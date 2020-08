Tämä on viikko, jolloin kuulun juuri sen ikäluokan vanhempiin, jotka nyyhkivät ympäri maata ala-asteiden asfalttipihoilla.

Kaikki me ekaluokkalaisten vanhemmat mietimme osittain lapsellisia kysymyksiä: Miten se lapsi pärjää? Saako se kavereita? Ei kai sitä ainakaan kiusata? Jaksaako se keskittyä tunneilla? Syökö se kouluruokaa? Osaako huolehtia tavaroistaan? Sopeutuuko? Oppiiko jotain?

Olin varautunut liikutukseen, jota aiheuttivat jo toisista ekaluokkalaisista nähdyt kuvat. Niillä on aina niin iso reppu.

Oma lapseni ei halunnut uutta, liian isoa reppua. Hän väitti viimeiseen asti, ettei häntä jännitä, mutta koulun pihalla pikaisesti otetuissa kuvissa hän seisoo suu mutrussa ja näprää sormiaan.

Tämä noin 60 000 lapsen ikäluokka on ensimmäinen, joka aloittaa koko koulutaipaleensa Suomessa koronaepidemian aikaan.

Siksi kaikki kävikin aamulla koulun pihalla nopeaan. Opettaja heilutti luokan kylttiä, lapset asettuivat jonoon ja marssivat sisään. Sinne meni.

Me vanhemmat jäimme miettimään jo aiemmin mainittujen kysymysten lisäksi, milloin saamme lukujärjestykset ja Wilma-tunnukset, missä on aamupäiväkerho, milloin koulu tänään loppuu ja milloin se huomenna alkaa. Emme päässeet kokoontumaan koulun juhlasaliin, saati vilkaisemaan oman lapsen luokkaa.

Vain nopeimmat meistä ehtivät liikuttua kyyneliin, minä en.

On hyvä, että koulut ovat järjestelyissään varautuneet koronaepidemian toiseen aaltoon. Siinä, miten ne informoivat vanhempia ja suhtautuvat koulun aloitukseen, on ollut eroja jo ennen epidemiaa.

Toisilla vanhempainiltoja on järjestetty jo ennen koulun alkua, toisilla ne ovat tapahtuneet työpaikoilta tutussa Teamsissa. Toiset koulut ovat järjestäneet ekaluokkalaisille tutustumispäiviä kouluun keväällä peruttujen kokoontumisten jälkeen, toiset eivät.

Monille ekaluokkalaisten vanhemmille tulee yllätyksenä, miten paljon koulussa lasketaan lasten itsenäisyyden varaan päiväkotiin verrattuna, kollegani valistaa.

Erityisesti tällä hetkellä tietoa ei voi olla kuitenkaan liikaa. Kaikille syksy ja sitä seuraava talvi on epävarma. Emme vielä tiedä, miten koronavirustilanne koulunkäyntiin vaikuttaa.

Poikkeuksellisesta ajasta huolimatta jokaiselle ikäluokalle – ja heidän vanhemmilleen – kyse on ainutlaatuisista hetkistä. Me olemme niitä, jotka emme ole voineet olla paikalla lapsemme kevätjuhlassa tai kuuntelemassa sotilasvalaa. Tämä on meille tietyllä tapaa sukupolvikokemus.

Meille kesän alussa saapuneessa opettajan kirjeessä sanottiin, että koulussa saa jännittää, mutta pelätä ei tarvitse. Illalla pääsen avaamaan lapsen vanhaa reppua, jossa on toivottavasti tietoa tulevista päivistä.

Ainakaan lapsen ei tarvitse kulkea kouluun kasvomaskissa. Siitä kertoi pääkaupunkiseudun koulunaloituspäivänä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.