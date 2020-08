Kotimaa | Poliisi

Joensuun lauantaista ampumista tutkitaan tapon yrityksenä, neljä pidätetty – poliisin mukaan ammutulla yhteyksiä rikollis­järjestöön

Poliisin esitutkinnassa on selvinnyt, että ampuminen tapahtunut kiinteistössä, jossa poliisin tiedon mukaan on moottoripyöräkerhon kerhotila. Ampumavamman takia sairaalahoidossa olleella henkilöllä on yhteyksiä toiseen rikollisjärjestöksi luokiteltuun ryhmään.