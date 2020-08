Hallitus tiedotti torstaina uusista linjauksista, jotka Suomessa otetaan käyttöön koronaviruksen torjumiseksi. Hallitus yrittää nyt ehkäistä viruksen leviämistä ulkomaanmatkustuksen liikennevalomallilla sekä suosittelemalla kasvomaskien käyttöä ja etätyötä.

Lue lisää: Maskit, etätyöt, matkustamisen ”liikenne­valo­malli” – Tässä ovat hallituksen uudet korona­linjaukset

Suomen koronavirustapaukset ovat lisääntyneet viime viikkoina. Tartuntojen määrän pelätään yhä kasvavan. Riittävätkö uudet toimet säästämään Suomen koronaviruksen toiselta aallolta?

HS kysyi asiaa kolmelta tutkijalta, jotka kuuluvat Eroon koronasta -asiantuntijatyöryhmään.

Dosentti Pirta Hotulainen lääketieteellisestä tutkimuslaitos Minervasta pitää hyvänä sitä, että uusia linjauksia on nyt tehty.

”Työryhmän mielestä ne voisivat olla pikkuisen tiukemmatkin, mutta pääasia on, että on linjaukset. On hyvä, että toimitaan.”

”Se riippuu puhtaasti siitä, kuinka hyvin me toteutamme niitä”, sanoo sosiaalipsykologi Matti Heino, joka tutkii terveyskäyttäytymistä ja motivaatioprosesseja Helsingin yliopistossa.

”Yksi ydinasia on testauksen kautta saatava tilannekuva: kuinka paljon ihmisiä on sairaana ja missä. Voimme pyrkiä jäljittämään heidän kontaktinsa ja eristää sairaat. Kukaan ei tiedä, kuinka tehokkaasti tämä onnistuu. Siksi on vaikea arvioida, mitkä rajoitustoimet ovat riittäviä tai riittämättömiä.”

Torstaina hallitus kertoi pyytäneensä Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) valmistelemaan liikennevalomallin siitä, millaisia toimia eri maihin matkustavat suomalaiset voivat odottaa palatessaan kotimaahan.

Maat jaetaan koronavirustilanteen mukaan punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin. Vihreitä maita olisivat Suomen turvallisina pitämät maat eli ne, joissa edellisen kahden viikon aikana on ilmennyt enintään kahdeksan uutta koronavirustartuntaa 100 000 ihmistä kohti. Näistä maista tulevat voivat saapua Suomeen ilman koronavirustoimia. Keltaisista maista saapuville suositellaan omaehtoista karanteenia.

Korkean riskin punaisista maista saapuvia testattaisiin ja määrättäisiin viranomaispäätöksellä karanteeniin.

Lue lisää: THL valmistelee ”liikenne­valo­mallia” matkustajille – Päivittyvä grafiikka näyttää Euroopan maiden korona­tilanteen

Pirta Hotulaista kiinnostaa punaisten ja keltaisten maiden rajaus, joka määrittelee ne, kenet viranomaiset määräisivät karanteeniin ja kenen karanteeni olisi omaehtoinen. Torstaina rajausta ei vielä tarkemmin määritelty.

Hotulainen näkisi mielellään, että keltaisista maista tulijoille tehtäisiin rajalla pikatestit.

”Mutta tiedän hyvin, että tällä hetkellä se [pikatestaus] on teknisesti ja käytännössä vaikeaa. Voisi miettiä, pystyykö sitä parantamaan. Omaehtoinen karanteeni on toki edelleen ihan hyvä. Ymmärrän kyllä, että järkevintä on laittaa resurssit niihin maihin, joista tiedetään tulevan nyt tartuntoja”, hän sanoo.

”Olen varsin tyytyväinen matkustusta koskeviin päätöksiin, ja toivon, että niitä toteutetaan kunnianhimoisesti.”

Finavian työntekijä jakoi koronavirusohjeistusta Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapuville matkustajille lentoaseman tuloaulassa tällä viikolla.

Tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta pitää riskinarviointiin perustuvaa liikennevalomallia hyvänä, mutta siihen liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Hän miettii, miten esimerkiksi matkustajien testaus onnistuu, kun testaus on jo nyt ruuhkautunut pahoin.

”Siihen ei tullut selvyyttä, miten testaus saadaan toimimaan riittävän hyvin. Ja omaehtoisen karanteenin ongelma on nähtävästi se, että ihmiset eivät noudata sitä. Onkin kymmenen pisteen kysymys, miten ihmiset saadaan paremmin noudattamaan karanteenia.”

THL suosittelee kasvomaskien käyttöä muun muassa julkisessa liikenteessä ja tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen on mahdotonta. THL suosittelee maskeja 15-vuotiaille ja sitä vanhemmille, koska THL:n mukaan sitä nuoremmilla ei ole välttämättä edellytyksiä käyttää maskia oikein.

HS:n haastattelemat tutkijat pitävät maskisuositusta hyvänä askeleena eteenpäin viruksen torjunnassa. Heino ja Aivelo harmittelevat, että kuukausia kestänyt maskikeskustelu keskittyi enemmän haittoihin, joita voi ehkä seurata, jos maskeja ei käytä oikein.

”Nyt kun on selkeä suositus käyttää maskia joukkoliikennevälineissä, odotan mielenkiinnolla, kuinka moni niitä alkaa todella käyttämään. Ihmisillä on paljon varauksia maskien käytön suhteen. Toivon, että tulisi selkeä viestintäkampanja sen puolesta, että ihmiset oikeasti käyttäisivät maskeja”, Aivelo sanoo.

Matti Heinon mukaan ihmisten toimintaan vaikuttaa tiivistetysti kolme asiaa: mitä he näkevät muiden ympärillään tekevän, mihin he kokevat itse kykenevänsä ja millä tavoin he ovat motivoituneita eli millaisia tuloksia oma toiminta tuo.

Hän painottaa, että viranomaisten ohjeiden tulisi olla mahdollisimman selkeitä ja täsmällisiä ja niitä tulisi perustella kunnolla. Ihmisten tulisi ymmärtää, että pienillä teoilla on suuri merkitys kokonaiskuvassa.

”Suomalaisten yhteisen ponnistuksen painottaminen. Kaikki suojelevat toisiaan. Koskaan ei ole ollut näin helppoa kantaa korttaan kekoon yhteisön puolesta.”

Heino ja Hotulainen kummastelevat myös, miksi maskien käyttöä suositellaan vain yli 15-vuotiaille. He olisivat pudottaneet rajan kymmeneen vuoteen. Silloin ikäraja olisi lähempänä ajatusta, jonka perusteella keväällä 1.–3.-luokkalaisille annettiin mahdollisuus palata etäopetuksesta lähiopetukseen ja sitä vanhemmat jäivät etäopetukseen.

”Totta kai lapset saavat käyttää maskia, jos vanhemmat tai lapset itse haluavat käyttää. Jos lapsille ei suositella maskia, siitä tulee sellainen kuva, että älkää vain lapset käyttäkö maskia. Ainakin oma 12-vuotias lapseni aikoo käyttää maskia pidemmillä bussimatkoilla.”

Tutkijat kiinnittävät huomiota myös joihinkin epätarkkuuksiin ja epäloogisuuksiin, joita löytyy THL:n maskiohjeista. He toivovat, että ohjeita korjataan ja täsmennetään niiden osalta. Maskia suositellaan käytettäväksi bussissa, mutta ohjeissa kehotetaan ottamaan maski pois niistämisen tai yskimisen ajaksi.

”Tietysti idea on se, että maski pidetään päässä koko ajan, kun ollaan bussissa eikä sitä oteta pois, kun yskitään”, Hotulainen sanoo.

Etätyötä hallitus suosittelee alueilla, joilla tartuntatapaukset ovat lisääntymässä. Yleissuosituksesta voidaan poiketa alueellisesti, jos tautitilanne alueella on hyvä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi torstaina, että tämän hetken tartuntatilanteen mukaan etätyösuositus on syytä antaa Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä.

Tutkijat ovat tyytyväisiä etätyösuosituksen paluuseen. Hotulainen huomauttaa, että yhteisissä sisätiloissa oleskelu nostaa tartuntariskiä, joten etätöissä kannattaa pysyä, jos se vain on mahdollista. Aivelo sanoo, että joillekin etätyö sopii paremmin kuin toisille, joten on järkevää, että sitä arvioidaan työpaikan ja työntekijän mukaan.

Toimistotyöntekijöitä töissä Helsingissä. Etätöitä suositellaan uudelleen alueilla, joilla tartunnat ovat kasvussa.

Vaikka tutkijat pitävät myönteisenä Suomen uusia toimia virustorjunnassa, he näkisivät mielellään myös lisätoimia esimerkiksi isojen yleisötapahtumien suhteen. Hotulainen rajoittaisi yleisötapahtumien väkimäärän sataan henkeen. Hän myös sulkisi yökerhot nykyistä aiemmin.

”Isot tapahtumat ovat niin isoja riskejä. Jos siellä on tartunnan kantaja, hän voi kerralla nopeasti tartuttaa ison porukan. Ja yökerhoista on tullut tartuntoja, sieltä on jo näyttöä.”

Tuomas Aivelo huomauttaa, että riskit kasvavat, kun muun muassa kaikki oppilaitokset käynnistyvät ja ihmiset kokoontuvat opiskelemaan. Hän toivoo, että kokeiluvaiheessa oleva jäljityssovellus helpottaa erilaisiin kokoontumisiin liittyvää jäljitystä, jos vain ihmiset ottavat sen yleiseen käyttöön.

”Tämän hetken tilanne vaikuttaa huolestuttavalta, mutta ei katastrofaaliselta. Mielestäni tällä hetkellä olennaisinta on se, miten hyvin testauskapasiteetti saadaan pyörimään ja jäljitystä nopeutettua. Se huolestuttaa eniten”, Aivelo sanoo.

”On ihan mahdollista, että näillä toimilla saadaan tilanne hallintaan, mutta kysymysmerkkejä on paljon.”

Heinon mielestä päättäjien kannattaa katsoa myös pitkälle tulevaan. Hänen mukaansa koronavirustilanne on vaikea hallita myös silloin, kun tartunnat ovat laskussa ja ihmiset alkavat käyttäytyä rennommin. Tilanne voi muuttua nopeasti.

”Jo nyt voisi varautua tilanteeseen, kun näyttää siltä, että virus alkaa olla nitistetty. Miten saadaan viimeinen ponnistus tehtyä ennen kuin ollaan voitolla? Että miten saadaan vielä se viimeinen sata metriä juostua?”