Lakiuudistuksen tavoitteena on korostaa sellaisten tekojen moitittavuutta, joiden vaikuttimena on sukupuoleen perustuva viha.

Rikoksista annettavia rangaistuksia voidaan pian koventaa, jos teko johtuu uhrin sukupuolesta.

Oikeusministeriö on valmistellut asiasta lainmuutosta. Lakiuudistuksen tavoitteena on korostaa sellaisten tekojen moitittavuutta, joiden vaikuttimena on sukupuoleen perustuva viha.

Sukupuolesta on siten tulossa rangaistuksen koventamisperuste muun muassa etnisen syntyperän, ihonvärin, seksuaalisen suuntautuneisuuden, uskonnon ja vammaisuuden tapaan.

Oikeusministeriön lakiluonnoksessa arvioidaan, että uutta koventamisperustetta voitaisiin soveltaa vuosittain alle kymmenessä tapauksessa.

Se voi vaikuttaa sakkojen suuruuteen tai vankeusrangaistuksen pituuteen sekä siihen, tuomitaanko vankeusrangaistus ehdollisena vai ehdottomana.

”Vankeusrangaistusten osalta kyse olisi rangaistuksen ankaroitumisesta korkeintaan muutamalla kuukaudella. Yksittäisissä tapauksissa koventamisperuste saattaisi myös vaikuttaa rangaistuslajin valintaan niin, että ehdollinen vankeus tuomittaisiin ehdottomana”, esityksessä todetaan.

Lakiluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle. Hallituksen on tarkoitus antaa lakiesitys eduskunnan käsiteltäväksi loppuvuoden aikana.