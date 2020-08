Miesten osuus suomalaisista on kasvanut tasaisesti vuosikymmeniä, ja nyt miehiä on suhteessa enemmän kuin koskaan. 20 vuoden päästä heitä saattaa olla ensimmäistä kertaa enemmän kuin naisia. Asiantuntijoiden mukaan muutos haastaa niin työelämää kuin politiikkaakin.

Suomessa on nyt historiallisen paljon miehiä, ja heidän osuutensa näyttää kasvavan kasvamistaan. Näköpiirissä on jo käänne, jossa miehiä on enemmän kuin naisia.

Tällä hetkellä koko väestöstä 49,4 prosenttia on miehiä, ja 204 kunnassa yli puolet asukkaista on miehiä. Vielä vuonna 2000 miesenemmistöön ylsi 169 kuntaa.