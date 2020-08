Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti torstaina hallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa, että hallitus puoltaa THL:n suositusta kasvomaskien käyttämisestä. Kasvomaskeja suositellaan käytettävän erityisesti joukkoliikennevälineissä, joissa turvavälejä ei voida välttää.

THL julkaisi torstaina suosituksen kasvomaskien käytöstä verkkosivuillaan. Suositus sisältää muistilistan maskin käyttöön.

Torstain tiedotustilaisuudessa THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen myönsi, että tieteellinen näyttö maskien toiminnasta ei ole kovin vahvaa. Suosituksella kuitenkin pyritään estämään tartuntariski tilanteissa, joissa toisilleen tuntemattomia ihmisiä kokoontuu, turvavälien pitäminen on mahdotonta ja lähikontakti ihmisiin on pitkäaikainen.

HS kysyi Helsingissä ja Oulussa joukkoliikennevälineissä suomalaisilta, mitä mieltä he ovat maskisuosituksesta.

Monella oli maskeja varattuna kotona tai laukussa, ja niiden arveltiin tulevan lähiviikkoina aktiiviseen käyttöön. Osa ajattelee maskin käytön olevan pieni vaiva, joidenkin mielestä taas maskin pitäminen on tukalaa ja niiden hankkiminen kallista.

Hanna Hagström, Helsinki

1. Mitä ajattelet maskisuosituksesta? En mitään. Oma maskin käyttöni ei perustu suositukseen vaan siihen, että se on järkevää. Olen käyttänyt maskia viime perjantaista saakka, kun työni alkoivat loman jälkeen.

2. Tiedätkö kaikki kertakäyttö- ja kestomaskeja koskevat ohjeistukset? Tiedän. Olen käyttänyt vain kertakäyttömaskeja, enkä ajatellut ostaa kestomaskeja. Kertakäyttömaskit tuntuvat paljon helpommilta käyttää.

Terhi Stenius, Helsinki

1. Loppujen lopuksi maskin pitäminen on tosi pieni vaiva, ja maskisuositus on mielestäni hyvä juttu. Aloitin maskin käytön vasta tänään ja juuri kävin ostamassa lisää maskeja.

2. Todellakin, luin juuri moneen kertaan ohjeistukset ja katsoin videonkin, miten maski asetetaan naamalle oikein.

Niko Riepponen, Helsinki

1. En ole edes tietoinen suosituksesta. Mutta mikäs siinä, itse ajattelen, ettei maskin käytöstä ole mitään haittaa. Joudun käyttämään metroa, joten ajattelin, että on hyvä ottaa maski käyttöön. Olen käyttänyt maskia tämän viikon ja kesällä jouduin käyttämään sellaista kotimaan lennoilla. Maskit ovat siis tuttuja jo sieltä.

2. En ole yhtään ottanut selvää. Olen nähnyt vain sellaisia ohjevideoita, joissa tehdään itse jokin oma maskiviritys.

Paula Jyrkinen, Helsinki

1. Maskisuositus on mielestäni hyvä, niin pystymme ehkäisemään taudin leviämistä. Onhan tätä ärsyttävä pitää, mutta parempi kuin koronaviruksen leviäminen. Aion hankkia lisää kestomaskeja.

2. Olen, ja niistä mielestäni tärkein on se, että muistaa pestä kestomaskinsa. Lisäksi pitää muistaa pestä käsiään.

Lassi Katila, Helsinki

1. Kaikki suositukset ovat varmasti kotiin päin. Suositus tuli hyvään aikaan, viimeistään nyt sen olisi pitänytkin tulla. Tilasin maskeja kolmen setin ja käytän niitä työmatkoilla.

2. Joo, otin niistä selvää. Päällimmäisenä ohjeista jäi mieleen se, ettei maskia saa käyttää uudestaan, kun sitä on kerran käyttänyt. Olen pessyt maskini keittämällä. Jostain luin, että veteen pitäisi lisätä pieni määrä pesuainetta, mutta olen itse vain dipannut maskit kiehuvaan veteen ja pitänyt siellä 5–10 minuuttia.

Anita Seppä, Helsinki

1. Suositus on todella hyvä, ja kaikkien kannattaisi noudattaa sitä. Maksamme kansakuntana ison hinnan, jos ihmiset eivät suojaudu. Kassini on täynnä maskeja, tilasin niitä juuri 200 kappaletta. Käytän maskeja sellaisissa paikoissa, joissa on paljon ihmisiä.

2. Kyllä, lähipiirissäni on hoitajia, ja he antoivat tarkat ohjeet. Yritän olla tarkkana, etten koske maskiin sen ollessa kasvoilla. Heitän kertakäyttöisen maskin heti roskiin, enkä käytä sitä uudestaan.

Johanna Suhonen, Helsinki

1. Minulla on laukussa valmiina maskeja. Olen valmistautunut laittamaan maskin, mikäli ratikka on kovin ruuhkainen. Ajattelin vielä seurata tilannetta, koska ratikkamatka on lyhyt ja vaunut ovat usein loppumatkasta tyhjiä.

2. En ole aiheesta ekspertti, mutta tiedän pääpiirteissään, miten kangas- ja kertakäyttömaskeja käytetään.

Silja Inkala, Salo

1. Itsekin suosittelisin maskeja. En ole vielä käyttänyt sellaista busseissa, mutta voin nyt alkaa käyttää. Olemme menossa Oulun lentokentälle ja siellä maski täytyy heti laittaa. Kaksi maskia on varattuna laukussa.

2. Kun ostin 15 kappaleen pakkauksen kertakäyttöisiä maskeja, siinä oli ohje, miten ne asetetaan. Olen mielestäni laittanut ne oikein.

Olli Nojonen, Oulu

1. Maski on joukkoliikennevälineissä aivan ehdoton. Täällä Oulussa on niissä vielä vähän ihmisiä verrattuna Helsinkiin, mutta kyllä maski on suositeltava. Itse liikun omalla autolla tai pyörällä, joten ajatus maskista tuntuu vieraalta.

2. Tunnen ohjeet aika hyvin. Maskia ei saa kosketella ja yhtä käytetään vaan lyhyen aikaa.

Latékoé Lawson Hellu, Oulu

1. Maskisuositus on hyvä idea. Toinen aalto huolestuttaa ja Suomessa tehdään töitä verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, jossa ei tehdä yhtään mitään. Suomessa jokainen voi nyt tehdä oman osansa. Paitsi busseissa, diskoissa ja yökerhoissa maski olisi myös suositeltava. Minulla on maskeja kotona, mutta en ole vielä käyttänyt.

2. Pitää olla monta maskia, yksi ei riitä, vaan niitä pitää koko ajan vaihtaa.

Leena Leinonen, Oulu

1. En tykkää ajatuksesta. Se tuntuu ahdistavalta. Kun olen käynyt hoivalaitoksessa katsomassa isääni, olen joutunut maskia pitämään, mutta en ole siihen tottunut. Silmälasit huurtuvat. Se on myös iso kuluerä, jos niitä pitää kuukausitolkulla käyttää. Kangasmaski taas on vielä tukalampi kuin kertakäyttöinen. Nyt kun on vielä aika tyhjät bussit, en ole ajatellut maskia käyttää, mutta varmaan myöhemmin täytyy.

2. Tiedän suurin piirtein, miten maski pitää asetella ja ettei sitä saa kosketella.

Sakari Pikkarainen, Oulu

1. Kuulin uutisista, että maskia suositellaan nyt joukkoliikennevälineissä. Kävin apteekista äsken ostamassa maskin. Olen kyllä aikaisemminkin käyttänyt näitä, maski suojaa itseä ja muita. Joukkoliikennevälineet ovat ne tärkeimmät, jossa maskia käytän.

2. Juuri äsken apteekissa antoivat ohjeita, miten maskia pitää käyttää. Pitää laittaa puhtain käsin ja käytön jälkeen heitetään roskiin. Kankaisia maskeja en käytä. Ne pitäisi aina pestä.

Tanja Tervo, Helsinki

1. Olen menossa bussilla Oulusta Helsinkiin huomenna. Olen varannut takimmaisen penkin, joten en aio käyttää maskia. Olisi hirveän pitkä matka käyttää sitä. Isoäidin luona täällä Oulussa käytin maskia lähitilanteessa, mutta paikallisbussissa en käyttänyt. Minulla on kankaisia Finlaysonin maskeja, jotka ovat tukalia. Aion kuitenkin käyttää niitä Helsingissä.

2. Ostamissani maskeissa oli ohjeet mukana, että miten niitä käytetään ja miten ne pitää pestä. Ohjeet voisivat olla tarkemmatkin, kuten kuinka kauan kangasmaskia voi kerrallaan käyttää. Sitä en tiedä.