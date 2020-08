Testausohjeiden sanamuotoa aiotaan lasten osalta tarkentaa. Näin totesi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM)koronatilannekatsauksessa torstaina.

Puumalaisen mukaan lapset tulee viedä koronatestiin vain, kun kyseessä on uusi infektio. Jatkuvien samankaltaisten oireiden kohdalla tarvetta ei ole.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi, että lasten testaamisohjeiden sanamuotoa aiotaan tarkentaa.

”Ohjeiden sanamuotoja täytyy vielä tarkastella, jotta näyte otettaisiin, kun kyseessä on selkeä uusi infektio, eikä tilanteessa, jossa lapsella on enemmän tai vähemmän jatkuvia, saman­kaltaisia oireita”, sanoi Puumalainen.

Torstaina myös opetus- ja kulttuuriministeriö tarkensi ohjettaan koronavirustesteihin liittyen. Linjauksen mukaan koulu tai päiväkoti ei voi edellyttää koronatestin tuloksen esittämistä.

Lapsilla on Puumalaisen mukaan kuitenkin rooli koronavirusepidemian leviämisessä, ja hänestä mahdollisia tartuntoja kannattaa lapsilla tutkia.

”Lapset sairastavat koronaa [covid-19-tautia] lieväoireisemmin, ja viime kevään kokemusten perusteella lasten tartuntoja oli vähemmän suhteessa muihin ikäryhmiin. Se ei tarkoita sitä, etteivätkö lapset voi tartuntaa saada ja tartuttaa sitä eteenpäin tovereihin, aikuisiin tai isovanhempiin”, Puumalainen korosti.

Hän muistutti, että moni perhe on aidosti huolissaan siitä, että heidän lapsensa voi saada tartunnan ja että testiin halutaan, jos lapsi saa infektion.

”Tilanne täytyy pystyä ratkaisemaan testikapasiteetin lisäyksellä ja näytteenoton sujuvoittamisella.”

Hallituksen päivitetyssä testausstrategiassa ei muutettu ohjeistusta lieväoireisten lasten testaamisesta. Ohjeistuksen mukaan lieväoireiset lapset ohjataan edelleen testiin, eikä oireisten lasten pidä mennä päivähoitoon tai kouluun.

Puumalainen korosti torstain tilaisuudessa, että päiväkodeissa tai kouluissa ei voida vaatia perheiltä koronavirustestistä kertovaa todistusta.

Erityisesti lieväoireisten lasten testaus on ruuhkauttanut koronavirustestiin pääsyä eri puolilla maata.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi tilaisuudessa, että Suomen tilanne epidemiamaiden joukossa on erinomainen.

”Olemme todella matalalla tartuntamaiden joukossa ja meillä on alueita, joilla ei ole lainkaan tartuntoja”, sanoi Voipio-Pulkki.

Puumalainen muistutti, että Suomessa on viime aikoina testattu paljon.

”Mitä enemmän testataan, sitä enemmän löydetään. Tuhannesta testistä noin kaksi näytettä on ollut positiivisia. Testejä on otettu matalalla kynnyksellä ja tapauksia on ilahduttavan vähän”, Puumalainen kertoi.

Tartunnat painottuvat pääkaupunkiseudulle ja Lounais-Suomeen. Muualla maassa on todettu yksittäisiä ryppäitä.

”Jonkinlainen takapotku” on nyt kuitenkin Voipio-Pulkin mukaan menossa. ”Positiivisten testien osuus ei näytä kuitenkaan karkaavan, mikä on hyvä asia.”

”Koska nuoret ikäluokat ovat alttiita tartunnoille, nyt ei näytä tulevan myöskään vakavaa tautimuotoa siinä määrin kuin keväällä”, Voipio-Pulkki sanoi.

Hänen mukaansa lähiviikot näyttävät, mikä todellinen sairaalaan päätyvien potilaiden määrä on.

Ruotsin parantunutta epidemiatilannetta asiantuntijat pitivät erinomaisena.

”Norrbottenin luvut ovat menneet selkeästi parempaan suuntaan. Toisaalta Etelä-Ruotsissa on havaittu kiihtymistä etenkin nuorten aikuisten parissa”, kertoi Voipio-Pulkki.