Voimakas kipulääke oksikodoni on käyttökelpoinen myös synnytyskivun hoidossa. Tämä käy ilmi tässä kuussa Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavasta Mari Kinnusen väitöskirjasta.

Oksikodoni on morfiinin sukuinen kipulääke, joka vaikuttaa kipuun keskushermoston kautta. Suomessa oksikodonia on käytetty jo vuosikymmeniä akuutin kivun lievitykseen, mutta sen hyödyntämistä synnytyskivun hoidossa on selvitetty niukalti, Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa kerrotaan.

Väitöstutkimuksessa ihonalaisesti annettu oksikodoni lievitti supistusten aikaisia kipuja tehokkaasti. Kivunlievitys oli tehokkaimmillaan 30 minuuttia oksikodonin antamisesta. Osa synnyttäjistä sai toisen annoksen 4 tunnin kuluttua.

Tutkimukseen osallistui 76 synnyttäjää, eikä heistä kenellekään aiheutunut lääkkeestä vakavia haittavaikutuksia.

Oksikodonista 10–20 prosenttia muuttuu aineenvaihdunnassa oksimorfoniksi, joka on myös vahva opioidikipulääke. Väitöskirjatutkimuksen uusi löydös oli, että oksimorfonipitoisuudet olivat vastasyntyneen verenkierrossa hieman korkeammat kuin äidin verinäytteistä mitatut pitoisuudet.

Sekä vastasyntyneen että äidin oksimorfonipitoisuudet olivat kuitenkin niin matalia, ettei niillä ollut merkitystä saavutettuun kivunlievitykseen. Vastasyntyneillä ei myöskään havaittu oksimorfoniin liittyviä haittavaikutuksia.

”Suomessa on pitkäaikainen ja laaja kokemus oksikodonin käytöstä akuutin, kovan kivun hoidossa. Tätä tietoa ja osaamista sekä väitöskirjasta saatua uutta tietoa hyödyntämällä oksikodonia voidaan suositella myös synnytyskivun hoitoon”, Kinnunen toteaa yliopiston tiedotteessa.

Kinnunen tutki väitöskirjassaan myös epiduraalisen oksikodonin käyttöä tiineillä lampailla. Tutkimuksessa havaittiin, että oksikodonipitoisuudet selkäytimessä olivat huomattavan korkeita, kun lääkettä annettiin epiduraalitilaan.

Tiedotteen mukaan löydös tukee ajatusta siitä, että epiduraalisen oksikodonin kipua lievittävä vaikutus välittyy merkittävältä osin suoraan selkäydintasolta. Kinnusen mukaan koe-eläintulokset tukevat epiduraalisen oksikodonin käyttökelpoisuutta kovan kivun lievityksessä silloin, kun potilaalla on epiduraalikatetri.