Onnettomuudet

Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa Kokkolantiellä sattuneessa nokkakolarissa on loukkaantunut vakavasti kaksi ihmistä, kertoo päivystävä palomestari Joose Veteläinen.

Turma sattui, kun henkilöauto oli ajautunut vastaantulijoiden kaistalle ja törmännyt toiseen autoon. Kolmas henkilöauto väisti nokkakolaria ja törmäsi katuvalaisintolppaan.

Vakavasti loukkaantuneet nokkakolarin kuskit toimitettiin sairaalahoitoon Kokkolaan ja Ouluun.

Onnettomuuspaikka on Nivalasta muutaman kilometrin päässä Kokkolan suuntaan. Tie on ollut suljettuna, ja kiertotie on järjestetty sulun ajaksi.