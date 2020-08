Turun lentoasemalle laskeutui tiistaina illalla kello yhdeksän jälkeen lento Pohjois-Makedonian pääkaupungista Skopjesta. Lennolta asteli ulos noin 130 matkustajaa maskit kasvoillaan.

Heidät kaikki määrättiin karanteeniin.

Ukrainalaisen Wizz Air -lentoyhtiön Edellinen Skopjen-lento saapui lauantaina. Sen matkustajista 26:lla löytyi testissä koronavirus.

Tiistain lennon matkustajista vain pieni osa oli kantasuomalaisia. Valtaosa oli kotoisin Balkanilta, ja moni oli käynyt kotonaan katsomassa perhettään.

”Lennolla oli runsaasti kosovolaisia. Testaus ja karanteeni tulivat minulle yllätyksenä. Sain kuulla niistä vasta lennon laskeuduttua”, Oulussa asuva Berat Gashi kertoi asemalla.

Berat Gashi sai tiedon pakkokaranteenista vasta Turussa.

Gashi oli käynyt Kosovossa katsomassa vanhempiaan.

Kosovolais­taustainen Suomessa asuva nainen kertoi, että lennolla ei ollut mitään mahdollisuuksia pitää turvavälejä. Kaikilla matkustajilla oli maskit, mutta ne eivät olleet kasvoilla koko lennon ajan.

”En tykännyt siitä, että yritys myi lennolla juotavia ja syötävää, sillä silloin kaikki ottivat maskin pois. Aikuisten pitäisi pystyä olla syömättä ja juomatta kolme tuntia”, nainen sanoi.

Ylilääkäri Jutta Peltoniemen johtama 15 hengen testiryhmä oli vastassa Skopjesta saapuvia lentomatkustajia Turussa tiistai-iltana.

Lentomatkustajia oli vastassa 15 hengen testaustiimi. Sitä johti tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungilta. Hän oli mukana testaamassa myös lauantaina saapuneen lennon matkustajia.

”Päätös testaamisesta tehtiin monen tahon viranomais­yhteistyönä sen jälkeen, kun olimme todenneet testauksen tarpeen”, Peltoniemi sanoi ennen tiistain lennon saapumista.

Hyvin moni Turun seudulla todettu tuore koronavirus­tartunta oli todettu Balkanin seudulta palanneella.

Peltoniemi myönsi olleensa yllättynyt positiivisten tulosten määrästä. 26 koronavirustapausta 157 matkustajasta oli todella suuri määrä.

”Kun ajatellaan, että meillä on yleensä näytteistä 0,2 prosenttia positiivisia, ja nyt oli noin 16 prosenttia. Se on 70–80-kertainen määrä positiivisia siihen nähden, mitä me saamme väestön testauksesta”, Peltoniemi totesi.

Tiistain lennolla saapuneet joutuivat karanteeniin. Berat Gashi kertoi menevänsä karanteeniin kotiinsa Ouluun. Sinne hän aikoi ajaa omalla autollaan.

Lentoaseman ulkopuolella oli myös runsaasti matkustajia hakemaan tulleita autoilijoita.

Peltoniemi korosti, että karanteenin peruste on lääketieteellinen. Alueen, jolta matkustajat saapuvat, epidemiologinen tilanne on huono verrattuna Suomeen.

”Tartunnan leviämisen vaara olisi niin suuri”, Peltoniemi sanoi.

Turun kaupungin hyvinvointi­toimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa kertoi aiemmin tiistaina HS:lle, että Skopjen-koneen kaikki matkustajat asetetaan karanteeniin, jota valvotaan puhelinsoitoilla.

Karanteenissa olevilta kysytään puhelimitse muun muassa vointia. Myös kotikäyntejä heidän luokseen mahdollisesti tehdään.

Karanteenia valvoo se kunta, jonka alueella karanteenissa oleva henkilö asuu tai oleskelee. Julkisia kulkuneuvoja neuvotaan välttämään matkalla lentoasemalta kotiin tai muuhun karanteenikohteeseen.

Hallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittivat maanantaina, että riskimaista Suomeen saapuvat asetetaan 14 vuorokauden pakkokaranteeniin.

Karanteenissa oleva ei saa mennä esimerkiksi ruokakauppaan, jolloin kauppapalvelun järjestäminen tai ruuan toimittaminen on kunnan vastuulla, jollei ihminen pysty sitä muuten hoitamaan.

Kun ihminen on virallisesti määrätty karanteeniin, hän on oikeutettu saamaan korvauksia mahdollisista karanteenin aiheuttamista ansiomenetyksistään. Omaehtoisessa karanteenissa vastaavaa oikeutta ei ole.

Karanteenin rikkomisesta voi seurata sakkoja tai korkeintaan kolmen kuukauden vankeusrangaistus.