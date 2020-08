Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on raportoitu 35 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on todettu yhteensä 7 906.

THL:n mukaan uusia tartuntoja on raportoitu Helsingissä kaksi. Yhteensä Helsingissä on tähän mennessä todettu 2 906 tartuntaa. Espoossa uusia tartuntoja todettiin 17 kappaletta. Nyt tartuntoja on todettu Espoossa yhteensä 951.

Etelä-Pohjanmaan Alavus ja Lapin Utsjoki nousivat lauantaina ensimmäistä kertaa THL:n päivittäin päivittyvien uusien tartuntojen listalle. Suurin osa Alavuden tartunnoista liittyy yksittäiseen tartuntaketjuun. Utsjoella taas muun muassa terveyskeskuksen vuodeosastolla on todettu useita tartuntoja.

Listalle nousevat kunnat, joissa tartuntojen määrä on yhteensä yli viisi. Tartuntoja todettiin myös muun muassa Vantaalla, Keminmaalla ja Muuramessa.