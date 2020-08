Keitä kavereita samalla luokalla on ja onko opettaja kiltti? Muun muassa nämä asiat helsinkiläistä Elsa Kettusta, 6, mietityttävät ennen koulun alkua.

Kettunen aloittaa ensimmäisen luokan Pakilan ala-asteella torstaina. Tiistai-iltana koululla järjestettiin tutustumisilta ja Elsa pääsi vierailemaan koululla ensimmäistä kertaa.

Koronaepidemian vuoksi vanhemmat joutuivat kuitenkin jäämään tutustumisen ajaksi pihalle.

Koulun aloitukseen toi jännitystä se, että Pakilan ala-asteella kouluvuosi alkaa väistötiloissa, sillä vanhaa koulurakennusta remontoidaan.

”Uusi väistötila valmistui vasta hieman yli viikko sitten. Sitä ennen jännitimme, alkaako koulu vielä vanhassa tilassa”, kertoo äiti Anni Kettunen.

Koska uusi rakennus ei ollut vielä valmis, ei ennen kesälomia tiedetty, kuinka monta rinnakkaisluokkaa uudessa koulussa olisi ja siten luokkakavereitakaan.

Tiistaina tutustumisillassa selvisi, että uusia ekaluokkalaisia kaikkiaan 78 ja ensimmäisiä luokkia on kolme.

Elsa Kettunen toivoo, että esikoulusta tutut kaverit pääsisivät hänen kanssaan samalle luokalle. ”Ja tulisi vähän uusiakin kavereita”, hän sanoo.

Anni Kettunen toivoo puolestaan, että luokkakavereiksi tulisi naapurustosta lapsia, jolloin vanhempien kanssa voisi sopia yhdessä lasten saattamisesta kouluun.

”Väistötila on vanhaa koulua kauempana ja matkaa on noin kaksi kilometriä”, hän kertoo.

Koronaepidemian vuoksi väistötila kuitenkin mietitytti hieman vanhempia.

”Väistötilaksi tehty rakennus on ihan hieno, mutta tontti on aika pieni. Mietin, että miten siellä voi pitää tarpeeksi turvavälejä” pohtii isä Jani Reinikainen.

Pakilan peruskoulun kouluvuosi alkaa uusissa väistötiloissa.

Elsa Kettunen on odottanut koulun alkamista malttamattomana. Ennen tutustumisiltaa hän ehtii kysyä jo monta kertaa: ”Joko mennään.”

”Kesälomia oli ehtinyt mennä kaksi viikkoa, kun Elsa jo kysyi, koska koulu alkaisi”, kertoo Anni Kettunen.

Hän harmittelee, että vanhemmat eivät voinee keväällä epidemian vuoksi osallistua esikoulun päättäjäisiin.

”Se on kuitenkin yksi siirtymäriitti”, Anni Kettunen sanoo.

Koronaepidemia näkyy nyt syksyllä hieman myös kouluun valmistumisessa. Esikoulusta saaduin opein Elsa tietää, että koulussa on nyt erilaisia sääntöjä: ”Turvavälit myös jonossa ja käsien pesu”, hän kertoo.

Koulurepun Elsa on jo pakannut torstaita varten valmiiksi. Frozenin-sininen reppu on hohtaa ja siitä löytyvät penaali, jossa on kyniä, kumeja ja teroitin sekä kansio ja vihko.

”Pakataan sinne vielä oma käsidesi ja käsirasva sekä juomapullo”, ehdottaa Anni Kettunen.