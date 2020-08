Tornionlaaksossa riemuittiin keskiviikkona, kun hallitus ilmoitti vapauttavansa liikkumisen rajayhteisön sisällä.

”Itku ihan pääsi ilosta, kun kuulin. Tämä oli juuri sitä, mitä me halusimme”, sanoi Tornionlaakson neuvoston puheenjohtaja Tuula Ajanki.

Tornionlaakson neuvoston puheenjohtajna Tuula Ajangin mielestä länsirajan liikkumisesta puhuttaessa on keskityttyliikaa nuuskan ostajiin ja unohdettu rajakuntien asukkaiden liikkuvuus.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi aamun tiedotustilaisuudessa, että rajayhteisössä asuvat pääsevät vastedes liikkumaan rajan yli asuinpaikkatodistusta näyttämällä.

Hallitus ei antanut tarkkoja ohjeita, mutta käytännössä rajayhteisöllä tarkoitetaan raja-alueen kunnissa asuvia.

Liikkumisen vapautuminen tulee vilkastuttamaan erityisesti Suomen rajakuntien yritysten liikevaihtoa.

Tähän asti Ruotsista tulevat Ruotsin kansalaiset eivät ole päässeet Suomeen, jos heillä ei ole ollut esittää rajalla pätevää perustetta, kuten työhön, perheeseen tai kiinteistöön liittyvää syytä.

”He ovat sanoneet, että heitä on kohdeltu kuin spitaalisia ja heidän autojaan on Suomessa tuijotettu. Nyt tulevalla muutoksella on heille todella iso merkitys”, sanoo Ajanki.

Rajalla on Ajangin mukaan tehty mielivaltaistakin harkintaa siinä, ketä on päästetty kulkemaan ja millä syyllä.

”Nyt se loppuu ja se on aivan loistavaa”, Ajanki toteaa.

Muutoksen myötä haaparantalaiset lapset pääsevät esimerkiksi Tornioon uimahalliin ja taidemuseoon.

”Tämä antaa legitimiteetin ja luvan sille, että me saamme elää normaalia elämää.”

Sven-Erik Bucht iloitsi rajan aukeamisesta kotonaan Haaparannassa. Bucht on Ruotsin entinen maatalousministeri ja edustaa parhaillaan Ruotsia Pohjoismaiden rajaesteneuvostossa.

”Olin oikein iloinen, kun kuulin uutisen. Peukku ylös Helsingille, näkemys on muuttunut. Olen yrittänyt pitkään vaikuttaa tähän”, kuvaili Bucht.

Rajan sulkeutuminen ehti nostattaa alueella paljon myös pettymyksen ja vihan tunteita. Niistä toipuminen saattaa Buchtin mukaan ottaa aikansa.

”Kun raja laitettiin kiinni, siitä nousi viha toisia kohtaan. Kauanko menee, että se laantuu? Sitä pohdin ja pelkään.”

Sosiaalisessa mediassa on Buchtin mukaan nähty Ruotsissa ja Suomessa molemminpuolista vihaa ja kansallismielisyyttä.

”Epäluuloisuus on saanut valtaa. Se ei ole hyvä, koska Pohjoismaat kuuluvat yhteen”, Bucht muistuttaa.

Pohjoismaiden rajaesteneuvostossa on kaavailtu Pohjoismaille yhteistä strategiaa, joka olisi käytössä sitten, kun seuraava kriisi iskee.

Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan puhelin Torniossa soi keskiviikkona tiuhaan. Koordinaattori Päivi Koivupalo kertoi liikkumisen muutosten kiinnostavan monia: yrityksiä, asukkaita ja mediaa.

Pohjois-Kalotin rajaneuvonnan koordinaattori Päivi Koivupalo näkee työpaikkansa ikkunasta Ruotsiin, jossa hän asuu.

”Olemme iloisia ja tyytyväisiä rajakuntien asukkaiden puolesta. Tätä on odotettu viisi kuukautta.”

Vapaa liikkuvuus koko Norrbottenin alueella tulisi Koivupalon mukaan tarpeeseen, mutta nyt tehty helpotus on ”ehdottomasti hyvä avaus”.

”Rajakuntien asukkaiden erilainen kohtelu saadaan nyt loppumaan. Meillä on palveluita molemmin puolin rajaa ja liikkuminen päivittäin on normaalia”, Koivupalo muistutti.

Vielä viime viikolla Tornion ja Haaparannan rajalla elettiin hämmentyneissä tunnelmissa, kun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) oli kertonut tiedotustilaisuudessa Suomen ottavan käyttöön pakollisen karanteenin kaikille riskimaista Suomeen matkustaville.

Keskiviikkoisella suunnanmuutoksella on Koivupalon mukaan iso merkitys Tornionlaakson yrittäjille Suomessa.

”Ruotsista tulevien asiakkaiden määrä kasvaa, joten kaupankäynti vilkastuu hiljaisen ajan jälkeen. Valoa on luvassa”, Koivupalo sanoi.

Torniolaisen Rajalla-kauppakeskuksen Muotihuoneen yrittäjä Raija Halmkrona ilahtui hallituksen päätöksestä.

”Kiva, että Ruotsista päästään liikkumaan ja toivottavasti se vaikuttaisi myyntiinkin. Maskit olisi tietysti hyvä olla kaikilla, jotka tulevat liikkeisiin”, sanoi Halmkrona.

Torniolaisen Muotihuoneen yrittäjä Raija Halmkrona ilahtui hallituksen päätöksestä.

Kesän aikana liikenne rajalla on jatkuvasti vilkastunut, mutta liikkujat ovat tähän asti olleet pääasiassa suomalaisia. Haaparannan vajaasta 10 000 asukkaasta noin neljänneksellä on Suomen kansalaisuus.

Hallitus ei kuvannut tiedotustilaisuudessaan tarkemmin, millainen todistus rajalla on esitettävä.

Ajanki uskoo, että käytännöstä tulee joustava. ”Pitäisi riittää, että on asuinpaikkatodistus tai verokortti eli jokin dokumentti, joka todistaa, missä asut. Sen jälkeen rajavartijan ei tarvitse kyseenalaistaa mitään.”

Koivupalo on Ruotsin kansalainen, jolla on Suomessa työpaikka ja vapaa-ajan asunto.

”Tähän asti rajalla on kysytty, mihin olen menossa ja missä olen töissä. Tästedes kysytään vain, missä minä asun”, Koivupalo totesi.