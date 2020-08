Helsingin päivystysavussa puhelimessa on saattanut joutua odottamaan pahimmilaan jopa lähes puoli vuorokautta.

Suurimpien kaupunkien päivystysapunumerot ovat ruuhkautuneet.

HS kertoi sunnuntaina, että Helsingissä päivystysapu on ruuhkautunut, koska koronavirustartuntaa epäilevien ihmisten soitot ovat lisääntyneet moninkertaisesti. Jonojen syntyminen aiheuttaa ongelmia myös muiden kuin koronaviruspotilaiden hoidolle.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo, että Helsingin päivystysavun jonotusaika on voinut olla useita tunteja ja yksittäisissä tapauksissa jopa lähes puoli vuorokautta.

”Päivystysavun pitäisi auttaa tilanteissa, joissa ihminen miettii, tarvitseeko hänen hakeutua päivystykseen. Jos takaisin soittamiseen menee useita tunteja, niin eihän järjestelmä toimi todellakaan kuten sen pitäisi toimia.”

”Tämä ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää.”

Päivystysavun ruuhkautumisen takia Helsinki aikoo avata koronavirusneuvonnan myös viikonlopuille. Sinne ohjataan kaikki koronavirukseen liittyvä kysyntä, jotta päivystysapu voitaisiin rauhoittaa. Lisäksi näytteidenottopisteiden kapasiteettia kasvatetaan ensi viikolla.

Lukkarisen mukaan testiin tulee hakeutua, mikäli oireet viittaavat koronavirukseen.

Kuitenkaan hänen mukaansa ”päivystysapua ei tule ruuhkauttaa ilta- tai yöaikaan”. Jos oireet ovat lievät, kannattaa Lukkarisen mukaan odottaa seuraavan päivän virka-aikaan ja olla yhteydessä koronavirusneuvontaan.

”Mutta jos on esimerkiksi korkea kuume, huono olo ja henkeä ahdistaa, niin sitten on totta kai oltava yhteydessä päivystysapuun.”

Vastaavat ongelmat ovat tuttuja myös esimerkiksi Tampereella, Turussa ja Oulussa. Esimerkiksi Tampereella puhelinlinjat ovat ruuhkautuneet ja moni potilas odottaa edelleen kiireetöntä hoitoa.

Tampereella on havaittu myös puheluiden ylivuotoa, sillä tietyille terveysasemille maksimijonotusaika on 45 minuuttia, jonka jälkeen puhelu kääntyy terveyspalvelujen neuvontaan. Moni potilas joutuu siis jonottamaan puhelimessa yli tunnin ajan.

”Koronaviruksen takia on päässyt syntymään vähän turhaakin ruuhkaa, koska näytteiden ottaminen ja näytteenottoaikojen järjestäminen tuottaa työtä. Tampereella koronavirusta ei juuri ole, ja nämä vievät terveydenhuoltomme resursseja”, sanoo vastanottotoiminnan ylilääkäri Kati Myllymäki.

Helsingissä kiireettömän hoidon jonotusaika on tällä hetkellä noin 30 vuorokautta. Kiireetöntä hoitoa vaikeuttavat henkilökunnan aiemmin pitämättä jääneet lomat, Lukkarinen sanoo. Nyt kolmannes hoitohenkilökunnasta on lomillaan, ja heille on haluttu antaa mahdollisuus täysiin kesälomiin.

Lukkarisen mielestä ihmisten hakeutuminen hoitoon on hyvä asia. Hänen mukaansa sen ei tulisi olla potilaiden ongelma, että kysyntä kasvaa terveyspalveluiden toiminnan näkökulmasta väärään aikaan.

”Meidän tulisi ratkaista tämä jotenkin. Mutta on hieman mahdoton yhtälö, että meidän tulisi samaan aikaan pitää kesälomat ja tuottaa täysiä palveluita. Käsipareja ei vain ole”, Lukkarinen sanoo.

Lukkarisen mukaan päivystyspalvelut ovat tärkeysjärjestyksessä koronavirusneuvonnankin edellä, ja kiireelliseen hoitoon pääsee vaivatta.

Myös Tampereella kiireettömien lääkäriaikojen jono on noin 30 päivää. Se ei ole merkittävästi suurempi kuin esimerkiksi viime syksynä.

Myllymäki myös muistuttaa, että kiireettömässä tapauksessa olisi hyvä käyttää sähköistä yhteydenottolomaketta, mikäli siihen suinkin vain pystyy.

”Puhelimessa on ollut viimeisten viikkojen aikana ruuhkaa, ja tälläkin hetkellä terveyspalvelujemme neuvonnassa on melkein koko ajan ollut noin 70 ihmistä. Jonotusajat ovat liian pitkiä, vaikka olemme lisäresursoineet puhelinvastaajia tiettyinä aikoina.”

Turussa kiireellisissä asioissa hoitoon pääsemisessä ei ruuhkista huolematta ole oleellisia ongelmia, sanoo Turun kaupungin terveyspalveluiden palvelualuejohtaja Katariina Kauniskangas.

”Olemme ottaneet lisää henkilöstöä vastaamaan akuuttipuheluihin, mutta ruuhkautumista on silti”, kertoo Kauniskangas.

Kauniskangas kehottaa potilaita varautumaan siihen, että kestää hetki ennen kuin heille soitetaan terveydenhuollosta takaisin.

”Pyrimme ottamaan kiireellisesti hoitoa tarvitsevat samalle päivälle tai viimeistään seuraavalle.”

Kiireettömässä perusterveydenhuollossa jonot eivät ole sen pidempiä kuin ennen koronavirusta, mutta Kauniskangas muistuttaa että koronaviruksen takia vastaanottoja jouduttiin siirtämään keväällä eteenpäin, ja se alkaa nyt syksyllä näkyä.

Keväällä ja kesällä on otettu käyttöön etävastaanotto tapauksissa, joissa se on ollut mahdollista. Syksyllä pyritään ottamaan hoitoon ne tapaukset, joihin etävastaanotto ei ole soveltunut. Tarvetta tällaisille kiireettömille tapaamisille on Kauniskankaan arvion mukaan enemmän kuin tavallisina syksyinä.

Esimerkiksi monet vanhukset, jotka tavallisesti käyvät vuosittain terveystarkastuksessa keväällä, odottavat nyt lääkärille pääsyä syksyllä.

Turku antoi viime viikolla ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina maskinkäyttösuosituksen julkisissa liikennevälineissä ja myös terveydenhuollossa valmistaudutaan koronavirustilanteen pahenemiseen.

”Olemme valmistautuneet siihen, että tarvitaan lisää henkilöstöä koronavirusoireisten hoitoon ja tartuntojen jäljitykseen”, kertoo Kauniskangas.

Oulussa terveyspalveluiden ruuhkautuminen alkoi toden teolla viime viikolla.

”Niin kauan kun ollaan oltu lomilla, kaikki eivät ole noudattaneet kehotusta hakeutua lievistäkin oireista testeihin. Tilanne on aktivoitunut, kun lomat loppuivat ja lapsia piti alkaa viedä hoitoon”, sanoo Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

Mäkitalo kertoo, että koronavirustestien ja puheluiden määrä Oulun seudulla yli kolminkertaistui viime viikolla.

Mäkitalo myös kertoo, että viime viikolla Oulussa tehtiin päätöksiä, että resursseja ohjataan enemmän puhelintyöhön ja näytteenottoon. Esimerkiksi takaisinsoittopalvelu otettiin laajemmin käyttöön. Lisäksi ensi viikolla kaupungissa otetaan käyttöön uusi drive-in-näytteenottopiste.

Myös Kuopiossa puhelinliikenne on vilkastunut viime viikon aikana koronaviruksen vuoksi huomattavasti. Vastaavan ylilääkärin viransijainen Sari Niskanen sanoo, ettei esimerkiksi hänen omassa hoitotiimissä ole juurikaan jonoa vastaanotolle kiireettömissä tapauksissa.

”Kuopiossa on ollut kokonaisuudessaan rauhallisempaa kuin esimerkiksi Uudellamaalla. Kokisin, että meille soittaneet potilaat ovat saaneet aikoja muissakin asioissa kuin koronaviruksessa”, Niskanen sanoo.

Jos potilaan hoito edellyttää kiireellistä hoitoa, Kuopiossa asia pyritään Niskasen mukaan hoitamaan saman päivän aikana. Niskasen oma hoitotiimi jakaa kiireettömiä aikoja tällä hetkellä kolmen viikon aikajänteellä eteenpäin.

”Oma käsitykseni on, että jonoja ei juurikaan pitäisi olla. Akuutit asiat hoidetaan, eikä potilaiden tarvitse pelätä, etteivät saisi hoitoa”, Niskanen sanoo.

”Puheluita tulee toki paljon, ja joskus ne työllistävät pitkälle iltapäivään, mutta pyrimme soittamaan takaisin potilaille kyseisen päivän virkatyöajan puitteissa.”

”Näytteenottoon on ollut kovasti tulijoita, mutta olemme ainakin arkena pystyneet vastaamaan kysyntään. Myös näytteenottoresurssia on pystytty lisäämään”, Niskanen kertoo.