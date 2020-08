Itämeren tila on hälyttävä. Sen monimuotoisuus on uhattuna. Vesiensuojelun ansiosta Itämeri on kuitenkin onnistunut karistamaan maailman saastuneimman meren tittelinsä. Hyvä meren tila on silti vielä kaukainen haave, ja se vaatii mittavaa ajattelutavan muutosta.

Torstai on hernekeittopäivä. Alf Norkon lounas on kuitenkin vaarassa kylmetä, sillä Itämeri-tutkimuksen professori ei malta koskea annokseensa kertoessaan asiaansa.

Olemme Tvärminnen eläintieteellisen aseman ruokalassa, parikymmentä kilometriä Hangosta itään. Vuonna 1902 perustettu Tvärminne on Itämeren suurin rannikonläheiseen merentutkimukseen keskittynyt tutkimusasema.

Viisi viime vuosikymmentä merta on tutkittu vuoden ympäri. Nykyisin tutkimushenkilöstöstä kolmasosa on kansainvälistä, ja vierailevia tutkijoita on vuodessa 250–300. Kaikkiaan Itämerta tutkitaan yli 6 000 henkilötyöpäivän verran vuodessa.

Tutkimustulokset ovat olleet jo pitkään hälyttävät. Itämeri on sairas potilas, jota ei hetkessä saada terveeksi.

”Jos olemme kusseet mereen sadan vuoden ajan, eihän se viidessä vuodessa palaudu entiselleen”, Norkko sanoo.

Koronavirustermein Itämeri on riskiryhmää ilmaston lämpenemiselle. Ilmastonmuutos on kuitenkin globaali uhka, ja siksi on tärkeää vaikuttaa siellä missä pystyy, Norkko sanoo.

”Ilmastonmuutoksen globaalius tekee paikallisista asioista vielä tärkeämpiä. Muuten meillä on perfect shitstorm. Mutta onneksi ihmiset ymmärtävät, että meidän täytyy tehdä nyt kovemmin töitä.”

Ilmastonmuutoksen myötä Itämeren vesi on lämmennyt neljänkymmenen viime vuoden aikana pari astetta. Lämpimässä vedessä on vähemmän happea, ja Itämeren happikato lisääntyy.

Suomen merialueiden pohjista jo miltei kolmasosa kärsii happikadosta. Avoimen Itämeren alueella taas sijaitsee hapeton alue, joka on suuruudeltaan jopa 70 000 neliökilometriä. Alue vastaa pinta-alaltaan noin puoltatoista Tanskaa.

Norkon arvio on tyly. Itämeren tila saa häneltä kouluarvosanan välttävä. Nipin napin läpi kokeesta.

”Meillä on yksi vakava ongelma, joka dominoi kaikkia muita. Se on rehevöityminen”, Norkko sanoo.

Tvärminnen eläintieteellisen tutkimusaseman tutkimusteknikko Jostein Solbakken (edessä), tutkimuskoordinaattori Joanna Norkko (takana) ja Itämeri-tutkimuksen professori Alf Norkko valmistautuvat ottamaan näytettä Itämeren pohjasta.

Itämeri on matala. Sen keskisyvyys on vain 54 metriä, kutakuinkin yhtä paljon kuin Oulun tuomiokirkon korkeus. Esimerkiksi Välimeren keskisyvyys on lähes kolmekymmenkertainen.

Mataluuden ja hitaan veden vaihtumisen takia Itämeri on erityisen altis rehevöitymiselle. Se on suuren valuma-alueen ympäröimä, ja mereen valuu ravinteita teollisuudesta ja maanviljelystä.

Myös merta ympäröivä tiheä asutus lisää rehevöitymistä, kun mereen ajautuu runsaasti ravinteita muun muassa jätevesien mukana. Vielä muutama vuosikymmen sitten mereen päästettyjä jätevesiä ei välttämättä puhdistettu lainkaan. Nyt asia on onneksi muuttunut.

Suomen teollistuminen maailmansotien jälkeen johti Itämeren voimakkaaseen ravinnekuormitukseen. Itämeri nautti pitkään kyseenalaista kunniaa maailman saastuneimpana merenä.

Itämeren suojelusta maalataan helposti kuva, jossa Suomi ja Ruotsi ovat mallioppilaita Puolan ja Venäjän ollessa suuria saastuttajia. Kun maiden ravinnekuormitus suhteutetaankin niiden väkilukuun, Suomesta tulee luokan huolimattomin oppilas, Norkko toteaa.

Mereen valuvista ravinteista typpi ja fosfori ovat viheliäisimpiä. Niitä on meressä luonnostaan niukalti, ja sinne valuessaan ne saavat leväkasvun kukoistamaan.

Aluksi rehevöityminen lisää vesistöjen lajeja ja kalaakin saa runsaammin, mutta vuosikymmenten kuluessa haitat ajavat hyötyjen ohi. Merenpohjaan ilmestyvä kasvusto vie elintilaa muilta lajeilta, jolloin meren ekosysteemistä tulee yksitoikkoinen.

Levä vajoaa kuollessaan meren pohjaan ja kuluttaa hajotessaan runsaasti happea. Hapettomissa oloissa merenpohjasta vapautuu veteen lisää ravinteita, joita elävät levät ottavat ilomielin vastaan. Levät kasvavat, ja meri rehevöityy.

Kun levät jälleen kuolevat, ne vajoavat pohjaan ja kuluttavat happea. Veteen vapautuu taas lisää ravinteita ja niin edelleen. Noidankehä on valmis.

Tämä näkyy usein kesän uutisotsikoissa: sinilevä ilmestyy vesistöihin ja pilaa uintiretket ja mökkeilijöiden pesuvedet.

HS käsitteli sinilevää Kuukausiliitteen laajassa artikkelissa viime elokuussa.

Itämeri on verrattain matala meri. Jos se olisi syvempi, rehevöityminen ei olisi lainkaan niin suuri ongelma, professori Alf Norkko sanoo.

Professori Norkolla on kuitenkin hyviä uutisia: innokas vesiensuojelu on tuottanut tulosta. Itämeri on paljon paremmassa kunnossa kuin vielä 40 vuotta sitten. Rehevöityminen ei enää kiihdy. Itämeri ei ole enää maailman saastunein meri.

Norkon ruotsalaiset kollegat laskivat tänä vuonna, mikä Itämeren tilanne olisi, jos kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ei oltaisi tehty.

”Se skenaario oli todella masentavaa luettavaa”, Norkko kuvailee.

”Tämän me unohdamme: mikäli tätä työtä meren eteen ei oltaisi tehty, olisimme ihan kusessa. Meri olisi lähes kuollut.”

Valoisasta kehityksestä huolimatta meren tilanne on edelleen surkea. Syviin vesikerroksiin ja merenpohjaan on kasautunut ravinnevarasto, joka ylläpitää meren rehevyyttä. Helpot ratkaisut rehevöitymisen kaitsemiseksi on jo tehty.

Vaikka Itämeren ravinnekuormitukset ovat vähentyneet, asetettuihin ympäristötavoitteisiin ei olla päästy. Tavoitteiden rima asetettiin tarkoituksella korkeaksi, mutta perimmäinen syy tavoitteiden karkaamiselle on niiden kallis hintalappu.

Norkon mukaan Itämeren tilan kohentaminen vaatii uudenlaista ajatustapaa. Selvät muutokset näkyvät helposti vasta kymmenien, jopa satojen vuosien päästä. Tuloksia vaaditaan kuitenkin usein välittömästi. Norkkokin ymmärtää sen.

”Jos ostat uuden asunnon, et tietenkään halua odottaa 30 vuotta ennen kuin pääset muuttamaan sinne. Meidän täytyy kuitenkin ajatella, että emme pelasta toimillamme tämänpäiväistä, vaan lastemme ja lastenlastemme Itämerta.”

Kaiken avain on yhteistyö. Itämeren eteen ponnistelevat biologien lisäksi kemistit, yhteiskuntatieteilijät, juristit ja ekonomistit. Poikkitieteellisen yhteistyön avulla viesti saadaan paremmin perille kaikkien valtioiden päättäjille.

”Tahtotila on hyvä, mutta tutkijana on turhauttavaa, että poliittinen päätöksenteko on hidasta ja niin paljon jäljessä”, Norkko sanoo.

Seuraava konkreettinen askel Itämeren suojelemiseksi on meren monimuotoisuuden vaaliminen. Suomella on maalla lukuisia luonnonsuojelualueita, mutta merellä niitä on Norkon sanoin ”vain paperilla”: vaikka merialue olisikin luonnonsuojelukohde, siellä voi vapaasti liikkua ja kalastaa.

Esimerkiksi Tvärminnen alue on yksi harvoja vesialueita Suomessa, jossa ei saa edes ankkuroida venettään luvatta.

”Usein on vain päätetty, että tämä vesialue on nyt suojelualue, vaikka ei tiedetä, mitä se pitää sisällään. Eihän maanpäällisten suojelualueiden kanssa toimita näin”, Norkko sanoo.

Tvärminnen tutkimusasema sai viime lokakuussa aikaisen joululahjan.

Se on 18,5 metriä pitkä ja maksoi lähes kaksi miljoonaa euroa. Vuorineuvos Stig Gustavsonin syntymäpäivärahaston ja valtion vastinrahaohjelman mahdollistama tutkimusalus Augusta on Itämeren vesillä ainutlaatuinen. Alus on suunniteltu täysin tutkimusaseman tarpeita ajatellen, ja sen avulla Tvärminnen merentutkimus nousee aivan uusiin sfääreihin.

Augusta irtoaa laiturista ja vie meidät Storfjärdenin lahdelle. Siellä Norkko haluaa Tvärminnen tutkimusaseman tutkimuskoordinaattorin ja vaimonsa Joanna Norkon kanssa todistaa, ettei Itämeren tila ole toivoton.

Parhaimmillaan yli 20 solmuun yltyvä Augusta kaartaa mittauspisteelle, jolta on mitattu vuodesta 1927 saakka joka kymmenes päivä meren lämpötila. Aluksi kukaan ei osannut sanoa tarkalleen miksi. Mittaus oli kuitenkin helppo toteuttaa, ja sittemmin tulokset ovat osoittautuneet äärimmäisen arvokkaiksi.

Ulapalla liitää jo ensimmäinen todistusaineisto Itämeren tilan kohenemisesta. Merikotka levittää siipensä, ja se kirvoittaa Alf Norkoltakin kunnioitusta.

”Mieti, tuon siipiväli on 2,2 metriä. Se on iso lintu.”

Vielä 1970-luvulla merikotkia oli jäljellä vain muutama, kun niiden munat eivät kehittyneet Itämeren ympäristömyrkkyjen takia. Nyt kanta on elpynyt, ja merikotkat saavat viitisen sataa poikasta vuodessa. Kotkia alkaa olla jopa riesaksi asti. Niistä on tullut ongelma muille vesilinnuille, etenkin haahkoille, joiden määrä on vähentynyt merkittävästi.

Aluksen kirkkaanpunainen nosturi laskee 30 metrin syvyyteen kaksi metrin pituista kapselia. Minuutin päästä ne tuovat mukanaan merenpohjaa, josta Joanna Norkko kaivaa esiin sinisimpukoita ja äyriäisiä – merkkejä siitä, että meren pohja voi hyvin.

Alf Norkko (vas.) ja Jostein Solbakken laskevat näytteenottoputkilot Itämeren pohjaan.

Alf ja Joanna Norkko uskovat, että seuraavat sukupolvet pääsevät vielä jonain päivänä nauttimaan Itämeren hyvästä tilasta.

Alf Norkko kuvailee merenpohjaa kompostiksi. Sinne tarvitaan matoja, simpukoita ja äyriäisiä, jotka hoitavat orgaanisen aineksen hajottamisen. Tähän tiivistyy ajatus merenpohjan monimuotoisuudesta, jota Itämeren rehevöityminen tuhoaa.

Alf Norkko kuvailee Itämeren pohjaa kompostiksi.

Sinisimpukat ja äyriäiset ovat merkki siitä, että Itämeren pohjassa kaikki toimii niin kuin pitääkin.

Jos näyte olisi otettu happikatoalueelta, se olisi paljastanut Itämeren kauhuskenaarion: täysin mustaa ja lähes vailla elämää. Tätä vastaan Alf ja Joanna Norkko, Tvärminnen tutkimusasema ja tiedeyhteisö taistelevat.

”Mutta täällä Itämeri voi niin hyvin kuin se vain on mahdollista”, Alf Norkko sanoo ja katsoo maisemaa, joka on samaan aikaan jylhä ja karu, mutta myös äärimmäisen kaunis.

Alf Norkon arvion mukaan nykyisellä suojelukehityksellä Itämeren tila saadaan hyväksi 50–150 vuoden kuluessa. Se on pitkä aika, hän myöntää. Jahkailu viivyttää meren paranemisprosessia entisestään.

Itämeren tilanne on synkkä, mutta Alf Norkko ei halua heittää kirvestä mereen. Jatkuva uhkakuvien maalailu ei hyödytä ketään.

”Luonnollahan on se ihana ominaisuus, että se voi aina palautua paremmaksi, jos sille annetaan mahdollisuus”, Joanna Norkko sanoo.

”Se ei välttämättä palaudu samaksi kuin lapsuudessa, mutta voimme vielä saada kirkkaat vedet, joissa on kalaa ja joissa voi uida.”

Storfjärdenin lahden merenpohjan lisäksi Alf ja Joanna Norkkoa ilahduttavat uudet sukupolvet.

”Tämän päivän nuorten sitoutuminen ympäristönsuojeluun on ihan eri luokkaa kuin mitä se on ollut aiemmilla sukupolvilla. Se luo toivoa.”

Juttua varten on haastateltu myös Åbo Akademin meribiologian professoria Erik Bonsdorffia sekä Helsingin yliopiston Itämeren suojelun ekonomian professoria Kari Hyytiäistä.