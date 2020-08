Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa, että suomalaiset käyttäisivät kasvomaskeja tietyissä tilanteissa toistan ihmisten suojaamiseksi koronavirustartunnalta.

THL suosittelee maskien käyttöä niissä sairaanhoitopiireissä, joissa on esiintynyt koronavirustartuntoja viimeisen kahden viikon aikana. THL kertoi suosituksista torstaina hallituksen tiedotustilaisuudessa, jossa käytiin läpi hallituksen uusia linjauksia ja suosituksia koronaviruksen leviämisen torjumiseksi.

THL muistuttaa, ettei kasvomaski ole varsinainen hengityksensuojain, eikä se suojaa tehokkaasti käyttäjäänsä. Maskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.

Kasvomaskeja on monenlaisia. Kaupasta voi hankkia kertakäyttöisiä maskeja tai uudelleen käytettäviä kangasmaskeja. Maskin voi myös valmistaa itse kankaasta.

THL luettelee erilaisia tilanteita, joissa ihmisten suositellaan käyttävän kasvomaskeja. Niitä suositellaan käytettäväksi joukkoliikennevälineissä, joissa turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Niitä suositellaan myös matkalla koronavirustestiin. Tai kun testin tulosta odotetaan ja jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Maskeja tulisi pitää myös ulkomailta riskialueilta Suomeen palatessa, kun siirrytään esimerkiksi satamasta tai lentoasemalta karanteeniin. Tai jos karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

THL:n mukaan kasvomaskeja voi käyttää myös muissa tilanteissa, joissa lähikontakteja on mahdotonta välttää.

THL:n maskisuositukset löytyvät täältä.

Lapsille maski ei THL:n mukaan sovellu. Maskin ohjeiden mukainen käyttö onnistuu 15 vuoden iästä alkaen.

Tiedotustilaisuudessa johtaja Mika Salminen THL:sta sanoi, että kasvomaskien teho perustuu siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti niissä tilanteissa, joissa riski on olemassa. Hänen mukaan suosituksella pyritään estämään tartuntariski tilanteissa, joissa toisille tuntemattomia ihmisiä kokoontuu, turvavälien pitäminen on mahdotonta ja lähikontakti ihmisiin on pitkäaikainen. Etenkin tällaisissa tilanteissa maskia siis tulisi käyttää.

”Vaikka pitää myöntää, että näyttö maskien toiminnasta ei ole kovin vahvaa, silti tässä tilanteessa, jolloin tapausmäärät ovat noususuunnassa, THL on arvioinut, että pienetkin lisäykset keinovalikoimaan ovat perusteltuja”, Salminen sanoi.

Hän huomautti, että suositus on kansallinen, mutta sitä toteutetaan alueellisen tartuntatilanteen mukaan.

Salminen muistutti myös, että on tärkeää, että maskeja käytetään oikein. Hän myös muistutti, että maskien käyttö on lisäkeino koronaviruksen leviämisen torjumiseksi. Ne eivät korvaa muita koronaviruksen torjuntakeinoja kuten hyvää hygieniaa ja turvavälejä.