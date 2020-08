Oikeudenkäynnit

Ruotsissa paikallisseurakunnan johtajana työskennelleen suomalaispapin syytteen käsittely Helsingissä lykkääntyi yllättäen tiistaina. Kirkkoherran piti vastata syytteeseen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä keskiviikkona, mutta syytteen käsittelyä lykättiin vielä määrittelemättömään päivään.

Ruotsissa paikallisseurakunnan johtajasta käytetään nimeä församlingsherde, joka parhaiten kääntyy kirkkoherraksi, sillä he molemmat ovat paikallisen seurakunnan johtajia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeen mukaan Ruotsista saapuvan suositellaan jäävän 14 vuorokauden omaehtoiseen karanteeniin. Toisaalta ohjeen mukaan liikenne sallitaan Suomen ja Ruotsin välisen maarajan rajanylityspaikoilla paikallisten rajayhteisöjen välillä.

Helsingin käräjäoikeudesta kerrotaan HS:lle, että syytteen käsittelyyn oli koronavirusongelmien välttämiseksi varattu peräti kolme eri salia videoyhteyksillä. Käräjäoikeus halusi näin varmistaa, ettei asian käsittely peruunnu tilan puutteeseen.

Koronavirusaikaan peruutuksia Helsingin käräjäoikeudessa on ollut hieman tavanomaista enemmän esimerkiksi sairastumis- tai altistumisepäilyjen vuoksi. Käräjäoikeus ei halunnut tarkemmin kertoa, mistä kirkkoherran oikeudenkäynnin peruuntuminen johtuu.

HS:n tietojen mukaan kyseessä on ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun seurakuntaa johtanut suomalainen pappi vastaa syytteeseen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Helsingin Sanomat pyysi tiistaina toistamiseen syytetyn asianajajalta vastausta siihen, onko pappi kiistänyt tai myöntänyt syyllisyytensä epäiltyyn rikokseen.

Pastori ei edelleenkään vastannut asianajajan kautta lähetettyyn soittopyyntöön.

Syytetty on valmistunut teologian maisteriksi ja vihitty papiksi Suomessa. Vaikka hän on ollut töissä Ruotsissa kirkkoherrana, hänen nimikirjansa pito jatkui suomalaisessa hiippakunnassa. Sekä Suomen kirkon että Ruotsin kirkon nimikirjan mukaan kirkkoherran virka Pohjois-Ruotsissa on ollut vakituinen vuosikausia, mutta Ruotsin kirkko on alkanut hakea hänen tilalleen uutta kirkkoherraa muutama kuukausi sitten.

Viime helmikuussa nostettu syyte nousi esiin, kun Helsingin Sanomat selvitti suomalaisten pappien ja kirkon lehtorien lainvoimaisia rikostuomioita. HS:n selvitys kertoo 125 rikoksesta, joihin papit ja kirkon lehtorit ovat syyllistyneet.

Koska oikeudenkäynti siirtyi, rikoksesta syytetyn papin hiippakunnan tuomiokapituli ei lähetä paikalle edustajaansa keskiviikkona. Kirkkolain mukaan tuomioistuimen pitää ilmoittaa suomalaiselle tuomiokapitulille papin syytteestä.

Tämä koskee kaikkia papiksi vihittyjä. Ilmoituksen jälkeen tuomiokapitulilla on oikeus lähettää asiamies seuraamaan käsittelyä. Kyse on siitä, että hiippakunnat seuraavat papin soveliasta käyttäytymistään papinvirassa töissä ja vapaa-ajalla.

Helsingin käräjäoikeus heräsi asiaan maanantaina, kun Suomen arkkipiispa Tapio Luoma toivoi, että oikeuslaitoksen velvollisuus ilmoittaa papin rikoksista ja rikosepäilyistä toimisi paremmin ja pykälät säilyisivät kirkkolaissa myös tulevaisuudessa.

