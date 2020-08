Koronavirustestaus on pahoin ruuhkautunut monissa kaupungeissa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Monin paikoin näytteenottoaikoja voidaan nyt antaa vasta useiden päivien päähän. Esimerkiksi Jyväskylässä testiin pääsyä voi tällä hetkellä joutua odottamaan jopa lähes viikon.

HS kertoi maanantaina, että koronavirustesteihin pääseminen on ruuhkautunut pääkaupunkiseudulla. Maanantaina näytteenottoaikaa joutui odottamaan kolmekin vuorokautta.

Jyväskylässä testattavaksi hakeutuu nyt ihmisiä paljon enemmän kuin kaupungin terveydenhuolto pystyy nopeasti testaamaan.

”Meillä on tosi paha ruuhka tällä hetkellä. Pelkästään maanantaina tuli lähes 360 uutta nimeä testijonoon. Tilanne on todella haastava myös täällä”, sanoo Jyväskylän kaupungin avoterveydenhuollon palvelujohtaja Hanna Vihavainen.

”Jono kasvaa sadoilla koko ajan. Ruuhkautuminen tapahtui viikonlopun aikana. Varmaan lähestyvä koulujen alku vaikuttaa, ja koululta ja päivähoidosta tulleet ohjeet. Uskon, että se on aiheuttanut ihmisille huolta, ja he haluavat varmistaa, että saavat lapset kouluun ja päivähoitoon.”

Vihavaisen mukaan muutaman viime viikon aikana Jyväskylän alueella on ollut viivettä myös testitulosten valmistumisessa. Jos tulos normaalisti valmistuu 1–2 päivässä, Jyväskylässä vastausta on joutunut odottamaan neljä, viisi päivää.

Vihavaisen mukaan testien aikataulut on saatu nyt uudelleen hallintaan, ja testituloksia pitäisi tulla normaaliajassa.

Tampereellakin koronaviruksen näytteenotossa on ruuhkaa, mutta viivettä ei ole yhtä paljon kuin Jyväskylässä. Tampereella testiin pääsee tällä hetkellä 2–4 päivässä, kertoo hoitotyön päällikkö Birgit Aikio Tampereen kaupungin terveyspalveluista.

Alkukesästä testiin pääsi 1–2 päivässä.

Ruuhkia on myös Turussa. Tiistaina Turussa annettiin näytteenottoaikoja perjantaille eli kolmen päivän päähän, kerrotaan Turun kaupungin viestinnästä sähköpostitse.

Viestinnän mukaan Turussa ruuhkautuminen alkoi jo heinäkuun lopussa. Testauskapasiteettia on sittemmin kaksinkertaistettu, mutta lisäys ei ole riittänyt vastaamaan kysyntää. Kapasiteettia aiotaan lisätään yhä.

Tiistaina Tampereellakin oli jo lisätty testauskapasiteettia maanantaihin nähden, ja sitä lisätään yhä tällä viikolla. Myös testauspaikkoja on mahdollisesti tulossa lisää.

Jyväskylän näytteenottoruuhkiin on haettu pikaista apua yksityisiltä palveluntuottajilta, joiden kanssa kaupunki on tekemässä sopimuksia testauksista. Hanna Vihavaisen mukaan tarkoitus on päästä purkamaan kertynyttä jonoa tämän viikon aikana.

”Tämä on kestämätön tilanne kuntalaisille, jotka odottavat palvelua. Ja tietenkin vaikutukset kertautuvat työnantajille ja muille. Ihannetilanne olisi, että testiin pääsisi jo saman päivänä aikana, mutta viimeistään seuraavana päivänä. Tätä kohdin lähdemme nyt tekemään työtä”, Vihavainen sanoo.

HS sai lukijapalautetta, jonka mukaan Jyväskylän terveydenhuoltoon yhteyttä ottanutta helsinkiläistä olisi kehotettu ruuhkan takia hakeutumaan testiin Helsingissä, kysyjän kotikaupungissa.

Tapaus ei ole tuttu Hanna Vihavaiselle. Hänen mukaan oireisen henkilön pitäisi pysyä karanteenissa, joten tarkoitus on, että testit tehdään lähellä ja nopeasti. Ruuhkia on kuitenkin monissa paikoissa.

”Ruuhkautumisen vauhti yllätti. Olimme kyllä varautuneet siihen, että koulut alkavat tällä viikolla ja olimme hälytysvalmiudessa siihen, että tilanne pahenee. Mutta minkälaisella voimalla se tuli päälle, se pääsi vähän yllättämään”, Vihavainen sanoo.

Hän huomauttaa, että ruuhkista huolimatta on tärkeää, että oireilevat malttavat pysyä kotona, vaikka testiin pääsyä ja tuloksia joutuisi odottamaan.

Terveydenhuollon puhelinpalveluihinkin on tullut paljon koronavirukseen liittyviä yhteydenottoja. Esimerkiksi Tampereella terveydenhuollon takaisinsoittopalvelu on tällä hetkellä kytketty pois päältä, koska henkilöstö ei ehdi soittaa ihmisille takaisin kohtuullisessa ajassa.

Birgit Aikion mukaan soittojen määrä alkoi lisääntyä viime viikolla.

”Mutta maanantai oli selvästi yhteydenottojenkin osalta valtaisa”, hän sanoo.

”Siellä on jopa tunnin jonotusaika puheluun. Se on todella ruuhkautunut, vaikka siihenkin jo varauduttiin viime viikon lopulla. 25 prosenttia vastaajakapasiteettia lisättiin, mutta se ei riittänyt. Selkeästi tämä on nyt uusi piikki. Ihmiset ottavat yhteyttä, koska testaamiseen kehotetaan.”

Turussa ja Jyväskylässäkin puhelinpalvelu on ruuhkautunut, mutta toistaiseksi takaisinsoittopalvelut ovat käytössä ja soittajille on pystytty soittamaan takaisin saman päivän aikana. Vihavaisen mukaan testauskapasiteetin lisäys vapauttaa lisävoimia myös puhelinpalveluun.

Turussa toivotaan, että ihmiset käyttäisivät Omaolo-palvelua. Turun terveydenhuollosta kehotetaan myös välttämään toistuvia soittoja saman asian takia, vaikka vastausta ei heti tulisikaan. Useiden yhteydenottojen myötä ruuhkat kertautuvat.