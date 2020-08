Aalto-yliopiston opiskelijat juhlivat jälkivappua elokuun viimeisellä viikolla Wappusimulaattorissa, joka huipentuu satoja opiskelijoita kokoavaan päätösjuhlaan Kaivohuoneella. Simulaattori koostuu useista eri opiskelijayhdistyksien järjestämistä tapahtumista.

Wappusimulaattorin viestintää koordinoivan Laura Aallon mukaan tapahtuma päätettiin järjestää epidemian toisen aallon pelosta huolimatta ja turvallisuuskysymyksiin on kiinnitetty paljon huomiota.

”Olemme järjestämisessä huomioineet turvavälit sekä käsihygienian, ja noudatamme sisätiloissa Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY:n rajoituksia”, Aalto painottaa.

Päätös järjestämisestä on tehty Aallon mukaan hallituksen ohjeita silmällä pitäen ja samalla on seurattu esimerkiksi maskikeskustelun eri käänteitä.

”Vapputapahtumien järjestämistä on suunniteltu keväästä asti. Jos tilanne muuttuu selvästi huonommaksi, olemme valmiita perumaan tapahtumat”, Aalto toteaa.

Wappusimulaattorin aikana järjestetään Aallon mukaan vappuviikon perinteisiä tapahtumia, jotka ovat jääneet koronaepidemian takia järjestämättä.

Aalto arvelee, että viikon tapahtumat ovat pääosin alle sadan hengen tai 100–200 hengen kokoontumisia, ja niitä järjestävät omatoimisesti eri opiskelijakillat.

”Perinteisesti vappu kuitenkin huipentuu Dipolin Wappuun, joka on viikon suurin tapahtuma. Tällä kertaa päätöstapahtumana on pienimuotoisempi Kauppatieteiden ylioppilaiden järjestämä tapahtuma Kaivohuoneella”, Aalto kertoo.

Päätöstapahtuman turvallisuuden suhteen noudatetaan Aallon mukaan Kaivohuoneen rajoituksia ja ohjeita.

Vappuviikon päätteeksi opiskelijat suuntaavat vielä Kaivopuiston Ullanlinnanmäelle piknikille.

Aalto-yliopiston oppimispalveluiden johtaja Eija Zitting kertoo, että tieto juhlaviikosta tuli hänelle yllätyksenä.

”Olemme juuri linjaamassa, miten toimitaan uusien opiskelijoiden tapahtumien kanssa syyskuun ensimmäisellä viikolla, enkä siksi osaa vielä ottaa kantaa tähän opiskelijoiden omaan tapahtumaan”, Zitting toteaa.

Zitting korostaa, että koko yliopistoyhteisön odotetaan noudattavan yhteisiä ohjeita tapahtumien järjestämisen ja tilojen käytön suhteen.

Oikaisu 10.8.2020 kello 17.11: 850 henkeä korjattu sadoiksi hengiksi. 850 on Kaivohuoneen virallinen koronarajoitus, järjestäjien mukaan tapahtumaan on myyty noin 400 lippua. Korjattu myös Laura Aallon rooli. Aalto on yksi tapahtuman viestintää ja pienempiä tapahtumia koordinoivista henkilöistä, eikä siis koordinoi päätösjuhlaa. Päätöstapahtuman järjestää Kauppatieteiden ylioppilaat.