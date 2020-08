Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen huijauksesta epäilty irakilaisnainen on HS:n tietojen mukaan tunnustanut poliisille, että valehteli taustastaan hakiessaan turvapaikkaa Suomesta.

Perhe vaikuttaa siis eläneen aikoinaan Irakissa turvallisemmissa oloissa kuin nainen antoi ymmärtää.

Kyseessä on kuolleeksi väitetyn irakilaismiehen tapaus, josta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi viime vuonna Suomelle langettavan päätöksen. EIT:n mukaan Suomi loukkasi Euroopan ihmisoikeussopimusta käännyttäessään miehen Irakiin.

Miehen tytär kertoi tuolloin, että isä ammuttiin Bagdadissa pian paluun jälkeen.

Keskusrikospoliisi aloitti tänä vuonna asiasta rikostutkinnan. Krp uskoo, että kuolintodistus on väärennös ja mies on yhä elossa. Miehen tytär ja tämän entinen aviomies ovat olleet asian vuoksi vangittuna.

Tapausta tutkitaan törkeinä väärennyksinä ja törkeinä petoksina. Aiemmin ei ole kuitenkaan ollut tiedossa, että myös perheen taustatarinaan liittyisi valheita.

Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Tero Haapala vahvistaa, että yksi tutkittavana olevista rikosnimikkeistä on perätön lausuma viranomaismenettelyssä.

Hän ei halua yksilöidä epäiltyä eikä kertoa tapahtumista tarkasti. Haapala vahvistaa silti, että kyse on turvapaikkahakemuksessa annetuista virheellisistä tiedoista.

”Epäily koskee turvapaikkamenettelyä ja sitä, onko annettu oikeita tietoa viranomaisille ja mihin asioihin on vedottu. Henkilöt ovat nyt rikostutkinnassa kertoneet olosuhteista lähtömaassa, ja nämä asiat ovat muuttuneet siitä, mitä on aikoinaan kerrottu”, Haapala sanoo.

”Turvapaikkamenettelyssä on vedottu perusteisiin, joita ei uusien tietojen valossa ole ollut, tarkoituksena saada turvapaikkastatus.”

Haapalan mukaan epäillyt henkilöt ovat itse halunneet selvittää asioita.

HS:n tietojen mukaan epäiltynä perättömästä lausumasta on nimenomaan kuolleeksi väitetyn miehen tytär.

Nuori nainen tuli Suomeen vuonna 2015 samaan aikaan isänsä kanssa.

He hakivat turvapaikkaa ja vetosivat perheen Irakissa kokemaan uhkaan. He kertoivat joutuneensa sunnimuslimeina ongelmiin kotimaassaan.

Isä kertoi tutkineensa korruptiota ja ihmisoikeuksia Irakin sisäministeriössä. Hän sanoi, että joutui työnsä vuoksi kahdesti tappoyritysten kohteeksi.

Tytär kertoi, että hänet oli yritetty siepata. Hän vetosi isäänsä kohdistuvaan uhkaan.

Maahanmuuttovirasto uskoi perheen taustaan liittyvät asiat tosiseikkoina. Sekä isä että tytär saivat silti kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseensa.

Maahanmuuttovirasto katsoi, etteivät hyökkäykset liittyneet heidän henkilökohtaiseen tilanteeseensa tai muodostaneet heille merkittävää uhkaa tulevaisuudessa. Hallinto-oikeus oli samoilla linjoilla.

Isä palasi Irakiin, mutta tytär jäi vielä Suomeen. Hän oli mennyt täällä vastaanottokeskuksessa naimisiin ja saanut kaksi lasta.

Rikosylikomisario Tero Haapala ei kerro, mitkä kaikki asiat epäillyn kertomuksessa ovat kuulustelussa muuttuneet tai miten keskeisiä seikkoja ne ovat.

”Totta kai kun mennään niin pitkälle, että poliisi tutkii asiaa rikoksena, niin kyse on tähän kokonaisuuteen liittyvistä isommista asioista.”

Esitutkinta on pian valmistumassa ja asia siirtymässä syyteharkintaan.

Kuolleeksi väitetyn miehen tytär ei halua kommentoida asiaa ennen oikeudenkäyntiä, naisen avustaja kertoo.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen entinen tuomari Matti Pellonpää sanoo, että jos myös alkuperäinen taustakertomus osoittautuu virheelliseksi, se voi johtaa Suomen saaman langettavan päätöksen kumoamiseen.

”On mahdollista, että koko tuomiolta putoaa pohja, jos käy ilmi, että viranomaisille on tahallisesti annettu vääriä tietoja”, Pellonpää sanoo.

EIT:n ratkaisun lähtökohta oli, että Suomen viranomaiset olivat hyväksyneet perheen taustaan ja isän työhistoriaan liittyvät asiat todeksi. Maahanmuuttovirasto oli pitänyt niitä uskottavina, vaikka turvapaikkaa ei myönnettykään. Hallinto-oikeus oli samoilla linjoilla.

EIT sen sijaan katsoi, että tuosta näytöstä oli tehty juridisesti virheelliset päätelmät, kun mies oli päätetty käännyttää kotimaahansa.

Varsinaista näyttöä EIT arvioi vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Se keskittyy yleensä tutkimaan sitä, onko tehdyissä ratkaisuissa loukattu Euroopan ihmisoikeussopimusta.

Kyseisen irakilaismiehen tapauksessa EIT kuitenkin arvioi, että kuolintodistukset ja poliisiraportit muodostivat riittävän näytön miehen kuolemasta.

Matti Pellonpää arvioi, että EIT:n arvioon vaikutti luultavasti se, että perheen kertomia asioita oli aiemmin pidetty kansallisella tasolla niin uskottavana. Se nosti kynnystä epäillä myös kuolemaa.

Aiemmin on arvioitu, että irakilaismiehen kuoleman osoittautuminen huijaukseksi voisi viedä pohjan tuomiolta osittain, mutta ei välttämättä kokonaan.

Suomi tuomittiin Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklojen kaksi ja kolme loukkauksesta. Ne koskevat oikeutta elämään ja kidutuksen tai epäinhimillisen kohtelun kieltoa.

Suomen ulkoministeriö on jo ilmoittanut pyytävänsä EIT:tä käsittelemään päätöksen uudelleen.

Jos tuomioistuimelle on annettu tahallisesti vääriä tietoja, miehen tyttären voidaan todeta syyllistyneen valitusoikeuden väärinkäyttöön. Silloin myös korvaus- ja muilta vaateilta putoaa pohja. Varsinaista erillistä rangaistusta asiasta ei seuraa.

Kansainvälisen oikeuden professoria Martti Koskenniemeä ei yllätä lainkaan, että myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tekee päätöksiä puutteellisella tai virheellisellä näytöllä. Tämä johtuu siitä, että pakolaisoikeutta koskeva näyttö on useimmiten puutteellista.

”Kyseessä on kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpano kansallisesti. Silloin näyttökysymykset ovat usein vaikeita”, Koskenniemi sanoo.

Koskenniemen mukaan viranomaiset joutuvat toimimaan erilaisten peukalosääntöjen varassa, kun he tekevät päätöksiä turvapaikasta. Tämä johtuu siitä, että näytön arvioimiseen ei ole samanlaisia edellytyksiä kuin vaikkapa rikosprosessissa.

”Tässä on valtavan laaja harmaa vyöhyke sen tiedon paikkansapitävyyden osalta, minkä nojalla nämä turvapaikkapäätökset tehdään. Se on hyvin tuttua, eikä siinä ole mitään uutta.”

Ongelma on se, miten turvaa hakevalla ihmisellä voisi olla mukana kaikki asiakirjat, joilla hän voisi todistaa tilanteensa vedenpitävästi. Ilman noita asiakirjoja kertomuksen arvioiminen voi kuitenkin olla hankalaa.

”Pakolais- ja turvapaikkaoikeuden asiantuntijat ovat tuskailleet tätä niin kauan kuin pakolaissopimusta ja turvapaikkaoikeutta on sovellettu”, Koskenniemi sanoo.

Koskenniemen mukaan pääperiaate turvapaikkahakemusten käsittelyssä on se, että suojaa tarvitsevat ihmiset saavat suojaa. Tämä viranomaisten on hänen mukaansa syytä muistaa, vaikka heidän harkintavaltansa päätösten tekemisessä ja näytön arvioimisessa on suuri.

Yksinkertaisemmin sanottuna epäselvissä tapauksissa ratkaisun pitäisi tulla turvapaikkaa hakevan eduksi, ei päinvastoin.

Koskenniemi sanoo, että hän ei halua antaa akateemisesta asemasta arviota siitä, lähtevätkö viranomaiset Suomessa epävarmoissa tilanteissa suojan tarpeesta vai eivät.

Yksityishenkilönä hän kertoo olevansa huolissaan siitä, vaikuttaako esimerkiksi maahanmuuttoa koskeva kireä poliittinen ilmapiiri siihen, kuinka viranomaiset käyttävät harkintavaltaansa.