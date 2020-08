Ravintolat

Ravintoloihin tehtiin heinäkuussa pöytävarauksia yhtä paljon kuin maaliskuussa ennen koronavirusepidemiaa. Tieto selviää ravintoloiden pöytävarauksia välittävän Table Online -palvelun tiedoista.

Table Onlinen toimitusjohtajan Ville Heinosen mukaan pöytävarauksia tehtiin heinäkuussa noin 50 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo, että heinäkuu sujui paremmin kuin järjestö ja sen jäsenet odottivat.

”Ravintolakohtaiset erot ovat kesän ajalta suuret”, Lappi sanoo.

Helsinkiläisessä Michelin-ravintolassa Demossa on takana vilkas heinäkuu. Yksi Demon yrittäjistä, Heikki Kivimäki kertoo, että kuluneena kesänä ravintolassa on käynyt asiakkaita lähes yhtä paljon kuin aiempina kesinä. Sillä erotuksella, että rajoitusten vuoksi ravintolaan on otettu sisään hieman vähemmän asiakkaita.

”Ulkomaalaiset turistit ovat vaihtuneet suomalaisiin”, hän sanoo.

Normaalikesinä Demon asiakkaista noin 80 prosenttia on ulkomaalaisia. Nyt kun heitä ei ollut, suomalaiset täyttivät aukon.

”On ollut paljon asiakkaita. On hauska nähdä, että suomalaisten kulutustottumukset ovat ehkä vähän muuttuneetkin, ja suomalaiset käyttävät nyt enemmänkin rahaa. Kesä on mennyt ihan hyvin siihen nähden, mitkä ajat ovat”, Kivimäki sanoo.

Ravintola Demon Heikki Kivimäen mukaan ulkomaalaiset ravintola-asiakkaat ovat vaihtuneet suomalaisiin.

Koronaviruskriisi iski keväällä etenkin henkilöstö- ja opiskelijaravintoloihin, jotka ovat alalla isoja työllistäjiä. Henkilöstöravintoloiden myynti laski Lapin mukaan 64 prosenttia ja opiskelijaravintoloiden 75 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

”Lounasmarkkinoiden merkitys on suomalaiselle ravintolamaailmalle valtava. Jos ihmiset jatkavat etätyöskentelyä ja korkeakoulut ovat syksyllä etäopetuksessa, kahdella merkittävällä työllistäjäsektorilla tulee menemään todella huonosti”, Lappi sanoo.

Lapin mukaan iso osa matkailu- ja ravintola-alan työntekijöistä on edelleen kokonaan tai osittain lomautettuna.

Lomautuksiin on päätynyt myös tuhansien helsinkiläisopiskelijoiden ruokahuollosta vastaava Unicafe.

Sen opiskelijaravintoloiden henkilökunnasta yli puolet on edelleen lomautettuna, kertoo ravintoloista vastaavan Ylvan liiketoimintajohtaja Leena Pihlajamäki. Pahimmillaan lomautettuna oli noin 90 prosenttia ravintoloiden henkilökunnasta.

Helsingissä on yhteensä 18 Unicafe-ravintolaa, joissa käy normaalitilanteessa päivittäin noin 12 000 asiakasta. Kun yliopistot suljettiin maaliskuussa, suljettiin myös 17 yliopistokampuksien yhteydessä olevaa Unicafe-ravintolaa.

Auki oli ainoastaan Helsingin Kaivopihan ravintola, joka tosin muiden ravintoloiden tavoin joutui pitämään asiakaspaikkansa suljettuna huhti-toukokuun ajan.

Helsingin Kaivopihalla sijaitseva Unicafe-opiskelijaravintola on vähentänyt ravintolasta tuoleja. Lisäksi pintoja desinfioidaan jatkuvasti. Unicafe-ravintoloista yli puolet on edelleen suljettu.

Koska yliopistokampusten ovet pysyivät suljettuina läpi kesän, pyöritti Unicafe kesän ajan vain Kaivopihan ravintolaansa. Lisäksi jäätelöauton tavoin toiminut Foodvan-pakettiauto kuljetti noutolounaita ennalta määrättyihin pisteisiin huhtikuusta heinäkuuhun.

Pahimmillaan lomautettuna oli noin 90 prosenttia Unicafe-ravintoloiden henkilökunnasta.

Nyt pakettiauto seisoo parkissa ja ravintolatoiminta ottaa pieniä askelia kohti normaalia. Tällä viikolla Unicafe avasi kampusravintoloistaan viisi, ja lähiaikoina tarkoitus on avata muutama lisää.

”Senkin jälkeen meillä on edelleen noin puolet ravintoloista kiinni, ja esimerkiksi catering-toiminta on olematonta”, Pihlajamäki sanoo.

Unicafe toimittaa tarjoiluja yliopistolla järjestettäviin konferensseihin ja tapahtumiin, mutta tänä syksynä nekin järjestetään etänä. Etätyö- ja etäopetussuositus pitävät kampukset tavallista autiompina myös syksyllä.

”Oma arvioni on, että jos koronavirustilanne pääkaupunkiseudulla syksyllä synkkenee, Helsingin yliopisto sulkee kampuksia tarvittaessa aika matalalla kynnyksellä. Silloin meidän toimintaedellytyksemme ovat hyvin heikot.”

Jos yliopisto päätyy sulkemaan kampuksiaan, päädytään taas tilanteeseen, jossa auki voidaan pitää vain Kaivopihan ravintola, Pihlajamäki sanoo.

Vaikka Unicafen tilanne on keväästä parantunut, on elokuun liikevaihto ollut tähän mennessä noin 66 prosenttia normaalia pienempi.

Alkuvuoden huono taloudellinen tilanne vaikutti siihen, että Unicafe päätyi nostamaan opiskelijalounaidensa hintoja.

Pihlajamäen mukaan toinen syy on, että edellisen kerran hintoja korotettiin kahdeksan vuotta sitten. Sinä aikana raaka-ainekulut ja henkilöstökustannukset ovat nousseet, eikä Kelan ateriatuki ole pysynyt kasvavien kustannusten mukana.

Keväällä ravintoloiden sulkutoimenpiteet poikivat ravintolayrittäjiltä luovia ratkaisuja.

Ravintoloitsija Henri Alén päätyi vääntämään oman huippuravintolansa lindströminpihvejä ja makaronilaatikkoa, koska fine dining -ruoka sopi huonosti kotiinkuljetukseen. Michelin-ravintola Oran yrittäjä Sasu Laukkonen ryhtyi myymään noutosushia. Vegaaniravintola Villd yhdisti voimansa kasviproteiinivalmistaja Vönerin kanssa ja alkoi myydä noutokebabia.

Tekohengitystä, ei kannattavaa liiketoimintaa, kuvaili Alén toukokuussa. Samaa mieltä oli eduskunta, joka edellytti maaliskuussa, että koronaviruksen vuoksi suljettaville ravintoloille pitää hyvittää elinkeinonvapauden rajoittamisesta aiheutuvia menetyksiä.

Ravintoloiden tukipaketti nousi lopulta 171 miljoonaan euroon. Tähän mennessä potista on jaettu alle puolet, selviää ely-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tilastoista.

Kaksiosaisesta tukipaketista myönnetään ravintoloille hyvitystä toiminnan rajoittamisesta sen perusteella, kuinka paljon niiden myynti laski huhtikuussa normaalista. Lisäksi ravintoloiden on mahdollista hakea tukea työntekijöiden työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen.

Ravintola Demo haki ja sai Business Finlandin myöntämää tukea luodakseen uudenlaisen tuotteen: Tähtikokin ruokakassin. Fine dining -ruokakassi sisälsi Demon kokkien esivalmistelemat raaka-aineet useiden ruokalajien illalliseen, jonka asiakkaat itse valmistivat kotona.

Unicafe-ravintoloissa on pyritty palaamaan kohti normaalia turvallisuusohjeistuksia päivittäen. Kassalla työskennellään pleksilasin takana ja henkilökunta voi käyttää suojavisiiriä ruokaa annostellessaan. Roza Mononen annosteli ruokaa Kaivopihan ravintolassa perjantaina.

Muun muassa ruokakassien ansiosta henkilökunta kutsuttiin lomautuksilta takaisin töihin. Ruokakassit oli ajateltu ravintoloiden sulkuajan tuotteeksi, mutta niiden kysyntä jatkui, vaikka Demo avautui alkukesästä. Demossa ruokakassit muokattiinkin pysyväksi tuotteeksi.

Unicafen Pihlajamäki ei vieläkään tiedä, myönnetäänkö Unicafelle tukipaketista senttiäkään. Opiskelijaravintolat luetaan rajalliselle joukolle auki oleviksi henkilöstöravintoloiksi, jotka rajattiin sulkutoimenpiteiden ulkopuolelle. Käytännössä ravintoloita ei voinut pitää auki, koska yhtä lukuun ottamatta ne sijaitsivat kampuksilla, jotka yliopisto oli määrännyt kiinni.

Tuen myöntämisehtoja on alalla kritisoitu myös siitä, että sen on tulkittu suosivan niitä yrityksiä, jotka eivät keväällä yrittäneetkään keksiä uusia tapoja pitää toimintaansa käynnissä.

Maran Timo Lapin mukaan ala odottaa syksyä jännityksellä.

”Mikään matkailu- ja ravintola-alan toimiala ei kestä, jos yritysten ovet joudutaan sulkemaan uudelleen. Siinä mielessä olemme olleet tyytyväisiä hallituksen lausumiin, joissa todetaan, ettei Suomi kestä toista sulkua.”

Samaa mieltä on Demon Heikki Kivimäki. Hän kuitenkin uskoo, että Demossa keväällä luodut uudet tuotteet ja toimintamallit antavat ravintolalle turvaverkkoa myös mahdollista uutta koronavirusaaltoa vastaan. Silti syksy pelottaa.

”Jos toinen aalto tulee ja yhteiskunta sulkeutuu, tosi moni ravintola putoaa kelkasta. Se tekee pahaa myös koko ravintolakulttuurille”, Kivimäki arvioi.

Jos rajoituksia kiristetään tai määrätään sulkuja, Kivimäki toivoo viranomaisilta mahdollisimman selkeää ja tarkkaa ohjeistusta.

”Kyllähän me teemme, jos tiedämme, miten pitää toimia. Mutta pimeässä ei voi suunnistaa.”

Osittain pakonkin edessä kasvaneet kotimaanmatkailu ja noutoruokapalvelut ovat avittaneet ravintola-alaa, mutta ne eivät ole kyenneet pelastamaan sitä suurilta tappiolta.

”Lopullisesti tilanne selviää, kun saamme koronavirusrokotteen. Niin pitkään tässä ollaan enemmän tai vähemmän epävarmuudessa”, Lappi arvelee.