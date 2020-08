Kotimaa | Kuukausiliite

Mitä raha on, ja miten koronan lasku maksetaan ja kuka on Warren Buffett – HS:n uusi Teema-lehti kertoo rahasta

Uuden Teema-lehden aiheena on raha. Lehti kertoo mitä raha on, ja kuinka koronakriisistä aiheutuva massiivinen lasku on tarkoitus maksaa.