Poliisi on ottamassa haalarikamerat valtakunnalliseen käyttöön mahdollisesti vielä tämän vuoden aikana. Niistä voi olla vastaisuudessa apua Lahden epäillyn putkapahoinpitelyn kaltaisten tilanteiden selvittämisestä.

Aiemmista suunnitelmista poiketen haalarikamerana toimii erillisen kameralaitteen sijasta kenttäpoliisien henkilökohtainen älypuhelin.

”Tarkoituksena on laatia Poliisihallituksen ohjeistus kameroiden käytöstä ja siihen liittyvistä tietosuoja-asioista syksyn aikana. Kameroiden valtakunnallinen käyttö voi alkaa heti sen jälkeen, kun ohjeistus on annettu”, sanoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin.

Haalarikamerat voivat Arvelinin mukaan siten tulla valtakunnalliseen käyttöön jo syksyllä.

Haalarikameran tarkoituksena on tallentaa järjestys- ja hälytyspoliisin tehtävistä liikkuvaa kuvaa ja ääntä niin, että tallenteita voidaan tarvittaessa käyttää myöhemmin todisteina esimerkiksi oikeudenkäynneissä.

Haalarikameroita on ollut koekäytössä Helsingin poliisissa lähes viiden vuoden ajan. Myös Itä-Uudenmaan poliisi on liittynyt kokeiluun.

Helsingin ja Itä-Uudenmaan poliisit ovat käyttäneet haalarikameroina pientä kameralaitetta, joka kiinnitetään partiopoliisien työvaatteisiin.

Lisäksi joukkojenhallintapoliiseilla on käytössä kypäriä, jotka on varustettu kameralla.

Helsingin ja Itä-Uudenmaan poliisit voivat jatkaa kameralaitteiden käyttöä vastaisuudessakin, mutta muualla maassa haalarikameroina on tarkoitus käyttää älypuhelimia.

”Kenttäpoliiseille on hankittu tänä vuonna työkäyttöön henkilökohtaiset älypuhelimet, joskaan en tiedä, onko niitä jaettu vielä kaikkialla. Aikaisemmin poliisipartioilla on ollut käytössä yksi puhelin autossa”, Arvelin sanoo.

Esimerkiksi Sisä-Suomen poliisilaitos on jo saanut kenttäpoliiseille tarkoitetut älypuhelimet, mutta henkilöstöä ei ole vielä koulutettu käyttämään niitä.

”Tarkoituksena on, että vuoden loppuun mennessä jokaisella kenttäpoliisilla on käytössään oma älypuhelin. Uskoisin, että samanlainen tilanne on monessa muussakin poliisilaitoksessa”, sanoo Sisä-Suomen poliisin ylikomisario Harri Nojonen.

Älypuhelin on poliisitarkastaja Arvelinin mukaan mahdollista kiinnittää lisälaitteen avulla poliisihaalareihin silloin, kun kuvaamiselle tulee tarvetta. Tällöin puhelimen kamera voi tallentaa tapahtumia ilman, että poliisin tarvitsee pitää sitä koko ajan kädessä.

”Älypuhelimiin tulee lisäosana sellainen suojakotelo, jossa on kuvaamisessa tarvittavat pikapainikkeet. Lisäosa pitää myös huolen siitä, että kamera pysyy päällä erilaisissa tilanteissa”, Arvelin sanoo.

Älypuhelimet eivät ole Arvelinin mukaan kuvauskäytössä kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan yhtä hyviä kuin Helsingin ja Itä-Uudenmaan poliisin käyttämät haalarikamerat.

”Poliisilla alkaa olla käytössä hyvin paljon erilaisia laitteita. Siksi pyrimme hyödyntämään älypuhelimen kaltaisia monikäyttölaitteita”, Arvelin sanoo.

Haalarikameroiden tallenteita on Arvelinin mukaan käytetty tähän mennessä vain harvoin todisteina rikosprosesseissa.

Poliisihallitus on kuitenkin vakuuttunut laitteiden hyödyllisyydestä. Niiden uskotaan parantavan niin kansalaisten kuin poliisienkin oikeusturvaa.

Videotallenteita on kokeilun aikana käytetty hyväksi paitsi rikostutkinnassa myös sen selvittämiseksi, onko poliisi itse syyllistynyt liialliseen voimankäyttöön.

Poliisitarkastaja Arvelin uskoo, että haalarikamerat voivat tuoda apua esimerkiksi Lahden epäillyn putkapahoinpitelyn kaltaisten tilanteiden selvittämisessä.

Yhtä vanhempaa konstaapelia ja kahta vartijaa syytetään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa kiinniotetun miehen törkeästä pahoinpitelystä. He kiistävät syyllistyneensä rikoksiin.

Lue lisää: Poliisia ja vartijoita syytetään kiinniotetun törkeästä pahoinpitelystä – HS:n julkaisemalta videolta näkyy, miten tapahtumat etenivät Lahden putkassa.

Oikeudenkäynnissä katsottiin viime viikolla poliisiaseman valvontakameratallenteita. Epäilty väkivallanteko tapahtui putkassa.

Syytettyjen toiminta jää putkan valvontakameran kuvakulman takia osittain pimentoon. Tallenteelta ei näy suoraan esimerkiksi sitä, mihin vanhemman konstaapelin epäillyt lyönnit osuivat ja oliko hänen kätensä nyrkissä.

Vanhempi konstaapeli kiisti oikeudessa lyöneensä kiinniotettua. Kyse oli hänen mukaansa avokämmenellä työntämisestä.

Jos poliiseilla olisi ollut tilanteessa haalarikamerat päällä, tilanne olisi tallentunut eri kuvakulmista.