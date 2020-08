Osin ristiriitaiset ohjeet lasten testaamisesta ja paluusta päivähoitoon tai kouluun ovat hämmentäneet vanhempia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) täsmensi siksi ohjettaan jälleen tiistaina. Niistä löytyy nyt vastaus moniin vanhempia askarruttaneisiin kysymyksiin muun muassa siitä, milloin lapsi pitää viedä testiin.

”Isoin muutos aiempaan ohjeistukseen on se, että kun tähän asti on kehotettu menemään testiin heti, kun oireita tulee, nyt annetaan mahdollisuus jäädä seuraamaan oireita, jos oireet ovat lieviä eikä tiedossa ole tartuntariskiä lisääviä seikkoja”, sanoo THL:n asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi.

Jos huoltaja toteaa lapsella infektio-oireita, lapsi ei saa mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Täsmennetyn ohjeen mukaan lapsen oireita voi siis seurata kotona ilman testaamista, jos oireilu on lievää eikä lapsi tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut edeltävän neljäntoista vuorokauden aikana. Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan kouluun tai varhaiskasvatukseen voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen.

Testiin voi kuitenkin edelleen halutessaan hakeutua myös oireiden alkuvaiheessa, ja jos jollakulla perheessä on tiedossa koronavirusaltistus tai joku perheestä on matkaillut, kannattaa testiin aina hakeutua heti jos oireita tulee.

Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa valua ulos mennessä, mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.

Samoin jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

Jos testi otetaan mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen palata yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut edeltävän neljäntoista vuorokauden aikana.

Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää yksi negatiivinen koronatestitulos. Kaikkia perheen lapsia ei ole tarpeen testata. Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, kunhan oirekuva pysyy samanlaisena.

Entä perheenjäsenet?

Kun lapsen testituloksia odotetaan, oireettomat perheenjäsenet voivat elää normaalia elämää siihen asti, kunnes tulos tulee. Oireisten on pysyttävä kotona, kunnes testitulos valmistuu.

Jos lapsen tulos on positiivinen, muu perhe joutuu viralliseen tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, josta päättävät kotikunnan tartuntatautiviranomaiset.

THL myös muistuttaa, että koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä.

Sarvikiven mukaan paikalliset ja alueelliset viranomaiset voivat nyt tarkentaa ohjeita omalla alueellaan epidemiatilanteen mukaan. Eri puolilla Suomea ohjeissa voi olla eroja, koska koronavirustilannekin on erilainen.

Kunnissa on ollut tähän asti erilaisia linjauksia. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on ohjeistanut, että kouluun voi palata vasta, kun lapsi on oireeton tai lieväoireinen ja koronavirustesti on negatiivinen.

Testausjärjestelmä on kärsinyt pahoista ruuhkista etenkin pääkaupunkiseudulla. Testauspisteet ovat paikoin vaikuttaneet ajautuneen kaaokseen ja vanhemmat ovat kertoneet viettäneensä jopa tunteja soitellen eri numeroihin jäljittäessään testituloksia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajat esittivät aiemmin, että koronavirustestauksen valtakunnallisia kriteerejä olisi muutettava, jotta ruuhkat saadaan kuriin. Jokaisen nuhaisen lapsen testaamista he pitivät turhana.

Lastenlääkärit kritisoivat äskettäin koronavirustestien tekemistä hyväkuntoisille lapsille. HS:ssä kirjoittaneet lääkärit pitivät toimenpidettä jopa pahoinpitelyn tunnusmerkit täyttävänä.