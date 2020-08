Karhun metsästys alkaa Suomessa huomenna torstaina. Nyt alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty 384 karhun kaatolupaa. Määrä on 71 karhua suurempi kuin edellisen kauden kiintiö, ja 29 karhua suurempi kuin sitä edeltävän kauden kiintiö.

Selvästi eniten lupia on myönnetty jälleen Pohjois-Karjalaan, jossa on Suomen tihein karhukanta. Pohjois-Karjalan alueelle on myönnetty yhteensä 163 kaatolupaa, mikä on 49 lupaa enemmän kuin viime vuonna.

Riistakeskuksen mukaan nyt alkavan metsästyskauden suuremmalla lupamäärällä yritetään taittaa karhukannan kasvu. Riistakeskuksen mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana karhun kaatolupia on myönnetty aiempaa enemmän.

Viimevuotisella kaatokiintiöllä tavoiteltiin karhukannan vakiinnuttamista, mutta kannan kasvu jatkui siitä huolimatta.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreimman kanta-arvion mukaan Suomen karhukanta on kasvanut. Luke arvioi, että Suomessa on noin 2 300–2 500 karhua ennen nyt alkavaa metsästyskautta.

Määrä on noin 14 prosenttia suurempi kuin edellinen arvio. Myös erillisten pentueiden määrän arvioidaan kasvaneen 14 prosenttia edellisvuodesta.

Suomen karhukanta ei ole jakautunut tasaisesti, vaan karhuja esiintyy etenkin tietyillä alueilla. Luken mukaan karhujen lukumäärä kasvoi selvimmin Pohjois-Savossa ja Oulun riistakeskuksen poronhoitoalueen ulkopuolisessa osassa.

Sen sijaan kanta pieneni Pohjanmaan riistakeskuksen alueella. Muualla muutokset olivat pieniä.

Pohjois-Karjalassa on Luken arvion mukaan noin 550 aikuista karhua. Maakunnan pentutuottoarvio on noin 130 pentua, joten maakunnan kokonaiskarhumäärä on lähes 700 karhua.

Maakunnassa on paljon karhuja omasta takaa, mutta karhuja tulee sinne myös itärajan yli. Venäjän Karjalassa on runsas karhukanta.

Pohjois-Karjalan riistapäällikkö Juha Kuittinen Riistakeskuksesta kertoo, että tiheä karhukanta näkyy suoraan karhuhavainnoissa: pohjoiskarjalaiset näkevät usein itse karhuja ja erilaisia merkkejä karhusta.

”Varsinkin alkukesästä, kun kasvillisuus ei ole kasvanut eikä puissa ole lehtiä, ihmiset näkevät paljon karhuja. Keskikesällä karhu osaa aika hyvin piilotella ja väistää ihmistä. Silloin näköhavaintoja tulee vähemmän, mutta merkkejä löytyy luonnosta paljon”, Kuittinen sanoo.

Alkukesästä karhuhavaintoja tehdään paljon esimerkiksi pelloilla, joilla karhut käyvät syömässä pelloista nousevaa vihreää kasvustoa. Ihmiset näkevät karhuja usein myös silloin, kun nämä ylittävät teitä.

Kuittisen mukaan karhun näkeminen alkaa olla pohjoiskarjalaisille jo niin tavallista, että se voi jo verottaa havaintojen määrää. Kaikista karhuhavainnoista ei enää ehkä ilmoiteta petoyhdyshenkilöille.

”Jonkin verran karhuja tulee myös taajamiin. Vuosien varrella on pitänyt tehdä jonkin verran karkotuksia”, Kuittinen sanoo.

”Pohjoiskarjalaiset suhtautuvat kyllä aika järkiperäisesti ja maltillisesti karhuun. Se on varmaan tottumiskysymys. On totuttu siihen, että niitä on. Toki jos ihan kohtaamisia tuolla sattuu, se voi aiheuttaa pelkojakin, mutta yleisesti ottaen suhtautuminen niihin on hyvin järkiperäistä.”

Maakunnan sisällä eniten karhuja liikkuu itärajalla sijaitsevissa kunnissa kuten Nurmeksessa, Lieksassa, Ilomantsissa, Tohmajärvellä ja Kiteellä. Kuittisen mukaan tilanne maakunnan sisällä on kuitenkin tasoittunut vuosien mittaan.

Kuittisen mukaan kolmen edellisen vuoden lupamäärät Pohjois-Karjalassa ovat olleet keskimäärin 113. Hänen mukaansa sillä kaatomäärällä karhukannan kasvu ei ole pysähtynyt.

”Nyt on reilumpi lupamäärä. Tavoitteena on kannan kasvun pysäyttäminen ja jopa vähän pienentää kantaa”, hän sanoo.

Karhu kuuluu EU:n luontodirektiivissä tiukasti suojeltuihin lajeihin. Suomen karhukanta on kuitenkin niin suuri, että kannanhoidollinen metsästys voidaan sallia.

Kannanhoidollisella metsästyksellä ylläpidetään karhun ihmisarkuutta, ehkäistään vahinkoja ja säädellään kannan kokoa.

Karhun aiheuttamista vahingoista suurin osa aiheutuu porotaloudelle. Poronhoitoalueen ulkopuolella karhujen aiheuttamista kotieläinvahingoista suurin osa on mehiläisvahinkoja.