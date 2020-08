Viime vuonna alkanut keskustelu räjäytti hoito- ja hoivakotien epäkohtia koskevien ilmoitusten määrän, mutta nyt tahti on rauhoittunut. Arkistokuva Oulusta.

Hoivakotien ongelmista tehtiin viime vuonna iso vyöry kanteluita ja epäkohtailmoituksia, mutta tänä vuonna tahti on rauhoittunut.

Näin voi päätellä aluehallintovirastojen eli avien tilastoista. Avit ovat silti edelleen saaneet ikääntyneiden hoivakoteja koskevia yhteydenottoja nopeampaan tahtiin kuin ennen viime vuoden hoivakotikeskustelua.

”Kun jokin asia nousee julkisuudessa vahvasti esiin, se näkyy yhteydenottoina. Tänä vuonna eletään tasaisemmassa tilanteessa, kun ei ole ollut mitään kohua päällä”, kertoo suurimman eli Etelä-Suomen avin sosiaalihuolto­yksikön päällikkö Eija Hynninen-Joensivu.

”[Määrä] on jonkin verran tasaantunut. Mutta ei se varmaan aikaisempien vuosien alapuolelle ole mennyt”, arvioi ylitarkastaja Päivi Ahvenus toiseksi suurimmasta Länsi- ja Sisä-Suomen avista.

Myös järeät valvontatoimet vaikuttavat yleistyneen. Vuoden sisällä avit ovat määränneet keskeytettäväksi peräti kolmen vanhus- ja yhden vammaisyksikön toiminnan tai osan siitä.

Viime vuonna vanhustenhuollossa omaisten kanteluiden määrä yli tuplaantui, ja työntekijöiden tai ulkopuolisten tekemien epäkohtailmoitusten määrä noin kolminkertaistui. Myös vammaisten asumispalveluista epäkohtailmoituksia tuli edellisvuoteen verrattuna yli kaksinkertainen määrä.

Alla näkyvät avien viime vuosina saamat kantelut ja valvonta-asiat vanhusten hoivakodeista. Luvut ovat suuntaa antavia.

Suunta on sama myös valtakunnallisessa lupa- ja valvontavirasto Valvirassa. Ennätyksellisen viime vuoden jälkeen tahti on rauhoittunut, mutta tähän mennessä se ei näytä pudonneen edellisvuosien tasolle.

”Tämä vuosi on ollut paljonkin [viime vuotta] rauhallisempi. Epäkohtailmoituksia ja kanteluita on tullut huomattavasti vähemmän. Ehkä koronakin on vaikuttanut”, kertoo Valviran sosiaalihuollon valvonnan ryhmäpäällikkö Eine Heikkinen.

Omaisten vierailuja hoivakoteihin rajoitettiin keväällä koronavirusepidemian vuoksi. Epidemia on jarruttanut myös avien tekemää valvontaa: Virkamiesten aikaa on kulunut koronaohjeistuksiin, ja tarkastuskäyntejä on rajoitettu.

Toisaalta koronatilanne on myös aiheuttanut kanteluita muun muassa vierailurajoituksista ja omaisten tiedonsaannista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut yhteensä 11 ikäihmisten hoivakoteihin liittyvää koronakantelua, kun mukaan lasketaan myös terveydenhuollon kantelut. Muita valvonta-asioita, kuten epäkohtailmoituksia, on ollut 15.

Lue lisää: Pirkko Nikkari tyrmistyi isänsä tilasta ja sai kaupungin varpailleen – HS selvitti oloja omaisilta suljetuissa hoivakodeissa

Vanhusten hoivapalvelujen epäkohdat nousivat julkisuuteen viime vuonna. Kolmen yksityisen hoivakodin toiminta määrättiin alkuvuonna keskeytettäväksi vakavien puutteiden vuoksi. Kaksi määräyksistä antoi Valvira, kolmannen Länsi- ja Sisä-Suomen avi.

Tämän jälkeen avit ovat keskeyttäneet yhteensä neljän asumisyksikön toiminnan kokonaan tai osittain.

Runsaan vuoden sisällä keskeyttämispäätös on annettu kolmelle iäkkäiden hoiva- tai palvelukodille Seinäjoella, Sastamalassa ja Rääkkylässä sekä yhdelle kehitysvammaisten palvelukodille Rääkkylässä.

Määrä on poikkeuksellinen. Vuosina 2016–2018 näin järeitä päätöksiä ei hoivakotipuolella tehty lainkaan. Myös Valviran historiassa alkuvuoden 2019 kaksi keskeyttämispäätöstä ovat toistaiseksi ainoat.

Valviran Eine Heikkinen arvioi, että kevyemmät valvontatoimet eivät enää aina tehoa entiseen tapaan. Asiaan ovat vaikuttaneet hoivayritysten nopea kasvu 2010-luvulla ja vaikeudet saada tarpeeksi koulutettua henkilökuntaa.

”Aiemmin valvonta­viranomaisen huomautus otettiin useammin vakavasti. Viime vuonna piti ryhtyä ottamaan järeämpiä valvontakeinoja käyttöön, kun lievemmät eivät olleet vaikuttaneet.”

Heikkinen kuitenkin uskoo, että viime vuosi herätteli sekä viranomaisia että alan toimijoita. Sen lisäksi, että laiminlyöntejä on paljastunut, niihin on puututtu aiemmin.

”Yksiköissä on ryhdytty omavalvontatoimenpiteisiin, ja myös kunnat ovat ainakin joltisesti heränneet valvontaan. Vakavia epäkohtia ei enää ehkä ole niin paljon”, hän arvioi.

”Mutta tiedetään kyllä, että ei tilanne ole kaikilta osin riittävän hyvä.”

Lue lisää: Huhut vanhusten laiminlyönnistä vaihtuivat karuiksi uutisiksi hoivakotien arjesta: ”Oli aika herätä”

Myös Etelä-Suomen avin Hynninen-Joensivun mukaan hoivakriisillä on ollut pysyviä vaikutuksia. Kuntien yhteydenottojen ja tarkastuskertomusten perusteella hoivapalveluita on valvottu entistä tarkemmin.

”On otettu sillä tavoin opiksi, että sekä palveluntuottajat itse että kunnat seuraavat palveluja paremmin. Varmasti myös omaiset ottavat herkemmin yhteyttä henkilökuntaan”, Hynninen-Joensivu arvioi.

Voi siis olla, että entistä useampi ongelma ratkeaa ilman avin tai Valviran väliintuloa. Tyypillisesti valvontavirastoihin otetaan yhteyttä siinä vaiheessa, jos palveluntuottaja tai sitä valvova kunta ei korjaa epäkohtia.

Virastojen toimissa on myös alueellisia eroja. Esimerkiksi Länsi- ja Sisä-Suomen avi on viime vuosina antanut hoito- ja hoivakodeille selvästi muita enemmän velvoittavia määräyksiä.

Myös määräys on painava valvontakeino, joita alalla annetaan vain muutamia vuodessa.

Ahvenus ei kommentoi alue-erojen syitä, koska ei tunne muiden virastojen asioita. Hynninen-Joensivu arvioi Etelä-Suomen osalta, että yleensä ongelmat saadaan korjattua kuntatasolla ja neuvottelemalla.

”Meillä on kuntia ja sote-kuntayhtymiä, jotka valvovat yksityisiä toimijoita tosi hyvin. Pitkälti ne saavat omilla toimillaan tilanteita korjattua.”

Yksi hoivakotikohun hedelmä on kesällä vahvistettu lakimuutos, joka asettaa vähimmäismäärän ikäihmisten hoivakotien henkilöstölle. Työntekijöiden vähäisyys on yleinen epäkohtailmoitusten ja kanteluiden syy sekä usein myös erilaisten laiminlyöntien taustatekijä.

Lakimuutos on herättänyt myös kysymyksiä siitä, mistä nämä hoitajat saadaan. Valviran Heikkinen kuitenkin arvioi, että uudistus houkuttelee ihmisiä alalle. Vähimmäismitoitukseen ei lasketa siivousta ja muita tukitehtäviä, joita monessa hoivakodissa on teetetty koulutetuilla hoitajilla.

”Se voi olla yksi syy, miksi vanhustenhuollon yksiköihin on ollut vaikea saada koulutettuja henkilöitä. Uskoisin, että lakiuudistus muuttaa tilannetta.”