Sosiaalinen media

Poliisi selvittää vihreiden varapuheenjohtajan ja Helsingin kaupunginvaltuutetun Fatim Diarran kaupallista yhteistyötä Helkaman kanssa.

Diarra oli pyytänyt polkupyörävalmistaja Helkamalta käyttöönsä sähköpolkupyörän, jonka hinta on tällä hetkellä runsaat 3 000 euroa. Diarra oli pyytänyt pyörää Helkamalta vastineeksi siitä, että hän markkinoisi pyörää ja pyöräilyä sosiaalisessa mediassa.

Kohun noustua Diarra ilmoitti ostavansa pyörän.

Helsingin poliisi tekee asiasta esiselvityksen. Se siis selvittää, onko syytä epäillä rikoksen tapahtuneen ja jos on, mikä rikos voisi olla kyseessä. Ketään ei siis vielä epäillä rikoksesta.

Esiselvityksen jälkeen päätetään, onko asiassa syytä aloittaa esitutkinta.

Esiselvitys tehdään sen takia, että viime viikolla poliisi sai asiasta kaksi tutkintapyyntöä.

Helsingin poliisin mukaan tutkintapyynnöissä viitataan yleisemmin korruptioon ja konkreettisemmin lahjusrikoksiin. Niissä mainitaan ”yksi poliittinen toimija”. Poliisi ei vahvista henkilöllisyyksiä tässä vaiheessa.

”Poliisi arvioi tapahtumaa kaikkien asiaan soveltuvien rikosnimikkeiden, henkilöiden ja toimijoiden kannalta eikä ole sidottu tutkintapyynnöissä esitettyihin näkemyksiin”, Helsingin poliisin viestinnästä kerrotaan.

Diarran yhteistyö Helkaman kanssa on nostattanut arvostelua. Esimerkiksi korruption ja etiikan tutkimiseen erikoistunut emeritusprofessori Ari Salminen Vaasan yliopistosta totesi Helsingin Sanomissa, että poliitikkojen ”pitäisi kyllä pysyä kaukana tällaisista järjestelyistä”.

”Poliitikko on julkinen henkilö, jota tulee arvioida tiukoilla kriteereillä ulkopäin. Minusta tässä on sellainen taloudellinen lahja tai etu, joka on kohtuuton”, Salminen sanoi.