Toisin kuin sunnuntaina 9. elokuuta sivuilla C 2–3 kerrottiin, Aki Kaurismäen elokuvan nimi on Mies vailla menneisyyttä, ei Miehen tie. Komisario Palmun erehdys -elokuva on ilmestynyt 1960, ei 1961. Suomisen Olli asui täällä -kävely johdattaa vanhojen suomalaisten elokuvien maailmaan, ei Suomi-Filmin maailmaan.