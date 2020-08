Tutkimukset

Naisen ja miehen välillä voi olla geneettisiä yhteensopivuuseroja, jotka vaikuttavat siihen, miten helposti nainen tulee raskaaksi.

Itä-Suomen yliopistossa tehtyjen kahden tuoreen tutkimuksen mukaan naisen elimistön sisällä tapahtuu sukusolujen valintaa yhdynnän jälkeen. Molemmissa tutkimuksissa ajatuksena on se, että siittiöt kohtaavat naisen lisääntymiselimistössä evolutiivisen valintapaineen. Tämä haastaa aiemmat käsitykset siitä, että olisi täysin sattumanvaraista, mikä siittiö pääsee lopulta hedelmöittämään munasolun.

Yliopiston tutkimusryhmän julkaisemissa tutkimuksissa kiinnitettiin huomiota miehen ja naisen immuunigeeneihin eli HLA-geeneihin (human leucocyte antigen), jotka koodaavat ihmisen immuunipuolustusjärjestelmää.

Tutkimuksessa ilmeni, että naisen lisääntymiselimistössä pärjäävät paremmin sellaiset siittiöt, joiden immuunijärjestelmää koodaavat geenit eroavat eniten naisten omista immuunipuolustuksen geeneistä. Lisääntymiskumppaneiden välillä voi siis olla geneettisiä yhteensopivuuseroja.

”Tutkimuksemme tulokset viittaavat siihen, että miehen ja naisen HLA-geenien erilaisuus vaikuttaa siittiöiden hedelmöittämiskykyyn. Aikaisemmin on osoitettu, että naiset mahdollisesti suosivat lisääntymiskumppanin valinnassa HLA-geeneiltään erilaisten miesten kehon hajua, mutta tutkimusten tulokset ovat varsin ristiriitaisia”, sanoo tutkimusryhmän johtaja, apulaisprofessori Jukka Kekäläinen Itä-Suomen yliopistosta.

Tällaisia tuloksia saatiin 1990-luvulla tehdyissä tutkimuksissa, joissa ovuloivat naiset haistelivat miesten ominaishajuja heidän t-paidoistaan.

Nyt Itä-Suomen yliopistossa selvitettiin, millaista valintaa naisen elimistö tekee yhdynnän jälkeen.

”Huomasimme saman ilmiön. Eli HLA-geenien erilaisuus yhdynnän jälkeisessä tilanteessa on yhteydessä siittiöiden parempaan hedelmöityskykyyn. Tämän puolestaan voidaan olettaa tehostavan jälkeläisten immuunipuolustusta”, sanoo nuorempi tutkija Annalaura Jokiniemi Itä-Suomen yliopistosta.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa käytettiin naisten kohdunkaulan limanäytteitä, jotka oli kerätty ovulaation aikaan. Kohdunkaulan lima muuttuu kuukautiskierron eri vaiheissa. Ovulaation aikaan lima on kaikkein juoksevinta ja läpäisykykyisintä. Kaikkien miesten siittiöitä aktivoitiin kohdunkaulan limanäytteillä.

Mukana oli limanäytteitä yhdeksältä naiselta ja siittiöitä kahdeksalta mieheltä. Kun kaikkien naisten ja kaikkien miesten näytteet yhdistettiin keskenään, saatiin yhteensä 72 yhdistelmää.

Voiko tuloksista päätellä, että naisen on helpompi tulla raskaaksi tietyn miehen kanssa kuin toisen?

Jokiniemen mukaan tulokset viittaavat ainakin siihen, että miesten ja naisten sukusolujen välillä on yhteensopivuuseroja. On siis mahdollista, että kohdunkaulan lima päästää eri tavalla läpi eri miesten siittiöitä.

”Eri naisten kohdunkaulan limat aktivoivat saman miehen siittiöitä eri tavoin”, hän sanoo.

Jokiniemen mukaan tutkimuksessa ilmeni eroja myös siittiöiden elinkyvyssä. HLA-geeneiltään erilaisemmissa yhdistelmissä siittiösolut säilyivät paremmin elossa limassa.

”Siittiöthän voivat elää naisen elimistössä noin viisi vuorokautta. Me mittasimme niitä vain yhden päivän aikana, mutta löysimme jo siinä ajassa eroja siittiöiden elinkykyyn”, hän sanoo.

Siittiöitä yrittämässä tunkeutua munasoluun.

Toisessa, Itä-Suomen yliopiston pari viikkoa sitten julkaisemassa tutkimuksessa tulokset olivat samansuuntaiset. Tässä tutkimuksessa siittiösoluja yhdistettiin munarakkulan follikkelinesteeseen. Follikkelineste on munarakkulan sisällä olevaa nestettä, jota vapautuu ovulaation aikaan, kun munarakkula repeää.

Tässä tutkimuksessa mukana oli näytteitä kymmeneltä naiselta ja kahdeksalta mieheltä. Niistä saatiin 80 erilaista yhdistelmää. Molempien tutkimusten näytteet oli kerätty Joensuun keskussairaalan lapsettomuuspoliklinikan vapaaehtoisilta luovuttajilta.

”Tässäkin tutkimuksessa HLA-geenien erilaisuus assosioitui (liittyi) siittiöiden parempaan liikkuvuuteen. Eli HLA-geeneiltään erilaisissa yhdistelmissä siittiöiden aktivaatio oli parempaa”, Jokiniemi sanoo.

Eli mitä erilaisempia naisen ja miehen HLA-profiilit olivat keskenään, sitä paremmin miehen siittiöt suoriutuivat kokeessa olipa neste kumpaa hyvänsä: kohdunkaulan limaa tai munarakkulan follikkelinestettä.

Jokiniemen mukaan kyse on valinnasta, jolla nainen tekee lisäkarsintaa antaakseen jälkeläisilleen parhaan mahdollisen perimän.

”Yhdyntää ennen tapahtuva parinvalinta on tärkeää. Valinta jatkuu myös sukusolun tasolla. Naisen elimistö pyrkii valitsemaan parhaan mahdollisen siittiön. Käytetään termiä ’naaraan piilovalinta’ (cryptic female choice). Se tapahtuu naisen elimistön sisällä”, hän sanoo.

Mitä tämä tarkoittaa käytännön elämässä?

Jokiniemen mukaan se tarkoittaa ainakin sitä, ettei hedelmöityminen ole niin sattumanvarainen prosessi kuin pitkään on luultu.

”Yhteensopivuuserot on hyvä tiedostaa. On paljon pariskuntia, jotka kärsivät lapsettomuudesta ja paljon pariskuntia, joiden lapsettomuuden syytä nykylääketiede ei pysty sanomaan. Mies ja nainen ovat terveitä, mutta silti lisääntyminen on vaikeaa. Tämän ilmiön tunnistaminen on tärkeää.”