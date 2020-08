Suomesta länsirajan yli töissä käyvän Jukka Ohtosen asuntovaunu seisoo yhä kotipihassa Torniossa. Pohjois-Ruotsin Kalixissa töissä kulkeva Ohtonen suunnitteli keväällä rajan sulkeutuessa vetävänsä vaunun tarvittaessa työpaikan pihaan, jotta voisi mukkua siellä, mutta se jäi tekemättä.

”Ei ollut tarvetta, kun rajan yli pääsi kulkemaan työnantajan todistusta näyttämällä”, sanoo Ohtonen.

Ohtonen arvelee asuntovaunun pysyvän edelleen paikoillaan, vaikka valtio suunnittelee rajavalvontaan jälleen tiukennuksia. Maanantaina perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi tiedotustilaisuudessa, että Suomi ottaa kaikille riskimaista Suomeen matkustaville käyttöön pakollisen karanteenin.

Sen yksityiskohdat ovat vielä sopimatta, mutta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi maanantaina HS:lle, että lähtökohtaisesti se koskee myös rajanylitystä Suomen ja Ruotsin rajalla.

Ruotsin tai Suomen puolelle liikkuu säännöllisesti arviolta 2 500–3 000 työmatkalaista. Rajan yli kulkee säännöllisesti muun muassa terveydenhuolto­henkilökuntaa. Pohjoiskalotin rajaneuvonnan koordinaattori Päivi Koivupalo sanoi HS:n jutussa keskiviikkona, että karanteenipakko olisi raja-alueille erittäin rankka.

”Vielä vähemmän nyt syksyn koittaessa tekisi mieli muuttaa vaunuun ja työpaikan pihaan. Minulla on perhe ja koti Torniossa. Luotan, että saan yhä kulkea täältä käsin töissä”, Ohtonen sanoo.

Hän teki keskiviikkona etätöitä kotonaan. Seuraavat kaksi viikkoa hänen on kuitenkin oltava työpaikallaan Billerudin paperitehtaalla.

”Kulkeminen ei huolestuta. En usko, että valtio päättää estää työmatkaliikennettä. Siitä tulee niin isoja ongelmia täällä.”

Ohtonen muistuttaa, että isoimmat ongelmat seuraisivat hoitoalalla, jossa kulkee Suomesta paljon ihmisiä Ruotsissa töissä.

”Ruotsin sairaanhoito kaatuisi rajan sulkemiseen.”

Pakkokaranteenin vaatiminen töissä käyviltä olisi Ohtosen mielestä mahdotonta.

”Kuka veisi lapset hoitoon? Ja voisiko karanteenissa oleva asua edes perheensä kanssa, tarttuuhan se mahdollinen virus heihinkin”, Ohtonen pohtii.

Suomeen palaavilta suomalaisilta kysytään tällä hetkellä rajalla pelkästään henkilötodistus. Koska jokainen auto pysäytetään, rajalle kertyy ajoittain jonoja.

”Jos jokainen vielä testattaisiin koronaviruksen varalta, se vaatisi hirveästi resursseja. Ei se onnistu”, sanoo Ohtonen.

Iso osa rajan ylittäjistä on ostosmatkailijoita. Ohtonen ei paheksu heitä.

”Haaparannalla ei ole paljon enempää koronaa kuin Torniossakaan. Aurinkolomilla käyvillä on varmasti isompi riski tuoda tauti Suomeen kuin nuuskanostajilla.”

”Työmatkalaisten pitää päästä kulkemaan”, Eila Rasio-Lounela sanoo.

Torniolaisen Eila Rasio-Lounelan mielestä ”nuuskanostajille ja muille vapaamatkustajille pitäisi laittaa stoppi”.

”Työmatkalaisten pitää päästä kulkemaan”, hän lisää.

Sirpa Tuoma puolestaan on huomannut torniolaisten jakautuneen asiassa kahtia.

”Toiset ovat ehdottomasti sitä mieltä, että rajat olisi pitänyt sulkea heti, ja toiset taas ajattelevat, että ei missään tapauksessa.”

Tuoman ja Rasio-Lounelan mielestä Ruotsissa kulkevien pitäisi noudattaa tunnollisesti karanteenia.

”Kyllä se onnistuu. Tiedän yhden nuoren miehen, joka käy Haaparannalla töissä, ajaa kotiin Tornioon, käy kaupassa ja siinä on hänen liikkumisensa. Näin sen pitäisi mennä.”

Koronaviruksen mahdollinen toinen aalto kauhistuttaa torniolaisnaisia. ”Saisivat sen nyt nitistetyksi”, on heidän toiveensa.

Sirpa Tuoma on huomannut torniolaisten jakautuneen asiassa kahtia.

Haaparannalla asuva Seija Kinnunen oli keskiviikkona Torniossa, kuten joka päivä.

”Pitää hakea milloin Motonetista auton osia, milloin Lidlistä halpaa jugurttia. Näin ihmiset täällä liikkuvat, katsovat, missä on tavaraa tarjouksessa”, Kinnunen kertoo.

Kaikkien testaaminen joka päivä ja joka kerta olisi Kinnusen mielestä ”aika mahdotonta”.

”Jos tiedetään, että jollakin on korona, hänet on pakotettava karanteeniin. Uskon kuitenkin, että ihmiset ovat tunnollisia niin, että he jäävät kotiin.”

Rajan sulkeutuminen olisi Kinnusen mielestä surullista.

Rajan sulkeutuminen olisi Seija Kinnusen mielestä surullista.

”Keväällä tehdyt toimet ampuivat pikkuisen yli. Oletan, ettei siihen enää mennä.”

Testaamisen lisääminen rajalla on silti Kinnusen mielestä paikallaan.

”Varmaan testi olisi aiheellinen jokaiselle parin kuukauden välein”, hän pohtii.

Esa Peräntie käy niin ikään Torniosta Haaparannalla ”melko usein”.

”Enimmäkseen vapaa-ajan reissuilla, esimerkiksi olut on siellä aika paljon halvempaa”, hän kuvaa.

”Helsinkiläiset eivät ymmärrä, kuinka paljon rajan yli liikutaan”, hän arvelee.

Koronan toinen aalto huolettaa häntä. Esimerkiksi Ikeassa Haaparannalla hän ei ole käynyt.

”Siellä käy niin paljon porukkaa ympäri Pohjois-Ruotsia, että sieltä voi saadakin tartunnan.”

Esa Peräntie käy melko usein Torniosta Haaparannalla.

Ohtosen työpaikalla Kalixissa tartuntoja ei ole ollut. Turvatoimia on mietitty tarkkaan.

”Työryhmät työskentelevät erillään ja kokouksia pidetään etänä”, Ohtonen kuvaa.