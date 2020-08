Valtaosassa Suomen kouluista aloitetaan koulu tällä viikolla lähiopetuksessa koronaepidemian varjossa.

Kouluun on jo aiemmin annettu turvavälejä, väljyyttä, porrastamista ja tilajärjestelyjä koskevia suosituksia, joita on koulun alkamisen kynnyksellä päivitetty.

Vaikka koulutie on monelle vanha tuttu, tuo koronavirus koulunkäyntiin joitakin muutoksia, jotka askarruttavat sekä koululaisia että heidän vanhempiaan. HS kokosi yleisimpiin kysymyksiin vastauksia asiantuntijoilta.

Olen vanhempi, joka kuuluu riskiryhmään. Uskallanko lähettää lapseni kouluun?

Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes: ”On kyse myös lapsen oikeudesta. Lapselle kouluun meneminen ja lähiopetuksen saaminen on todella tärkeää. Toisaalta perheissä, joissa on riskiryhmään kuuluvia, on mahdollisuus sairastua. Tässä perheet joutuvat käymään vaikeaa pohdintaa. Koronaepidemia ei valitettavasti ole vielä väistymässä. Siksi olisi tärkeää keskustella koulussa ja rehtorin kanssa, miten riskiryhmään kuuluvien turvallisuudesta on huolehdittu. Itse katson, että koulut ovat tehneet tässä hyvää työtä, mutta ymmärrän toki perheiden huolen.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi: ”Riskiryhmään kuuluvan vanhemman pitää keskustella oman lääkärinsä kanssa, joka arvioi, onko syytä sopia erityisjärjestelyistä lapsen koulunkäynnin suhteen.”

Uskaltaako lasta päästää kouluun bussilla, metrolla tai raitiovaunulla? Pitäisikö lapsen käyttää joukkoliikenteessä maskia?

Sarvikivi: ”Yksiselitteistä vastausta tähän ei ole. Jos tilanne on ruuhkainen ja samassa kulkuvälineessä on paljon ihmisiä eikä lähikontakteja voi välttää, toki riski tartunnalle on suurempi kuin tilanteessa, jossa lähikontakteja voisi välttää. Maskin käytöstä on tulossa THL:ltä myöhemmin erillinen suositus.”

Miten toimia, jos lapsi sairastuu kesken koulupäivän? Onko maskista hyötyä oireilevan kanssa koulussa?

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ohjeistavat, että jos lapsi sairastuu päivän aikana, siirtyy oireinen lapsi välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen ja säilyttää tähän riittävän etäisyyden.

Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo: ”OAJ on vaatinut, että koululla pitäisi olla kasvomaskeja siinä määrin, että sairaustapauksessa sekä lapselle että häntä valvovalle aikuiselle voitaisiin tarjota maski.”

Sarvikivi: ”On katsottu, että välimatka on riittävä suojakeino. Lisäksi pidetään kiinni yskimisohjeesta: yskitään hihaan tai laitetaan nenäliina suun eteen. Tämä ohje THL:n ja ministeriön suosituksissa onkin. Maskin käytöstä ei tällä hetkellä ole suositusta.”

Kuka hakee sairaan lapsen pois koulusta tai päiväkodista, jos huoltaja ei pääse paikalle ja ainoa vaihtoehto on riskiryhmään kuuluva isovanhempi?

Sarvikivi: ”Se pitää miettiä tapauskohtaisesti. Ei kuulosta järkevältä, että hakija olisi riskiryhmään kuuluva isovanhempi.”

Kuka hoitaa puolikuntoista lasta kotona, jos vanhempien tulee käydä töissä?

Siimes: ”Tähän ei ole vielä kauheasti vastauksia. Käytänteet muodostuvat toivottavasti syksyn aikana. On ihan selvää, että syksyn myötä pienillä lapsilla tahtoo nenä välillä valua. Jos kouluun ei voi viedä, se on perheille iso haaste: miten järjestää puolikuntoisen lapsen hoito kotona. Tässä toivoisin myös työnantajilta joustoa, että etätyötä ja muita järjestelyjä yhä käytettäisiin.”

Saavatko vanhemmat tulla kouluun lainkaan? Entä miten järjestetään vanhempainillat?

Siimes: ”On todella tärkeää, että vanhempainiltoja järjestetään epidemiasta huolimatta turvallisuus ja terveys huomioiden. Erityisen tärkeää vanhempainillat ovat nivelvaiheessa, kuten koulua aloittaessa tai yläkouluun siirryttäessä.

Vanhempainiltoja voidaan järjestää ulkotiloissa tai isommissa tiloissa, joissa väljyydet on mahdollista toteuttaa. Voidaan myös kokoontua pienemmissä luokkakohtaisissa tai sitä pienemmissä ryhmissä.

Virtuaalinen toteutustapa voi toisaalta kannustaa osallistumaan myös niitä, jotka eivät muuten pääsisi. On tärkeää kohdata myös kasvokkain. Kannustaisin kokeilemaan myös malleja, joissa tilaisuus striimataan.”

Sarvikivi: ”Nämä ovat paikallisesti päätettäviä asioita. Toki isoja kokoontumisia kehotetaan välttämään ja etäyhteyksiä kannattaa suosia.”

Miten koulukuljetuksissa voidaan huomioida turvallisuus?

Siimes: ”Koulukyydit ovat huolettaneet vanhempia jo keväällä. Pienemmillä paikkakunnilla ei kuljetuskapasiteettia voida kauheasti lisätä, jolloin koulukyydit voivat olla aika täynnä. Koulukyytien osalta odotetaan maskisuositusta ja tuleeko sellainen.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona voidaan käyttää myös huoltajan kanssa sovittavalla tavalla oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävää saattoavustusta. Tätä käytetään joissain kunnissa yksittäisten lasten kohdalla jo ennestään. Toivoisin, että kunnat käyttäisivät tätä vaihtoehtoa enemmän ja myös tarjoaisivat sitä perheille. Se voisi myös helpottaa väljyyden tarvetta.”

Järjestetäänkö aamu- ja iltapäivätoimintaa?

Opetushallituksen opetusneuvos Marjo Rissanen: ”Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää turvallisuus- ja hygieniasuosituksia noudattaen. Opetushallitus on laatinut tätä varten toimintaohjeet syyslukukaudelle 2020.”

Kuntaliiton perusopetuksen erityisasiantuntija Mari Sjöström: ”Kunnilla on hyvin erilaisia käytäntöjä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä eikä niillä ole velvoitetta järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Kunnat ovat epidemian osalta myös hyvin erilaisissa tilanteissa ja miettivät, miten epidemiatilanne voidaan ottaa huomioon toiminnassa. Toisaalta aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumiseen ei myöskään ole velvoitetta ja perheet omalta osaltaan tekevät omia ratkaisuja niihin osallistumisesta.”

Miten koulun yhteistilaisuuksia, kuten juhlia ja aamunavauksia, järjestetään?

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjeiden mukaan isoja yhteistilaisuuksia ei tulisi järjestää, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida.

Salo: ”Joitain tilaisuuksia voidaan järjestää ulkona, jos siellä pystytään pitämään sopivaa etäisyyttä. Kouluissa on myös keskusradiot, joiden kautta päivänavauksia voidaan pitää. Sellaisia tilaisuuksia, joissa on samanaikaisesti satoja lapsia liikuntasalissa, ei järjestetä.”

Kuinka yläkoulussa voidaan taata kaikkien turvallisuus, kun opetusryhmät ja tilat vaihtuvat jatkuvasti?

Salo: ”Se on haastavaa, mutta vastaavasti yhtä tärkeää on, että opetusta voidaan järjestää. Oli hyvä, että ohjetta muutettiin, koska yläkoulussa ei ole mahdollista olla samassa ryhmässä koko ajan. Opetus järjestetään niin, että luokassa istutaan väljästi ja noudatetaan tarkasti hygieniaohjeita. On myös mahdollista, että osa opetuksesta painottuu aamupäivään ja osa iltapäivään. Jos tilanne muuttuu, voi myös etäopetus tulla taas kyseeseen. On tärkeää, että yläkoulun aineenopetusta voidaan jatkaa mahdollisimman normaalisti, jotta oppimiseen ei tule aukkoja.”

Miten toimia yhteiskäyttöisten välineiden kanssa musiikissa, käsitöissä ja kotitaloustunneilla? Entä miten välttää lähikontaktia oppiaineissa, joissa henkilökohtainen opastus laitteiden käyttöön on tärkeää?

THL:n ja OKM:n suosituksen mukaan yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan säännöllisesti, mieluiten aina käyttäjien välillä.

Opetuksen järjestäjät ja koulut määrittävät tarkemmin, miten yhteiskäyttöisten välineiden kanssa toimitaan ja miten opetus järjestetään siten, että hygieniasuosituksia voidaan noudattaa ja lähikontaktit minimoida. Tarvittaessa henkilökohtaista opastusta vaativien laitteiden käytöstä voidaan luopua ja toteuttaa opetus muutoin.

Salo: ”Opetus pitää järjestää niin, että välineitä joudutaan kierrättämään mahdollisimman vähän. Tämä totta kai vaikeuttaa opetuksen järjestämistä, eikä näin voi kaikessa laajuudessa tehdä. Jos välineitä kierrätetään, pitää ne puhdistaa käyttäjien välillä ja opetuksen järjestäjän tulee tarjota puhdistamiseen hyvät tarvikkeet ja ohjeet. Tämä koskee soitinten lisäksi myös tietokoneita: on tavallista, että koulussa käytetään yhteisiä tietokoneita.

Sarvikivi: ”Perusperiaate on, että pinnat puhdistetaan ja kädet pestään aina ennen kun ryhdytään käyttämään yhteiskäytössä olevia välineitä. Se vähentää riskiä, joskaan pintojen välityksellä tapahtuva tartunta ei ole koronaviruksen merkittävin tartuntareitti..”

Kuka määrätään karanteeniin, jos isossa koulussa ilmenee yksi tautitapaus? Miten se käytännössä tapahtuu?

Sarvikivi: ”Kunnan tartuntataudeista vastaava viranomainen kartoittaa tartunnan saaneen lähikontaktit altistumistilanteessa. Altistuneiksi katsotaan vain sellaiset henkilöt, jotka ovat olleet lähikontaktissa tartunnan saaneen kanssa. Lähikontaktien määrä riippuu siitä, keiden kanssa tartunnan saanut on ollut tekemisissä tartuttavuusaikana, ja yli 15 minuutin oleskelu samassa suljetussa tilassa katsotaan lähikontaktiksi. Kouluille annetulla ohjeistuksella pyritään siihen, että lähikontaktit pysyvät mahdollisimman vähäisinä koulupäivän aikana. Altistuneita jäljittäessä katsotaan, milloin tartunnan saaneen oireet ovat alkaneet ja tartuttavuusaika määritellään sen perusteella.”

Miten järjestetään opetus lapselle, joka on määrätty kotikaranteeniin?

Rissanen: ”Kotikaranteeniin määrätyn oppilaan opetus voidaan antaa etäopetuksena. Etäopetuksessa olevalle annetaan maksuton ateria. Tartuntatautilaissa on erikseen säädetty, että kunnan on huolehdittava karanteeniin määrätyn ruokahuollosta.”

Salo: ”Normaalioloissakin on tilanteita, joissa yksittäinen on estynyt osallistumaan opetukseen. Silloin voidaan tehdä yksittäiselle oppilaalle etäjärjestelyjä, mutta opetustilanne ei ole tälle oppilaalle ihan samanlainen kuin lähiopetuksessa oleville. Jos vaikkapa puolet luokasta on kotikaranteenissa, OAJ:n kanta on, että pitää järjestää etäopetuksessa oleville erikseen opettaja, joka opettaa etänä. Jos opettaja opettaa samanaikaisesti etäopetuksessa ja lähiopetuksessa olevia ryhmiä, ei kumpikaan osa ryhmästä saa kunnollista opetusta.”

Voiko koulu siirtyä osittaiseen tai kokonaiseen etäopetukseen varmuuden vuoksi?

Tartuntatautilain nojalla kunta voi määrätä koulujen tilojen käyttöä koskevia rajoituksia, joiden takia kouluissa voidaan siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos opetusta ei voi järjestää turvallisesti lähiopetuksena. Päätös voidaan tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan. Opetuksen järjestäjä voi kuitenkin tehdä päätöksen vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä ja jossa opetustiloja ei voida esimerkiksi käyttää turvallisesti.

Rissanen: ”Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan fyysisten kontaktien välttämiseksi toteuttaa esimerkiksi etä- ja lähiopetuksen yhdistelmänä. Osa vuosiluokasta voi saada opetusta etäyhteyksiä hyödyntäen ja osa lähiopetuksena. Opetus tulee järjestää niin, että oppilas saa pääsääntöisesti lähiopetusta ja etäyhteyksiä hyödyntävät opetusjaksot ovat mahdollisimman lyhyitä.”

Salo: ”Lähtökohtaisesti perusopetus toteutetaan lähiopetuksena. Varmuuden vuoksi etäopetukseen ei siirrytä, vaan tartuntatautilain nojalla kunnan tartuntataudeista vastaava toimielin voi päättää etäopetukseen siirtymisestä, jos siihen on riittävät perusteet. Opetuksen porrastaminen painotetusti osalla aamupäiviin ja osalla iltapäiviin on mahdollista ilman tartuntatautilain nojalla tehtävää päätöstäkin. Tosin etenkään yläkoululaisilla se ei tapahdu helposti, koska heidän koulupäivänsä ovat pitkiä eivätkä päivässä riitä tunnit opetuksen painottamiseen aamupäivään tai iltapäivään.”