Syyttäjä on nostanut syytteet yhteensä 20 henkilöä vastaan törkeisiin dopingrikoksiin liittyvässä rikoskokonaisuudessa, kertoo syyttäjälaitos tiedotteessaan.

Syytteissä on kyse dopingaineiden ja lääkevalmisteiden maahantuontia, myyntiä ja levitystä harjoittaneen organisaation toiminnasta Suomessa vuosina 2017–2019.

HS uutisoi rikoskokonaisuuden esitutkinnan valmistumisesta heinäkuun lopussa.

Doping-kauppaa on käyty Tullin ja keskusrikospoliisin mukaan pääosin Tor-verkossa, mutta myös katukaupassa. Tor-verkossa dopingaineita on kaupattu Silkkitie-nimisellä kauppapaikalla, joka on yksi pitkäaikaisimmista laittomien aineiden kauppapaikoista.

Suomeen on Tullin ja keskusrikospoliisin mukaan tuotu muun muassa 100 000 kappaletta tablettimuotoisia dopingaineita ja noin 20 litraa ampulleihin pakattuja nestemäisiä dopingaineita.

Kaikkiaan dopingaineita oli viranomaisten mukaan mukaan jutussa noin 3 500 käyttöjakson verran. Dopingaineita oli hankittu etupäässä Baltiasta, Romaniasta ja Bulgariasta.

Syyttäjälaitoksen mukaan samassa rikoskokonaisuudessa on nostettu syytteitä myös salakuljetuksista, huumausainerikoksista, lääkerikoksista, törkeästä rahanpesusta, virkavelvollisuuden rikkomisesta, petoksesta ja rekisterimerkintärikoksesta.

Lisäksi kaksi vastaajaa on saanut syytteen tutkinnan yhteydessä paljastuneista ampuma-aserikoksista.

Rikoskokonaisuuden vuoksi on tällä hetkellä vangittuna kaksi henkilöä. Osa vastaajista on kiistänyt syyllistyneensä syytteissä kuvattuihin rikoksiin.

Syyttäjälaitoksen mukaan tapauksen pääkäsittely alkaa 31.8.2020 ja sen arvioidaan kestävän noin neljä viikkoa.