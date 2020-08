Aalto-yliopistossa opiskeleva Joni Tuomi on lähdössä vaihto-opiskelijaksi Sveitsin Lausanneen. Edessä on osittainen etäopiskelu.

Suomalaisten korkeakoulujen opiskelijavaihdot hiipuivat tänä vuonna niin, että arvioiden mukaan ulkomaille on syyslukukaudeksi suuntaamassa alle kolmasosa tavanomaisesta määrästä opiskelijoita.

Kokonaan vaihto-opiskelut syyslukukaudelta ovat peruneet Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Tampereen yliopisto. Myös kahdeksan ammattikorkeakoulua eri puolilta maata on ilmoittanut peruneensa vaihdot.

Monien opiskelijoiden kohdalla tilanne on ollut koronapandemian takia pitkään auki, eivätkä suuret yliopistot, kuten Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto ole tehneet asiassa selkeää linjausta.

”Emme ole kategorisesti kieltäneet ketään lähtemästä tai peruneet kaikkia vaihtoja. Toki vaihdot niihin maihin on peruttu, joihin ei pääse tai joissa yliopisto ei ota opiskelijoita vastaan”, kertoo Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden päällikkö Minna Koutaniemi.

Koutaniemen mukaan lähtöpäätökseen tänä syksynä vaikuttavat opiskelijan oma tilanne ja vastaanottavan yliopiston tilanne sekä maahantulorajoitukset.

Aalto-yliopistossa opiskeleva Joni Tuomi, 35, kuuluu vaihtoon lähtijänä tänä syksynä vähemmistöön. Hänen pitäisi lähteä opiskelijavaihtoon Sveitsiin syyskuun alussa, mutta asunnosta tai matkalipuista ei ole vielä tietoakaan.

”Kaikki jäi viime tippaan, koska pitkään ei ollut tietoa, järjestyykö vaihto-opiskelujakso vai ei. Nyt pitäisi ensisijaisesti löytää pian asunto.”

Tuomi tekee maisterivaiheen opintoja automaatio- ja sähkötekniikassa ja jätti hakupaperit opiskelijavaihtoon Lausannen yliopistoon viime vuodenvaihteessa.

”Hakemuksen laitoin vireille ennen korona-aikaa. Tilanne muuttui keväällä, mutta on onneksi rauhoittunut sen jälkeen ainakin toistaiseksi.”

Tuomi on seurannut Sveitsin epidemiatilannetta. ”Toisen aallon uhka on sielläkin ja tartuntoja on ollut viime aikoina jonkin verran enemmän”, hän sanoo.

Tuomen lähtöinto ei ole kuitenkaan hiipunut, eikä hän ole missään vaiheessa ajatellut perua lähtöään.

”Jos lähtö olisi koulun puolelta peruttu, se olisi sitten hyväksyttävä. Olen kuitenkin koko ajan ajatellut, että todennäköisesti lähtö onnistuu.”

Onnistuneita vaihtoon lähtöjä on tapahtunut Koutaniemen mukaan tälläkin viikolla. ”Esimerkiksi Etelä-Koreaan Souliin lähti meidän vaihto-opiskelijat ihan pulmitta ja ongelmitta.”

”Toisaalta on kohteita, jotka ovat täysin kiinni, kuten Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka ja Afrikka. Niistä tiedämme, että koronatilanne on sellainen, että emme tietenkään lähetä”, Koutaniemi lisää.

Opiskelijat menevät Koutaniemen mukaan valtaosin Euroopan maihin. Monella kynnys lähteä on nyt korkealla – erityisesti niillä, jotka kuuluvat riskiryhmiin.

”Luomme opiskelijoille vertaistukiryhmää, jotta heillä olisi mahdollisimman realistiset käsitykset paikoista, joihin ovat menossa. Jos ei halua lähteä, lähtö perutaan”, Koutaniemi kuvaa.

Myös vaihtojakson siirtoja kevääseen on tehty paljon. ”Iso kysymys on se, onko kevätkään realistisesti mahdollinen”, pohtii Koutaniemi.

Suurimpia pettymyksen aiheita ovat Koutaniemen mukaan olleet kaukokohteet.

”Uusi-Seelanti, Australia, Hong Kong, Singapore, Japani – opiskelijat joutuvat kilpailemaan, että tulevat niihin valituiksi, joten sitä suuremmin se harmittaa.”

Moni suomalaisia vaihto-opiskelijoita vastaanottava yliopisto on tehnyt opetuksessaan erityisjärjestelyitä. Tuomella on Lausannen yliopistossa luvassa opiskelijoiden jako kolmeen ryhmään.

”Kolmasosa on paikalla lähiopetuksessa aina kerrallaan, loput ovat etänä. Se tarkoittaa suurelta osin etäopiskelua”, Tuomi sanoo.

”Se on vähän harmillista. Opinnot jäävät enemmän omalle vastuulle eikä opetusta tule niin paljon. Tässä tilanteessa se kuulostaa kuitenkin ihan hyvältä järjestelyltä.”

”Ajattelin, että koska vaihtokaupungissa on niin paljon kansainvälistä porukkaa, asuntoja jäisi koronan takia enemmän tyhjäksi. Ei käynytkään niin”, Tuomi toteaa.

Sveitsiin mennessä Tuomen ei tarvitse varautua jäämään karanteeniin, mutta Sveitsistä takaisin palatessa on mahdollista, että karanteeni tulee vielä eteen.

Aalto-yliopistossa vaihtoon lähtevien määrä putosi niin ikään tänä vuonna selkeästi. Samaan tapaan on vähentynyt vaihtoon tulijoiden määrä.

Aalto-yliopiston oma syksyn opetus on linjattu annettavaksi pääosin etänä, joten etäopintoihin ohjataan myös vaihto-opiskelijat.

”Me kyllä toivotamme meille kansainväliset vaihto-opiskelijat tervetulleiksi. Olemme silti muistuttaneet, että jos kampukselle saavutaan, edellytykset etäopiskeluun pitää olla mukana”, sanoo Aalto-yliopiston oppimispalveluiden päällikkö Eija Zitting.

Jos suomalaisopiskelijan vaihtokohteen kaikki opetus on etänä, Zitting suosittelee jäämään Suomeen.

”Kansainvälistymiskokemus kärsii, jos ei pääse yhtään verkostoitumaan muiden opiskelijoiden kanssa. Kokemus jää vähän puolinaiseksi.”

Samaa pitää Zittingin mielestä pohtia Suomeen tulevien kansainvälisten opiskelijoiden kohdalla. Zitting arvioi, että moni harkitsee vielä tulemistaan ja peruuntumisia voi edelleen tulla.

Keväällä koronaepidemian sulkiessa rajoja noin kolmannes suomalaisten korkeakoulujen vaihdossa olleista opiskelijoista jäi kohdemaahansa jatkamaan opintojaan. Myös Suomeen saapuneista vaihto-opiskelijoista jatkoi keväällä opintojaan Suomessa saman verran.

Kansainvälisten opiskelijoiden peruutusilmoituksiin on varauduttu myös Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä tulossa on alle puolet vähemmän vaihto-opiskelijoita kuin yleensä. Lopullisen määrän Koutaniemi arvioi jäävän kolmasosaan.

Kun Opetushallitus selvitti asiaa kesä-heinäkuun vaihteessa, ainakin puolet korkeakouluista aikoi korvata osan syksyn vaihdoista virtuaalisella liikkuvuudella.

”Eurooppalaisessa korkeakouluverkostossa on viime viikkoina tehty kiinnostavia avauksia, joissa jaetaan opintosisältöjä ja niitä on mahdollista suorittaa laajastikin kumppanikorkeakouluissa”, sanoo kansainvälisen korkeakouluyhteistyön yksikönpäällikkö Maija Airas Opetushallituksesta.

Opetushallituksen tilaston mukaan suomalaisia vaihto-opiskelijoita lähti vuonna 2018 eniten Saksaan, Espanjaan ja Hollantiin. Suomeen taas tultiin eniten Saksasta, Ranskasta ja Espanjasta.