Suomi siirtyi torstaina virallisesti kasvomaskien aikaan, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi kasvomaskisuosituksensa. Samalla myös Työterveyslaitos (TTL) linjasi, millä ehdoilla maskeja on käytettävä työpaikoilla.

”Ensisijaisesti työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi on käytettävä teknisiä toimia tai työjärjestelyjä. Koronavirustilanteessa ensisijaisia riskinhallintatoimia ovat työn järjestäminen uudella tavalla sekä turvaväleistä, hygieniasta ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen”, Työterveyslaitos kirjoittaa tiedotteessaan.

”Kasvomaskeja voidaan tarvita tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa, lähikontaktit kestävät yli 15 minuuttia ja on tarve suojata muita henkilöitä maskin käyttäjän hengitystie-eritteiltä.”

THL julkaisi torstaina suosituksensa, jonka mukaan kasvomaskeja tulee käyttää julkisissa liikennevälineissä ja tilanteissa, joissa ei ole mahdollista pitää turvavälejä.

Kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi sairaanhoitopiireissä, joissa on viimeisen kahden viikon aikana todettu koronavirustartuntoja. Käytännössä maskisuositus on tällä hetkellä voimassa kaikkialla muualla paitsi Pohjois-Karjalassa, Itä-Savossa, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

THL suosittelee, että maskia käyttävät kaikki yli 15-vuotiaat. Sitä nuoremmille lapsille sitä ei suositella, sillä lapsilla ei ole välttämättä valmiuksia käyttää maskia oikein ja turvallisesti.

THL:n suositus koskee väestöä, mutta ei työyhteisöjä, jotka kuuluvat Työterveyslaitoksen toimialaan.

Lue lisää: THL suosittaa Suomeen kasvomaskeja yli 15-vuotiaille – näissä tilanteissa maskia tulisi THL:n mielestä käyttää

Uusista kasvomaskisuosituksista kerrottiin torstaina hallituksen tiedotustilaisuudessa, jossa käytiin läpi myös muita hallituksen linjauksia ja suosituksia koronaviruksen torjumiseksi.

Lue lisää: Maskit, etätyöt, matkustamisen ”liikenne­valo­malli” – Tässä ovat hallituksen uudet korona­linjaukset

Työpaikoilla kasvomaskien käyttö perustuu työnantajan tekemään riskien arviointiin. Koronaviruksen levitessä työnantajan tehtävä on arvioida tartuntariskit työyhteisössä ja päättää suojainten tarpeellisuudesta.

Työterveyslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä töissä. Myös koronaviruksen suhteen työnantajan velvollisuus on arvioida, tarvitseeko työntekijöiden käyttää työssään suojaimia kuten hengityksensuojaimia tai kasvomakeja.

Jos hengityksensuojainten tai kasvomaskien käyttö on tarpeellista, työnantajan täytyy hankkia ne ja valvoa niiden käyttöä. Työntekijän velvollisuutena puolestaan on käyttää työnantajan antamia suojavälineitä.

THL nimesi torstaisissa suosituksissaan julkisten liikennevälineiden lisäksi muutamia täsmällisiä tilanteita, joissa maskia tulee käyttää. THL:n mukaan kasvomaski tulee pukea myös matkalla koronavirustestiin tai testitulosta odotellessa, jos testattavalla on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Maskia tulisi käyttää myös ulkomailta riskialueilta Suomeen palatessa, kun siirrytään satamasta tai lentoasemalta karanteeniin. Niitä pitää käyttää myös, jos karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

THL:n mukaan kasvomaskia voi käyttää myös muissa tilanteissa, joissa lähikontakteja on mahdotonta välttää.

Työterveyslaitos muistuttaa, että kasvomaskien käyttö on vain yksi keino ehkäistä tartuntojen leviämistä.

Ensisijaisen tärkeää on kuitenkin noudattaa edelleen 1–2 metrin turvavälejä aina, kun se on mahdollista. Koronaviruksen torjumisessa yhä tärkeää on myös pestä käsiä huolellisesti, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan ja välttää kasvojen koskettelua.