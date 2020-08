Ravintoloiden aukioloon ei kaavailla tällä hetkellä uusia rajoituksia.

Ravintoloita ja yökerhoja koskeva asetus on voimassa elokuun loppuun. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) valmistelee parhaillaan asetuksesta uutta esitystä, mutta sen sisältö noudattelee HS:n tietojen mukaan pitkälti nykyisen asetuksen sisältöä.

Ravintolatoimintaa koskevat rajoitukset, kuten aukioloajat, on määritelty tartuntatautilain tilapäisessä muutoksessa ja sitä täsmentävässä valtioneuvoston asetuksessa.

Tämän hetkinen tartuntatilanne ei anna syytä tiukentaa aukioloja, asetusta valmisteleva hallitusneuvos Ismo Tuominen STM:sta kertoo. Aukiolo edellyttää kuitenkin hänen mukaansa ravintoloilta parempia toimia.

”Ravintola-alalla on jossain määrin ollut nyt sellaista ajatusta, että epidemiasta selvittiin ja kaikki jatkuu kuin ennen. Tämä on täysin väärä käsitys”, Tuominen sanoo.

”Jos alan toimijat ja asiakkaat eivät pidä mielessä, että maailmalla epidemia päinvastoin jyllää, ollaan pian tilanteessa, jossa rajoitukset otetaan takaisin. Tämä on ilman muuta uhkaus, jos epidemia alkaa pahentua.”

Ravintolat ja yökerhot ovat saaneet heinäkuusta asti olla auki lähes normaalisti. Jokaiselle asiakkaalle on kuitenkin oltava istumapaikka. Lisäksi niiden on huolehdittavat tehostetusti hygieniasta.

Asetus antaisi mahdollisuuden rajoittaa aukioloja alueellisesti, mutta sitä Tuomisen mukaan ei haluta tehdä.

”Se voisi kannustaa pikemminkin ihmisiä liikkumaan, mikä voisi edesauttaa epidemian leviämistä”, hän sanoo.

Koronarajoitusten toteumista valvovat aluehallintavirastot. Ne eivät kuitenkaan määrää aukioloista. Jos rajoitusten noudattamisessa havaitaan vakavia puutteita, ne voivat määrätä ravintolan suljettavaksi.

Alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen Etelä-Suomen aluehallintavirastosta kertoo, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto suorittaa nyt tehostettua valvontaa ravintoloissa koronaepidemian vuoksi.

Lehikoisen mukaan ravintoloissa on ollut jonkin verran puutteita turvavälien ja hygienian noudattamisessa.

”Itse annoin viime viikonloppuna muutamia suullisia määräyksiä turvavälien noudattamisesta sekä käsideseistä, joita oli joissain paikoissa liian vähän”, Lehikoinen kertoo.

Lain edellyttämä omavalvontasuunnitelma epidemian ehkäisemiseksi puuttui kokonaan vain muutamasta ravintolasta. Yleisempi puute oli, ettei se ollut selkeästi asiakkaiden nähtävillä, kuten asetus edellyttää.

Lehikoinen muistuttaa, että ravintoloista ja yökerhoista on alan kokoon nähden tullut vain muutamia altistuksia.

”Herää kysymys nostetaanko tässä yksi ala tarpeettomasti tikunnokkaan”, Lehikoinen pohtii.

Myös asiakkailla on vastuu muun muassa turvavälien pitämisestä, hän sanoo.

”Monissa ravintoloissa saattoi olla hyvinkin väljää, mutta ihmiset pakkautuivat silti pieneen tilaan esimerkiksi tanssilattialle tai terassille”, Lehikoinen kuvaa.

Vaasassa todettiin koronavirustartunta kolmella The Old Irish Pubissa lauantaina illalla 8. elokuuta vierailleella henkilöllä. Altistuneita kerrottiin olleen pubin pöydässä puolisen tusinaa.

Helsingissä keikkapaikka Ääniwallissa Vum Open Air -tapahtumaan 9. elokuuta osallistuneella todettiin myöhemmin koronavirustartunta.

Ravintola Kaivohuoneella Helsingissä puolestaan tapahtui mahdollinen joukkoaltistuminen koronavirukselle elokuun 8. päivänä.

Kaivohuonetta pyörittävän Night People Groupin toimitusjohtana Antti Raunion mukaan toistaiseksi altistumisista ei ole seurannut tartuntoja.

”Toistaiseksi emme ole ainakaan terveysviranomaisilta saaneet tietoa tartunnoista”, Raunio kertoo.

Raunio arvelee, että yksi syy tartuntojen vähäisyyteen voi olla ravintoloiden tehokas ilmanvaihto.

”Siitä on kiittäminen vanhaa tupakkalakia, joka velvoitti investoimaan kalliit ja tehokkaat ilmanvaihtojärjestelmät ennen kuin tupakointi ravintoloissa kiellettiin kokonaan”, Raunio kertoo.

Night People Groupilla on useita ravintola ympäri Suomen. Raunion mukaan ravintolat noudattavat Matkailu- ja ravintola-alan edunvalvontajärjestön Maran jäsenilleen laatimaa hygieniaohjeistusta, joka on tiukempi kuin laki edellyttää. Ravintolat ovat myös ottaneet käyttöön omia hygieniakäytäntöjä.

”Esimerkiksi karaokeravintoloihin on asennettu roiskeilta suojaavat pleksit, jonka takana laulajat laulavat. Lisäksi jokainen mikki desinfioidaan aina jokaisen laulajan jälkeen”, Raunio kertoo.

Ravintoloihin on otettu myös selvästi vähemmän asiakkaita sisään.

”Normaalitilanteessa ravintoloidemme kapasiteetti on noin asiakas per neliömetri. Nyt olemme monissa ravintoloissa puolittaneet asiakasmäärän. Jokaiselle on myös löydyttävä istumapaikka, kuten laki edellyttää”, Raunio sanoo.

Raunio muistuttaa, että keväällä yökerhot sulkivat ovensa vapaaehtoisesti jo kaksi viikkoa ennen valtioneuvoston sulkupäätöstä.

”Siihen nähden tuntuu, että yökerhoja ja ravintoloiden roolia on korostettu liikaa. Vaikka toki suhtaudumme vakavasti epidemiaan”, hän sanoo.