terapiat taas tauolle tai siirtyvätkö järjestettäviksi etänä, vaikka tiedämme, mitä siitä seuraa? Miten osan potilaista tarvitsema kasvokkainen terapia taataan? Tässä kohtaa ei pidä lietsoa pelkoa, mutta nämä ovat asioita, jotka tulee tiedostaa, ja joihin tulee varautua ennen syksyä.”