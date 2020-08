Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun suuntautuneet lennot ovat viime viikkoina jääneet suurennuslasin alle. Matkustajille on tehty koronavirustestejä lentokentällä, ja parin viikon aikana lentojen matkustajista ainakin 43:lla todettu koronavirustartunta.

Lennot on hallitusta myöten todettu riskiksi koronavirusepidemian kiihtymiselle Suomessa. Keskiviikkoaamuna järjestetyssä tiedotustilaisuudessa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sanoi, että lentojen keskeyttämisestä päättää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka tarvitsee asiasta lausunnon THL:ltä. Hänen mukaansa Traficom tekee päätöksensä itsenäisesti omalla aikataulullaan.

”Minulla ei ole muuta syytä kuin olettaa, että ilmoittamani aikataulu pätee eli tavoitteena on, että lauantaina 29. päivä lentoa ei enää tulisi.”

Viimeksi lento Skopjesta laskeutui Turkuun tiistaina iltayhdeksän aikaan, mutta tämän lennon matkustajien testitulokset valmistuvat aikaisintaan keskiviikkona.

Monelle suomalaiselle Pohjois-Makedonia ja sen pääkaupunki Skopje ovat ennen tätä olleet melko vieraita. Miksi Skopjesta lennetään Turkuun ja keitä lennoilla oikein saapuu Suomeen?

Rajavartiolaitoksen tilastojen mukaan Turun lentoasemalle on saapunut elokuussa vain 20 Pohjois-Makedonian kansalaista.

Tilastojen valossa Skopjen-lentoyhteys palvelee nimenomaan Kosovon ja Suomen välistä henkilöliikennettä. Elokuussa Turkuun on lentänyt EU:n ulkopuolelta lähinnä Suomen ja Kosovon kansalaisia. Suomen kansalaisia on saapunut 1 056 ja Kosovon 452. Tiedossa ei ole, kuinka moni näistä suomalaisista on kosovolaistaustainen.

Lentoyhteys Skopjesta Turkuun huolestuttaa, sillä koronavirustilanne Balkanin maissa on aivan toisenlainen kuin Suomessa. Kahden viime viikon aikana alle kahden miljoonan asukkaan Kosovossa on todettu 2 226 uutta tartuntaa. Suomessa vastaava luku on 293. Noin kahden miljoonan asukkaan Pohjois-Makedoniassa uusia tartuntoja on todettu kahden viikon sisään 1 712.

Uusien koronavirustartuntojen määrä Länsi-Balkanilla on kasvussa, ja tilanne koettelee Kosovon ja Pohjois-Makedonian lisäksi myös muita alueen maita. Uutistoimisto AFP:n mukaan Kosovon länsinaapurin Montenegron viranomaiset ilmoittivat tiistaina, että kaikkien maan koulujen alkua lykätään kuukaudella ”epävarman koronavirustilanteen” vuoksi.

Länsi-Balkaniin kuuluvat Pohjois-Makedonian ja Kosovon lisäksi Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro ja Serbia.

Tiistaina liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) kertoi, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valmistelee ratkaisua, jolla lennot Pohjois-Makedonian Skopjesta Suomeen keskeytettäisiin väliaikaisesti.

”En näe mitään syytä sille, miksei aikataulu voisi olla sellainen, että ne reilun viikon päästä loppuvat”, Harakka sanoi mennessään hallituksen neuvotteluun Säätytalolla tiistaina illansuussa.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa kertoo ymmärtävänsä, että suuri tartuntamäärä pakottaa päättäjiä arvioimaan tilannetta. Lentojen lakkauttamisella olisi kuitenkin myös toinen puoli.

”Jos heillä on oikeus tulla Suomeen, jotain kauttahan he tulevat joka tapauksessa. Toistaiseksi, kun ihmiset ovat näillä lennoilla tulleet Turkuun, on tilannetta saatu aika hyvin hallintaan.”

Myös Turun kaupunginjohtaja Minna Arve kommentoi tiistaina Turun Sanomille, ettei yksittäisen lentoyhteyden katkaisemisella välttämättä lopetettaisi matkustamista alueelle.

”Tällä hetkellä kyse on erityisesti Balkanin alueesta, mutta ensi viikolla se voi olla jokin muu alue. Siksi tässä tarvitaan ehkä laajempaa keskustelua, jotta voidaan huomioida ja saada kiinni riskialueilta tulevat ilman, että kaikkia lentoja joudutaan pysäyttämään”, Arve sanoi Turun Sanomille.

Turussa Skopjen-lentojen matkustajia on ollut viime viikkoina vastassa iso joukko viranomaisia. Kaupungin mukaan matkustajien testaaminen ja ohjeistaminen tehdään yhteistyössä Turun kaupungin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Finavian, Rajavartiolaitoksen, Aluehallintoviraston ja lentoyhtiöiden kanssa.

Viime lauantaina saapuneen lennon kaikki matkustajat asetettiin tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

”Omasta näkövinkkelistäni olen tietysti huolissani Turun ja koko Suomen tilanteesta. Teet niin tai näin, tässä olemassa olevassa tilanteessa siihen ei välttämättä ihan yksiselitteisen hyvää ratkaisua löydy”, Liuksa sanoo.

Turun lentokentän toimet ovat olleet matkustajamääriltään sitä paljon suurempaan Helsinki-Vantaan lentokenttään verrattuna tiukkoja.

Toistaiseksi yhtään Helsinki-Vantaalle riskimaista saapunutta matkustajaa ei ole asetettu lentokentällä tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, vaikka kentälle saapuu päivittäin arviolta tuhat matkustajaa koronaviruksen riskimaista.

Myös Liuksa jakaa käsityksen siitä, että Skopjen-lennoilla saapuneiden joukossa on paljon kosovolaistaustaisia ihmisiä.

Valtaosa lentojen matkustajista ei jää Turkuun. Liuksan mukaan kolmen viimeisen Skopjen-lennon matkustajista vain noin 15 prosenttia on ollut turkulaisia.

Liuksalla ei ole tietoa siitä, missä muiden matkustajien kotikunnat ovat. Vastuu karanteenin valvomisesta on kunkin matkustajan omalla kotikunnalla.

Turun albaanien yhdistyksen Bashkimin puheenjohtaja Adriana Gerxhalija vahvistaa, että lennoilla on ollut kesälomamatkalla käyneitä Suomen kosovolaisia, mutta määrästä hänellä ei ole tietoja.

Gerxhalijan mukaan koronavirustilanne Balkanilla on tällä hetkellä vaikea, vaikka esimerkiksi Kosovossa on maskipakko. Hän itse vieraili Kosovossa kesällä ja sairasti siellä koronaviruksen.

”Positiivisen testituloksen jälkeen olin siellä kaksi viikkoa karanteenissa. Suomessa ilmoittaudun lentokentällä neuvontapisteelle ja noudatin saamiani ohjeita. Halusin toimia vastuullisesti ja näyttää esimerkkiä”, kertoo Gerxhalija, joka tunnetaan myös Miss Suomi -kilpailun vuoden 2017 ensimmäisenä perintöprinsessana.

Gerxhalija korostaa, että sairastuminen on jokaisen yksityisasia ja toivoo, ettei yhteisöä leimattaisi sen takia. Hänen mukaansa yhdistys aikoo julkaista sosiaalisen median kanavissaan tietoa siitä, miten karanteenissa toimitaan.

”Suurin osa ymmärtää asian vakavuuden hyvin.”

Suomessa asuu pysyvästi useita tuhansia kosovolaistaustaisia. Jonkin verran kosovolaisia on täällä myös väliaikaisesti töissä muun muassa rakennuksilla ja telakoilla.

Skopjesta Turkuun lentää Unkarista toimiva amerikkalaisomisteinen halpalentoyhtiö Wizzair. Se lentää Turkuun myös Puolan Gdanskista. Skopjesta voi päästä Turkuun 35 eurolla ja Gdanskista 40 eurolla.

Yhtiön toimitusjohtaja on Unkarin kansallisen lentoyhtiön Malevin entinen toimitusjohtaja Jozsef Varadi. Wizzair ei vastannut HS:n yhteydenottoon.

Yhden lentoreitin lopettaminen väliaikaisesti ei katkaise lentoyhteyksiä Suomen ja Pohjois-Makedonian välillä.

Esimerkiksi Turkish Airlines tarjoaa välilaskullisia lentoja Skopjesta Helsinkiin Istanbulin kautta. Kosovon pääkaupungista Pristinasta pääsee Helsinkiin yhdellä välilaskulla esimerkiksi Wienin tai Berliinin kautta.