Kolmen Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun saapuneen lennon matkustajat on massatestattu Turun lentokentällä. Keskiviikkoiltaan mennessä testatuilla Skopjen-matkustajilla oli todettu 43 koronavirustartuntaa.

Vaikka vaatimus Pohjois-Makedonian Skopjen ja Turun välisen lentoreitin keskeyttämisestä on ollut paljon esillä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) puheissa, lopullista päätöstä mahdollisesta lentojen väliaikaisesta keskeyttämisestä ei tee hallitus.

”Lainsäädäntö on sellainen, että päätökset tehdään viranomaistasolla”, sanoi Harakka tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Skopjesta tiistaina Turkuun saapuneen lennon matkustajista 17 henkilöllä todettiin koronavirustartunta. Lennolla oli 127 matkustajaa, joista 113 testattiin.

Kaikki matkustajat asetettiin tartuntalain mukaiseen karanteeniin. Karanteenipäätökset teki Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi ilmailulain nojalla puuttua esimerkiksi siihen, miten Suomen ilmatilaa käytetään, miten ilma-alukset Suomen ilmatilassa toimivat ja minne ne laskeutuvat.

Harakan mukaan Traficom tekee mahdollisen päätöksen lentojen keskeyttämisestä itsenäisesti. Aivan itsenäisesti sekään ei asiassa toimi.

”Traficom ei ole terveysturvallisuusviranomainen, joten me emme voi tehdä itsenäisesti arviota pykälissä asetettujen edellytysten täyttymisestä. Siinä meidän pitää kuulla terveydenhuollon viranomaisia”, sanoo Traficomin liikennejärjestelmäpalveluiden ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Traficom on pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) toimittamaan torstaihin mennessä arvion siitä, onko yhteyksien rajoittaminen välttämätöntä.

Saarimäen mukaan ensisijaiset välineet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ovat tartuntatautilain toimenpiteet, kuten testaukset ja karanteenit. Tartuntatautilain nojalla Turussa on jo esimerkiksi asetettu Skopjen-lentojen matkustajia karanteeniin.

Vielä ei ole siis varmaa, että Skopjen ja Turun välinen lentoreitti keskeytettäisiin.

Samaan aikaan, kun Traficom ja THL vasta käynnistävät prosessejaan, ovat Turun kaupunki ja Turun ja Skopjen välillä liikennöivä unkarilainen lentoyhtiö Wizz Air neuvotelleet jo keskenään toimista, joilla viruksen leviämistä voitaisiin reitillä ehkäistä.

Jatkossa lentoyhtiö edellyttää Pohjois-Makedonian Skopjesta tulevilta matkaajilta negatiivista koronatestitulosta. Asiasta kertoi keskiviikkona Turun kaupunginjohtaja Minna Arve Ilta-Sanomien haastattelussa.

”Käynnistimme heti maanantaina Wizz Airin kanssa keskustelun siitä, miten asiaan voidaan puuttua. He ovat nyt tehneet omalta osaltaan päätöksen, että he edellyttävät lennoille tulijoilta negatiivista testitulosta, mikä ratkaisee osaltaan tilannetta. Samaan aikaan Turussa tehdään edelleen testaus ja karanteeniin asettaminen. Mielestäni tämä on hyvä malli hoitaa tätä alueen ongelmaa”, Arve kertoi Ilta-Sanomille.

Arve kertoi lisäksi, että yhtiö on vähentämässä Skopjen-lentojaan lähitulevaisuudessa. Tällä hetkellä yhtiö lentää maahan kaksi kertaa viikossa.

Saarimäki ei ota kantaa siihen, vaikuttavatko lentoyhtiön toimet Traficomin päätökseen lentoreitin mahdollisesta keskeyttämisestä.

”Nämä ovat varmasti seikkoja, jotka terveysviranomaiset ottavat huomioon arvioidessaan toimenpiteiden välttämättömyyttä.”

Wizzairin lennolla Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun tiistaina 11. elokuuta saapuneista matkustajista viidellä todettiin koronavirustartunta.

Skopjen-reitti ei ole ainoa koronaviruksen riskimaan ja Suomen väliä liikennöivä lentoyhteys. Koronavirustilanne on paha esimerkiksi Romaniassa, jonka pääkaupungista Bukarestista saapuvia lentomatkustajia on ohjattu vapaaehtoisiin massatesteihin Helsinki-Vantaan lentoasemalla, joskin paikoin heikoin osallistumisprosentein.

Saarimäen mukaan Traficom on keskustellut THL:n kanssa toistaiseksi ainoastaan yhdestä lentoreitistä. Traficom ei ole esimerkiksi valmistelemassa kriteeristöä, jonka täyttyessä lentoja voitaisiin keskeyttää useammasta kuin yhdestä koronaviruksen riskimaasta.

Traficomilla on käytännössä vain vähän liikkumatilaa siinä, mihin lentoihin se voi toimenpiteensä kohdistaa.

”Jos saamme THL:ltä arvion, että jokin muu reitti muodostaa riskin tartuntataudin leviämiselle, lähdemme tietysti selvittämään mahdollisia toimenpiteitä.”

Ilmailulain nojalla Traficom voi puuttua lentoliikenteeseen, ei yksittäisten ihmisten liikkumiseen. Vaikka Skopjen-lentoreitti keskeytettäisiin, voisi matkustaja edelleen saapua Skopjesta Suomeen tekemällä välilaskun vaikkapa Berliinissä.

”Meidän toimivallallamme emme voi lähteä puuttumaan transit-matkustajien matkoihin. Välilaskullisten lentojen kanssa meillä ei ole välttämättä näkyvyyttä siihen, mistä maasta ihminen on saapumassa, ja silloin testaamisen ja terveydenhuollon toimenpiteiden kohdistaminen on haastavaa.”

HS:n tietojen mukaan Skopjen-lennoilla on saapunut Suomeen vain kourallinen makedonialaisia. Saapuneiden joukossa näyttäisi olevan runsaasti Kosovon ja Suomen kansalaisia.

Ministeri Harakka kertoi keskiviikon tiedotustilaisuudessa uskovansa, että lennot Skopjesta loppuvat viimeistään 29. elokuuta. Kuulostaako aikataulu realistiselta?

”En nyt sitä tyrmääkään. Se riippuu paljon siitä, millaisia kannanottoja ja näkemyksiä kuultavilta tahoilta saadaan. Olemme tartuntataudin leviämisen estämisen osalta heidän asiantuntemuksensa varassa”, Saarimäki sanoo.

Jos Traficom päättää keskeyttää Skopjen-lennot, korvausvastuu on ensisijaisesti lentoyhtiöllä.

”Käytettävissä olevien tietojeni mukaan Suomelle ei synny siinä korvausvelvollisuutta”, Saarimäki sanoo.

Ongelmatilanteissa lipun ostanut voi olla yhteydessä Kuluttajaneuvontaan tai Euroopan kuluttajakeskukseen.