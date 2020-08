Lukiot valmistautuvat elokuun lopun ylioppilasjuhliin epävarmuudessa.

Lakkiaiset järjestetään runsaan kahden viikon päästä, mutta monessa lukiossa niiden järjestelyistä tai aikataulustakaan ei olla vielä selvillä.

Jyväskylän lyseon lukion rehtori Osmo Polas kertoo perheiltä tulevan nyt jatkuvasti kyselyitä asiasta.

”Tämä on perheille todella ikävää, kun he joutuvat tällaisessa epävarmuudessa elämään”, sanoo Polas.

Ylioppilasjuhlat siirtyivät touko-kesäkuun vaihteesta elokuun loppuun koronavirustilanteen takia. Koulutuksen järjestäjät suosittelivat silloin, että valmistuneiden juhlat lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa pidetään 28. tai 29. elokuuta, jos tilanne sen sallii.

Jos terveystilanne estää elokuun juhlat, kevään ylioppilaat voidaan kutsua joulukuun alussa järjestettävään syksyn ylioppilasjuhlaan, linjaa suositus.

Elokuun juhlien valmistelut ovat nyt kovassa vauhdissa sekä kouluissa että kodeissa, mutta järjestelyt hämmentävät. Polaksen lukiossa epävarmuutta aiheuttaa muun muassa ylioppilasjuhlan aikataulutus.

”Salin pitäisi olla iso, jotta turvavälit pystytään huomioimaan. Emme voi vielä sanoa perheille, olemmeko yhdessä, kahdessa, kolmessa vai neljässä eri ryhmässä”, sanoo Polas.

Kodeissa ei siis välttämättä tiedetä, mihin aikaan kutsua vieraat.

”Juuri tämä on se hankaluus. Rehtoreille on organisointi on riepovaa. Kunpa olisi selkeä tieto, kuinka voi toimia”, Polas sanoo.

Polas tietää, että tuoreet ylioppilaat odottavat yhteistä juhlapäivää. Samoin päivää odotetaan kodeissa, joista suuressa osassa ylioppilasjuhla on yhä pitämättä.

Ylioppilaat saivat todistuksensa valtaosin postissa touko-kesäkuun vaihteessa. Lukiot järjestivät etäyhteyksin myös virtuaalisia juhlia, joihin kuului osassa myös lakitus.

Samalla lukiot ilmoittivat päivämäärän elokuun lopun yhteisölliselle juhlalle. Suurin osa lukioista juhlii lauantaina 29. päivä. Pienempi osa järjestää juhlan perjantaina 28. päivä.

Kuntaliiton lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kyösti Värri sanoo lukioiden valmistautuvan juhlaan parhaillaan.

”Koronaviruksen toinen aalto on kuitenkin iso kysymysmerkki. Lähiviikot näyttävät, miten toimitaan”, sanoo Värri.

Värri muistuttaa, että paikalliset olosuhteet ratkaisevat, miten juhlat toteutuvat.

”Jos turvavälejä ei pystytä varmistamaan, voi olla että jossakin mietitään juhlaa uudelleen. Nyt ollaan odottavalla kannalla, miten tautitilanne etenee. Ensi viikko on ratkaiseva näissä pohdinnoissa”, Värri sanoo.

Muodollista estettä juhlille ei ole, koska kokoontumisrajoitukset poistuivat elokuun alussa.

Osa lukioista tuskailee tilakysymyksen kanssa. Perinteinen touko-kesäkuun vaihteen juhlatila ei välttämättä ole elokuun viimeisenä viikonloppuna vapaana, joten juhla pitää sovitella pienempiin tiloihin.

Juhlaa ei haluttu Värrin mukaan venyttää syyskuun puolelle, koska osa ylioppilaista muuttaa opiskelupaikkakunnilleen.

Aikatauluissa joustamista vaaditaan myös Puolustusvoimilta, koska osa ylioppilaista on ehtinyt aloittaa varusmiespalveluksen.

Kokkolassa päädyttiin järjestämään juhla kokonaan ulkona. Aluksi ylioppilaiden kakkukahvit piti nauttia juhlavasti kaupungintalon Kokkola-salissa, mutta suunnitelmiin tehtiin äskettäin muutos.

”Pidämme kaupungintalon edustalla pienimuotoisen juhlatilaisuuden, jonka ohjelmassa on muun muassa musiikkia ja kaupunginjohtajan puhe. Sisätiloista luovuttiin kaupungintalon kokoontumisrajoitusten vuoksi”, kertoo Kokkolan yhteislyseon rehtori Raimo Lammi.

Lammi arvioi, että paikalle saapuu 80–85 prosenttia ylioppilaista.

”Nuoret odottavat yhteistä juhlaa. Kevään etätilaisuudet koettiin erilaisina ja vaatimattomina”, Lammi sanoo.

Kodeissa ei Lammin mukaan ole yleisesti vielä juhlittu. ”Kutsuja ylioppilasjuhliin tullaan lähiaikoina näkemään lehdissäkin”, hän ennakoi.

”Osa perheistä on toki pitänyt juhlat suvun kesken kesän aikana. Silti myös näiden perheiden ylioppilaat odottavat yhteistä juhlahetkeä koululla kavereiden kanssa”, Värri sanoo.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjistä vain harva on tiedottanut järjestävänsä juhlia keväällä valmistuneille elokuun lopulla. Ammatillisessa koulutuksessa on hyvin vaihtelevat juhlakäytännöt, ja normaalistikin nykyisin ammattiin valmistutaan ympäri vuoden.