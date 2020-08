Mänttä-Vilppulassa on sattunut tasoristeysonnettomuus. Pelastuslaitokselta saatujen ensi tietojen mukaan henkilöauto on törmännyt junaan. Juna on raiteilla pystyssä.

Mahdollisista uhreista ei vielä ole tietoja.

Turmassa mukana ollut juna oli kiskobussi, joka oli matkalla Haapamäeltä Tampereelle. Junassa oli alle kymmenen matkustajaa, jotka kuljetetaan määränpäähän takseilla, kerrottiin VR:stä

Junan matkustajat ja henkilökunta ovat VR:n mukaan kunnossa.

Turmapaikka on Kitusuontien tasoristeys vähän ennen Vilppulan asemaa.