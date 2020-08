Syyttäjät ovat nostaneet syytteet Kuopion kauppakeskus Hermannin koulusurmajutussa, syyttäjälaitos tiedottaa. Vuonna 1994 syntynyttä miestä syytetään murhasta, 20 murhan yrityksestä, tuhotyöstä, törkeän pahoinpitelyn yrityksestä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Kouluhyökkäys tapahtui Savon ammattiopiston tiloissa viime vuoden lokakuun alussa.

Isku kohdistui ammattiopiston luokkahuoneessa olleisiin oppilaisiin ja opettajiin sekä yhteen kauppakeskuksessa työskennelleeseen.

Myös rikoksesta epäiltyä kiinniottamassa olleisiin poliiseihin on kohdistettu väkivaltaa ja sen uhkaa, syyttäjä kertoo tiedotteessa. Lisäksi ammattiopiston tiloissa on sytytetty tulipalo, josta on aiheutunut omaisuusvahinkoja.

Poliisi on sanonut aiemmin, että hyökkäys olisi keskittynyt yhteen luokkahuoneeseen, jossa oli toistakymmentä opiskelijaa. Epäiltyjen rikosten määrä on kuitenkin paisunut, koska esitutkinnan valmistumisvaiheessa poliisi tiedotti epäillystä murhasta ja yhdeksästä murhan yrityksestä.

Apulaispäällikkö Ulla Oinonen Itä-Suomen syyttäjäalueelta ei suostu avaamaan, miksi syyteharkinnan aikana on ilmestynyt näin mittava määrä uusia epäiltyjä rikoksia.

Poliisin mukaan epäilty poistui luokkahuoneesta itse, ja poliisi otti hänet kiinni sen ulkopuolella. Poliisi ampui epäiltyä kiinniottotilanteessa jalkaan. Poliisi on myös kertonut, että hyökkäyksessä kuollut nainen oli vuonna 1996 syntynyt Ukrainan kansalainen.

Sekä uhri että rikoksista epäilty Joel Marin opiskelivat Savon ammattiopistossa.

Pääkäsittely Pohjois-Savon käräjäoikeudessa on sovittu aloitettavaksi kahdeksas syyskuuta 2020. Käsittelyyn on varattu useita päiviä, asianomistajien ja kuultavien suuren määrän takia.