Kuuden kaupungin jätevesissä on todettu koronavirusta elokuussa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesiseurannan tuloksista.

Virusta on todettu erityisesti Helsingin Viikinmäen, Espoon Suomenojan ja Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoista kerätyistä näytteistä. Lisäksi virusta on todettu elokuun aikana yksittäisistä näytteistä Tampereella, Raumalla ja Vaasassa.

Suomessa on huhtikuusta alkaen seurattu koronaviruksen esiintyvyyttä kotitalouksien jätevesissä. Näytteiden avulla on mahdollista nähdä, missä päin Suomea tartuntoja on eniten. Jätevesistä otetuista näytteistä voidaan myös mahdollisesti tutkia koronaviruksen yleisyyttä väestössä.

Koronaviruksen esiintymistä jätevesissä tutkitaan mittaamalla jätevesipuhdistamoille tulevista puhdistamattomista jätevesistä koronaviruksen RNA:ta eli geeniperimää. Jätevesistä ei mitata viruksen tartuttavuutta vaan sen esiintymistä eri alueilla.

HS uutisoi huhti-toukokuun tuloksista kesäkuun alussa. Tuolloin virusta löytyi Helsingin ja Turun jätevesistä, mutta viikoittain Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa otetuista näytteistä ei löytynyt viitteitä viruksesta.

Lue lisää: Koronavirusta löytyi Helsingin ja Turun jätevesistä, mutta ei kolmesta muusta kaupungista – Tutkija kertoo, mitä tuoreista tutkimustuloksista voidaan päätellä

Näytteitä otetaan viikoittain viidestä kaupungista ja kuukausittain 28 eri puhdistamon jätevesistä ympäri maata.

Viikoittain näytteet otetaan Helsingin, Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun jätevedenpuhdistamoilla.

Tuoreimmat viikkoseurantanäytteet kerättiin 16.–17. elokuuta, jolloin koronavirusta löytyi Helsingin Viikinmäen ja Turun Kakolanmäen jätevesinäytteistä. Tampereen, Kuopion ja Oulun jätevesissä koronavirusta ei tällä viikolla todettu.

Viikkoa aiemmin eli 9–10. elokuuta kerätyissä viikkoseurantanäytteissä koronavirusta todettiin Helsingin ja Turun lisäksi Tampereen Viinikanlahden puhdistamolla.

Tuoreimmassa 28 puhdistamon kuukausiseurannassa elokuun ensimmäisellä viikolla koronavirusta todettiin Helsingin ja Turun lisäksi jätevesissä Espoossa, Raumalla ja Vaasassa.

Koronavirustestejä tehdään nyt Suomessa moninkertaisesti viime kevättä enemmän. Keskiviikkona julkaistun päivitetyn testausstrategian mukaan valtakunnallinen päivittäinen testimäärä nostetaan syksyn aikana 10 000:sta 20 000:een.

THL:n erikoistutkijan Tarja Pitkäsen mukaan jätevesiseurantaa ei missään nimessä ole tarkoitettu yksilötestauksen korvaajaksi, mutta sillä voi silti olla paikkansa viruksen esiintyvyyden seuraamisessa myös jatkossa. Huhtikuun puolessa välissä aloitettua näytekeräystä on tarkoitus jatkaa vuoden loppuun saakka.

”Mehän emme tiedä, kuinka kauan kansallisella tasolla on mahdollista jatkaa massiivista yksilötestausta. Jos jollain alueella siirrytään tilanteeseen, että testejä ei enää tehdä yhtä paljoa, jätevesiseurannasta voi olla hyötyä. Yhdellä näytteellä saadaan tietoa koko paikkakunnan tilanteesta.”

Jätevesitutkimuksessa näkyvät myös oireettomat viruksen kantajat, jotka erittävät koronavirusta ulosteeseen.

Jätevesiseurannan havainnot tukevat käsitystä siitä, että kesä-heinäkuun ajan epidemia oli Suomessa suvantovaiheessa. Keskikesällä juhannuksesta heinäkuun puoliväliin asti oli kolmen viikon jakso, jolloin Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon näytteistä ei löydetty viikkoseurannassa lainkaan koronavirusta.

Heinäkuussa löydökset olivat suurimmassa osassa laitoksia satunnaisia tai jäivät alle havaitsemisrajan. Koronavirusta todettiin erityisesti Turun jätevedestä ja jonkin verran myös Helsingin ja Espoon jätevesinäytteistä.

Kesäkuussa virusta havaittiin heinäkuuta enemmän. Viikoittaisessa seurannassa virusta löytyi Helsingin ja Turun jätevesistä ja kuukausiseurannassa Espoon, Lappeenrannan ja Vihdin jätevesistä.

Viruksen esiintyvyyttä jätevesissä seurataan Suomen lisäksi lukuisissa muissa maissa. Heinäkuun lopussa THL otti Suomen jätevesiseurannassa käyttöön Yhdysvaltojen tartuntatautiviraston CDC:n julkaiseman PCR-testin, jota käytetään esimerkiksi monessa Euroopan maassa ja Australiassa.

Alustavien tulosten perusteella uusi testi saattaa löytää jätevedestä aiempaa pienempiä koronavirusmääriä.

Pitkänen korostaa, että koronaviruksen tarttuminen jäteveden kautta ihmiseen on hyvin epätodennäköistä. THL:n seurannassa koronavirusnäytteet otetaan puhdistamattomasta jätevedestä.

”Jätevesissä on paljon taudinaiheuttajia ja mikrobeja. Monet niistä ovat tartuntakykyisempiä kuin koronavirus, joka on aika herkkä ympäristöolosuhteille. Lisäksi jäteveden puhdistusprosessi poistaa mikrobeja hyvin tehokkaasti”, Pitkänen sanoo.