Kuinka paljon elämäntapasi tuottaa levää Itämeren rannoille? HS:n Itämeri-laskuri kertoo, millainen vaikutus arkielämäsi valinnoilla on Itämeren ravinnekuormaan. Paljonko rehevöittävää ja levien kasvua lisäävää fosforia ja typpeä sinne päätyy arkisten valintojesi myötä.

Laskuri pystyy nyt laskemaan Itämeri-jalanjälkesi astetta tarkemmin, sillä laskuria on päivitetty. Laskurin puutteita on korjattu, ja sinne on lisätty toivottuja ominaisuuksia.

Esimerkiksi asumismuotoa käsittelevästä kohdasta löytyy nyt myös paritalo-vaihtoehto. Lämmitysmuotoihin vaihtoehdoksi on lisätty maalämpö. Kuivakäymälä on nyt lisätty myös vakituisen asumisen vaihtoehdoksi.

Asunnon energiankäytön arvioinnissa apuna on nyt myös asunnon energiatehokkuusluokka. Energiatehokkuutta voi entiseen tapaan tarkentaa kilowattitasolla. Jos energiatehokkuusluokka ei ole tiedossa, oletusarvona käytetään energitehokkuusluokkaa E vastaavia arvioita.

Hevosharrastusta käsittelevässä osiossa hevosen omistaja voi nyt arvioida myös omistamiensa hevosten vaikutusta Itämeren ravinnekuormaan. Aiemmin hevosharrastuksen vaikutusta arvioitiin vain ratsastuskertojen mukaan.

Kalastusosioon taas on lisätty vaihtoehto saaliin palauttamiselle takaisin vesistöön. Päivityksen myötä kalastus Jäämereen laskevista vesistöistä ei enää vaikuta tuloksiin.

Itämeri-laskuri perustuu uuteen tieteelliseen tutkimukseen, jonka Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus ovat tehneet yhdessä Helsingin Sanomien ja John Nurmisen säätiön kanssa.

Nyt alkavalla viikolla vietetään Itämeri-viikkoa. Viikon aikana HS.fi:ssä julkaistaan Helsingin Sanomien parhaita juttuja Itämerestä. Jo aiemmin julkaistut jutut sekä tällä viikolla julkaistavat uudet jutut löydät osoitteesta HS.fi/itameri.

