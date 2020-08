Suomalaiset ovat kirkkohäiden suhteen eriarvoisessa asemassa. Samaa sukupuolta oleva pariskunta voi juhlia kirkkohäitä Helsingissä, mutta olla saamatta uskonnollista vihkimistä Oulussa.

Syy epätasa-arvoon löytyy Suomen evankelisluterilaisen kirkon avioliittokäsityksestä. Evankelis-luterilaisen kirkon sisällä on yhä epäselvyyttä siitä, ketä sen papeilla on oikeus vihkiä.

Selvyyttä asiaan ei ole tullut niin kirkolliskokouksessa kuin piispainkokouksessakaan. Jotkut hiippakunnat rankaisevat samaa sukupuolta olevia pariskuntia vihkiviä pappeja varoituksilla, josta on tällä hetkellä vireillä Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätös.

Toistaiseksi niin juridisesti kuin teologisestikaan tilanteesta ei näy ulospääsyä. Viimeisin kirkolliskokous, jossa asiasta keskusteltiin, päättyi Turussa perjantaina. Kokouksessa todettiin keskustelun jatkuvan.

Helsingin yliopiston siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangas pitää tilannetta kirkon ja lainsäädännön välillä ”ennenkuulumattoman ongelmallisena”. Alueellinen yhdenvertaisuus pariskuntien välillä ei toteudu.

”Suomalaisessa yhteiskunnassa lainsäädäntö rakentuu poikkeuksetta ajatukselle siitä, että lait ovat voimassa koko maassa”, Kangas sanoo.

Vuonna 1972 avioliittolakikomitea jätti eduskunnalle mietinnön siitä, pitäisikö vihkimisoikeus keskittää uskonnollisten yhteisöjen sijasta yksinomaan maallisille viranomaisille. Tuolloin ajatusta ei pidetty kovinkaan merkittävänä ja niin kirkkokin säilytti vihkimisoikeuden.

”Jos siirtymä pelkästään siviilivihkimisiin olisi toteutettu silloin, oltaisiin vältytty kokonaan tällä hetkellä hetkellä käydyltä keskustelulta, eikä piispojenkaan tarvitsisi ottaa koko kysymykseen kantaa”, toteaa Kangas.

Kangas antoi vuonna 2016 kirkkohallitukselle lausunnon, jossa hän painotti kirkon velvollisuutta tehdä päätös suuntaan tai toiseen. Kangas pitää yhä nykytilannetta kestämättömänä.

”Avioliittolakia voidaan muuttaa siten, että vihkiminen on joko siviilivihkiminen tai sitten sinne voidaan lisätä säännös siitä, että uskonnollisen yhdyskunnan jäsenellä on oikeus kieltäytyä vihkimisestä”, kertoo Kangas.

Helsingin yliopiston siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kankaan mielestä kirkon tulisi tehdä ratkaisu vihkimiskäytännöistään

Espoon piispa Kaisamari Hintikka ei usko, että vihkimisoikeuden poistaminen kirkolta ratkaisisi kysymystä kirkon suhtautumisesta seksuaalivähemmistöihin.

”Ei se veisi sitä kysymystä pois, että näemmekö seksuaalivähemmistöt ja samaa sukupuolta olevat parit yhtä arvokkaina kuin muut – se tässä on se iso kysymys”, mainitsee Hintikka.

Helsingin hiippakunnan piispan Teemu Laajasalonkin mielestä kirkon vihkimisoikeuden poistaminen olisi ongelmallinen ratkaisu kysymykseen samaa sukupuolta olevien pariskuntien vihkimisestä.

”Konservatiiviset ihmiset ajattelisivat, että vähemmistöt veivät heidän kirkkohäänsä. Seksuaalivähemmistöt taas ajattelisivat, että kirkko enemmin luopui vihkimisoikeudesta kuin hyväksyi heidät”, pohtii Laajasalo.

Helsingin piispa Teemu Laajasalo pitää kirkon ykseyden vaalimista tärkeänä

Piispainkokous käsitteli samaa sukupuolta olevien pariskuntien kirkkovihkimistä viime viikolla.

Lue lisää: Piispat väänsivät kaksi vuotta kirkon kannasta homoliittojen vihkimiseen, lopputuloksena oli sekava kompromissi – ”Asian vaikeus kuvastuu hyvin paperissa”, sanoo arkkipiispa

Lopputuloksena oli päätöksen puute ja laihahko sopu siitä, että sopua ei ole. Kysymyksen käsittely jatkui tällä viikolla Turussa järjestettävässä kirkolliskokouksessa, jossa niinikään ei päästy varsinaiseen ratkaisuun.

HS lähestyi Suomen piispoja tiedustellakseen eri hiippakuntien tämänhetkisiä linjauksia.

Ainakin Helsingin hiippakunnassa samaa sukupuolta oleva pari saa vihkijän. Monessa muussa hiippakunnassa pidetään kuitenkin kiinni kirkon historiallisen binäärisestä avioliittokäsityksestä: siis siitä, että avioliitto on vain miehen ja naisen välinen.

Lue lisää: Kirkko ei hyväksy homoparien avioliittoja, mutta esimerkiksi Helsingissä homoliittoja vihitään siitä huolimatta – ”Homoseksuaalisuus on osa Jumalan lahjaa”

Erimielisyyksiä löytyy jo sen suhteen, voivatko yksittäiset hiippakunnat poiketa kirkolliskokouksen linjasta ja kirkkokäsikirjasta. Kirkkokäsikirja ohjaa pappien toimintaa, mutta varsinaista oikeudellista merkitystä sillä ei ole.

Pappien kesken on vaihtelevia mielipiteitä sen suhteen, pitääkö käsikirjaa noudattaa vai onko samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen yksittäisen papin omantunnon kysymys.

”Tuomiokapitulin tai piispan toimivalta ei riitä avioliittokäsityksen muuttamiseen yksittäisessä hiippakunnassa”, sanoo Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo.

Avioliittokäsityksellä Keskitalo viittaa heteroavioliittoihin.

Keskitalo kertoo, että mikäli kirkolliskokous päättää, että papit voivat vihkiä samaa sukupuolta olevia pariskunta, tullaan tätä ohjeistusta noudattamaan myös Oulun hiippakunnassa. Oulussa odotetaan myös käsittelyssä olevaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua asiaan, jonka Keskitalo toivoo selkeyttävän tilannetta myös juridisesti.

Keskitalon kanssa jotakuinkin samoilla linjoilla ovat ainakin Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ja Lapuan piispa Simo Peura.

”Kirkolla on selkeä kanta siitä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Siksi erilaisista näkemyksistä huolimatta papin on toimittava virassaan kirkon avioliittokäsityksen ja vihkimiskäytännön mukaisesti”, sanoo Häkkinen.

Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala toivoo, että kirkko tekisi varsinaisen päätöksen siitä, että linjoja on kaksi.

Espoon piispa Kaisamari Hintikka haluaa uskoa, että kirkko löytää vielä jonain päivänä yhtenäisen kannan asiaan.

”Jos kukaan ei jousta mihinkään, olemme ikuisesti tässä tilanteessa emmekä pysty palvelemaan sateenkaaripareja, suhtautua yhdenveroisesti jäseniimme tai toteuttaa kirkon ykseyttä teologisesti kestävällä tavalla”, kertoo Hintikka.

Espoon piispa Kaisamari Hintikka toivoo, että kirkko pystyy kohtelemaan kaikkia pareja samalla tavalla ja vihkimään heidät

Avioliittokeskustelu repii kirkkoa, kertoo Hintikka. Ilmassa on pelko siitä, että kirkko ei kestä nykytilaa yhtenäisenä.

”Ei ole kirkkoa, ellemme pysty olemaan hyvin erilaisina ihmisinä seksuaalisuudeltamme, kieleltämme ja muilta ominaisuuksiltamme sekä teologisilta traditioltamme samassa kirkossa”, sanoo Hintikka.

Myös Laajasalo pitää kirkon ykseyden vaalimista piispan tärkeimpänä tehtävänä. Keskustelu tasa-arvoisesta avioliitosta on Laajasalon mukaan kirkkoa jakava ja rikkova taistelu, ja piispojen tehtävä on löytää ratkaisu, joka ei riko kirkon ykseyttä.

Kompromissi, joka monien silmään ei välttämättä vaikuta varsinaiselta päätökseltä lainkaan, ei ollut mikään itsestäänselvyys.

Laajasalo kertoo piispojen keskustelleen asiasta pitkään. Yhteiskunnan silmissä keskustelun tulos voi näyttää vaisulta, mutta kirkon sisältäpäin askel kohti parien vihkimistä sukupuolesta riippumatta on selkeä.