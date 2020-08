Lounais-Suomen poliisi kertoo tutkivansa tapausta, jossa vanhuksen kotiovelle on tultu myymään maskeja ja suojakäsineitä. Poliisin mukaan kauppoja on tehty, mutta myyjä ei palauttanut vanhuksen pankkikorttia. Poliisin mukaan pankkikortilla on myöhemmin tehty luvattomia käteisnostoja.

Lounais-Suomen poliisi tiedotti asiasta Twitter-tilillään.

Poliisin mukaan vastaavien huijauksien kohteeksi joutuvat yleensä vanhukset.

Jo keväällä uutisoitiin, että koronavirus­pandemia on saanut liikkeelle huijareita. Poliisin mukaan tapauksia oli tuolloin ilmennyt etenkin Uudellamaalla. Huijarien kohteina olivat erityisesti vanhukset.

Poliisin tietoon tuli keväällä esimerkiksi tapauksia, joissa huijarit tekivät muun muassa ”koronatarkastuksia”. Lisäksi poliisin tiedossa oli ainakin kolme tekoa, joissa uhrien kotiin on mentiin asentamaan ”koronasuodattimia” ja samalla anastettu käteistä, kultakelloja ja kultakoruja.

Lounais-Suomen poliisi muistuttaa Twitterissä, että koronavirustarkastajia ei ole olemassa. Poliisi muistuttaa myös, että koronavirukselta suojaavia erityisiä ilmansuodattimia tai niiden myyjiä ei ole olemassa.