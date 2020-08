Rajavalvonta

Camcopter S-100:n lentoaika on seitsemän tuntia. Etualalla olevan kuluttajakopterin lentoaika on 20 minuuttia.

Aluksi ”jättidronen” esittelytilaisuus vaikuttaa salamyhkäiseltä. Rajavartiolaitos on testannut miehittämätöntä ilma-alusta Nauvon merivartioasemalla kolmen viikon ajan. Laitteen itävaltalaisvalmistajan henkilökuntaa ei saa kuvata eikä ohjauskeskukseen pääse sisään. Ohjauskeskus on valkoinen kontti, jossa istuvat Camcopter S-100:n ohjaaja, kameraoperaattori sekä rajavartiolaitoksen yhteysupseeri.

Salamyhkäisyys alkaa haihtua, kun miehittämätön ilma-alus lähestyy. Sen ääni kuuluu ennen kuin sitä edes näkee taivaalla. Meteli johtuu siitä, että ilma-aluksessa on 50 hevosvoiman kiertomäntämoottori, joka käy lentopetrolilla. Kuluttajakäytössä olevat dronet toimivat sähkömoottorilla, ja niiden ääni on lähinnä korkeataajuuksista ujellusta.

S-100 kuulostaa aivan oikealta helikopterilta.

Ilma-alus tekee muutamia ohilentoja noin sadan metrin korkeudessa kuvaajia varten. Kuvaus joudutaan lopettamaan etuajassa.

”Talousvesillä on mahdollinen öljypäästö. RPAS lähtee varmistamaan tilannetta”, suunnittelu-upseeri Mika Lejonqvist Länsi-Suomen merivartiostosta ilmoittaa.

RPAS on lyhenne englanninkielisistä sanoista, jotka tarkoittavat kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmää.

Kyseinen järjestelmä on ollut käytössä Rajavartiolaitoksella heinäkuun alusta. Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) on vuokrannut laitteen ja sen käyttöhenkilökunnan itävaltalaiselta Schiebel-yhtiöltä. Yhtiö on valmistanut S-100-laitteita yli kymmenen vuotta.

Järjestelmä on kiertänyt EU-jäsenvaltioissa vuodesta 2017 ja siihen kuuluu muun muassa kaksi miehittämätöntä ilma-alusta, ohjauskeskus ja lähes 10-metrinen linkkitorni.

”Aiemmin laite on ollut vuorollaan yksittäisen jäsenvaltion käytössä, mutta nyt oli tarkoitus, että se olisi tullut Suomen, Ruotsin ja Viron yhteiskäyttöön. Koronaviruspandemia muutti kuitenkin suunnitelmat, ja laite on ollut käytössä vain Suomessa. Kuvamateriaali on ollut virolaisten ja ruotsalaisten saatavissa”, Lejonqvist sanoo.

Ensi kuussa S-100 lentää Ahvenanmaalla ja lokakuussa Kotkan seudulla. Ilma-aluksella pystyy valvomaan laajaa aluetta, sillä sen maksimietäisyys linkkitornista on noin 200 kilometriä. Lisätankilla sen lentoaika on noin seitsemän tuntia ja taloudellinen lentonopeus noin 120 km/h. Ilma-alus voi nousta yli viiden kilometrin korkeuteen.

S-100-kopterin huippunopeus on 235 km/h. Kuluttajadronella pääsee yleensä noin 80 km/h.

”Olemme lentäneet sen täältä Hankoon sekä Utön eteläpuolelle”, varapäällikkö Rasmus Friman Nauvon merivartioasemalta kertoo.

Miehittämätön ilma-alus on tähän mennessä ollut operatiivisessa käytössä esimerkiksi kadonneiden etsimisessä sekä öljyvahinkojen havaitsemisessa.

”Järjestelmä on lisännyt meidän suorituskykyämme jonkin verran. Ilma-aluksesta voi lähettää live-kuvaa meripelastuskeskukseen, jossa meripelastusjohtaja voi sen avulla tehdä vaikkapa öljypäästön sattuessa parempia ratkaisuja”, Lejonqvist sanoo.

RPAS-järjestelmästä ei ole kuitenkaan nykyisten toimintojen korvaajaksi.

Rajavartiolaitos on hankkimassa Dornier-valvontalentokoneille seuraajia, sillä Dornierit ovat elinkaarensa päässä. Ilma-aluksilla ei ole kuitenkaan tarkoitus korvata valvontalentokoneita.

”Kopterin kuva ei korvaa ihmissilmää. Valvontalentokoneissa on lisäksi enemmän tekniikkaa. Niiden laitteisto pystyy arvioimaan öljypäästön suuruusluokan, mutta ilma-aluksen kameran avulla pysyy vain toteamaan, onko päästöä vai ei”, Lejonqvist sanoo.

Järjestelmän käyttäminen ei käy myöskään kädenkäänteessä. Nyt Suomessa on itävaltalaisyhtiöltä noin 20 työntekijää, kuten lentäjiä ja huoltohenkilökuntaa. Ilma-aluksen lennättäminen vaatii kaikki tavalliselta helikopterilta vaadittavat toimet, kuten lentoalueiden ilmoittamisen ja jatkuvan yhteyden lennonjohtoon.

”Jos kontissa laitaa silmät kiinni, ohjaajan ja kameraoperaattorin keskustelu on aivan samanlaista kuin oikean helikopterin kyydissä”, Lejonqvist sanoo.

Miltä salamyhkäisessä kontissa näyttää?

”No siellä on tietokonenäyttöjä ja kaksi miestä kuulokkeet korvillaan näyttöjä katsomassa. Ilma-aluksen kamerasta näkyvä kuva on hyvälaatuista, mutta ei sillä saavuta mitään CSI-tyylistä huipputarkkuutta.”

Suunnittelu-upseeri Mika Lejonqvist dronen edessä Nauvon merivartioasemalla.