Helsinki-Vantaan lentoasemalla on tehty yli 1 700 vapaaehtoista koronavirustestiä.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on vielä viime viikolla jaettu Suomeen saapuville matkustajille vanhentuneita karanteeniohjeita.

THL kertoi jo 8. elokuuta omaehtoisen karanteenin tiukentuvan niin, että töihin, kouluun, päiväkotiin tai harrastuksiin ei pitäisi mennä eikä joukkoliikennettä käyttää 14 päivään maahan saapumisesta. Epidemiatilanne on pahentunut maailmalla viime aikoina niin, että ohjeistus koskee lähes kaikista maista Suomeen saapuvia.

Vielä viime viikon perjantaina ainakin osa matkustajista sai lentokentällä käteensä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksen, jonka mukaan työssäkäynti olisi mahdollista. Ohje oli päivätty heinäkuun 16. päivälle eli yli kuukauden taakse.

Valtion lentoasemayhtiö Finavia sai vahvistetun tiedon muuttuneesta ohjeistuksesta viime viikon torstaina, kerrotaan Finavian viestinnästä. Päivitetty ohjeistus toimitettiin Rajavartiolaitokselle perjantain aikana.

THL:n viestinnän mukaan ohjeen päivitys johtui päätöksestä päivittää ohjeeseen samalla kertaa myös maskisuositus.

”Tulostettava ohje päätettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa päivittää sillä aikataululla, että se sisältää maininnan torstaina 13. elokuuta annetusta maskisuosituksesta. Maskisuosituksen sisältävä ohje saatiin valmiiksi tiistaina 18. elokuuta”, kertoo viestinnän asiantuntija Johanna Leinonen THL:stä.

THL:n kerrottua omaehtoisen karanteenin tiukennuksista julkisesti kului siis vielä lähes kaksi viikkoa, että tieto saatiin matkustajille Helsinki-Vantaan lentoasemalla jaettaviin ohjelappuihin.

Tämä on vain yksi esimerkki, miten ohjeistuksen ja valvonnan puutteellisuus saattaa johtaa siihen, että koronavirus voi päästä jälleen leviämään matkustajien mukana Suomeen.

Keväällä Suomen ensimmäiset tartunnat todettiin tiettävästi Kiinasta ja Italiasta saapuneilla. THL:n mukaan kesän aikana todennäköisesti ulkomailta saatuja tartuntoja on eniten Balkanin maista, Ruotsista, Bulgariasta ja Virosta.

Keväällä viranomaiset pallottelivat vastuuta siitä, että matkustajien kasvattamaan koronavirusriskiin ei reagoitu tarpeeksi aikaisin. Tuolloinkin ongelma koski esimerkiksi sitä, että epidemia-alueiltakin saapuvat lentomatkustajat matkustivat lentokentältä julkisilla kulkuvälineillä vapaasti ja näin mahdollisesti altistivat muita tartunnalle.

Pitkin kesää viranomaiset ovat kuitenkin vakuutelleet, että kevään virheistä on opittu ja että tilanne on hallinnassa.

Kokemukset kertovat kuitenkin aivan muuta. HS:n kuvaaja Kalle Koponen saapui maanantaina Helsinki-Vantaalle Minskistä. Hän oli saanut lentokoneessa täytettäväkseen koronakyselyn, jossa kyseltiin voinnista ja kerrottiin matkustajia koskevista suositukset muun muassa omaehtoisesta karanteenista. Koponen täytti lomakkeen, mutta terminaalissa ei ollut ketään ottamassa sitä vastaan.

”Paperi ei ollutkaan Suomen viranomaisten kysely vaan lentoyhtiön omaa tuotantoa”, Koponen kirjoittaa näkökulmassaan.

Myös HS:n tiistaina lentoasemalla tekemien havaintojen mukaan kukaan ei valvo, noudatetaanko esimerkiksi ohjeistuksia julkisten liikennevälineiden välttämisestä.

”Jos joku maksaa, niin otan taksin, mutta muuten menen junalla”, totesi Ruotsin Göteborgista saapunut Maarit Asikainen HS:n toimittajalle tiistaina Helsinki-Vantaalla.

Onko jälleen vaarana, että koronavirusta alkaa vuotaa matkustajien mukana Suomeen, koska esimerkiksi lentokentillä ei ole varauduttu riittävästi?

THL:n mukaan noin puolet uusista koronavirustartunnoista on nimittäin kotoisin ulkomailta. Osa kotimaassa saaduista tartunnoista voi olla ulkomailta saatujen tartuntojen jatkotartuntoja.

”Suomessa tapahtuvat ulkomailta tulleen tartunnan jatkotartunnat raportoidaan yleensä kotoperäisinä. Arvio siitä, että noin puolet tartunnoista liittyy tällä hetkellä matkustamiseen ja puolet on puhtaasti kotoperäisiä, huomioi nämä epävarmuudet ja tiedonpuutteet”, kertoo THL:n tutkimusprofessori Taneli Puumalainen.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla käy nyt päivittäin noin 5 000–6 000 lähtevää ja saapuvaa matkustajaa.

Auttaisiko pakkotestaaminen?

Riskialueilta saapuvien matkustajien muodostamaan riskiin havahduttiin pari viikkoa Turussa, missä on testattu Pohjois-Makedonian Skopjen-lentojen matkustajia. Näiltä lennoilta on löytynyt yli 60 tartuntaa.

Helsinki-Vantaalla on toteutettu tähän mennessä neljän koneen matkustajien massatestaus. Romanian Bukarestista saapuneiden koneiden matkustajat ohjattiin vapaaehtoiseen testaukseen, joissa löydettiin tartunta kolmelta matkustajalta.

”Tällä viikolla testaamme lisää riskimaista tulevia matkustajia. Tällä kertaa kuitenkin testiin pyydetään vain osa koneen matkustajista”, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö Vantaan kaupungilta.

Helsinki-Vantaalla toimivassa koronatestauspisteessä on otettu vapaaehtoisia testejä noin 1 700. Arviolta 500 testin tulos ei ole vielä valmistunut. Positiivisia tuloksia on tilastoitu tähän mennessä toistakymmentä.

Yle kertoi kuitenkin tiistaina, että lentoaseman testauspiste on ollut vajaakäytöllä.

Kaikki matkustajien koronatestit on tehty tähän mennessä vapaaehtoisuuden pohjalta. THL on julkaisemassa lähipäivinä niin sanotun liikennevalomallin. Siinä maat jaetaan tautitilanteen mukaan vihreisiin, keltaisiin ja punaisiin maihin.

Punaisista eli suurimman riskin maista palaavat joutuvat mahdollisesti koronatestiin, ja heidät asetetaan viranomaispäätöksellä karanteeniin.

Keltaisista maista saapuville suositellaan omaehtoista karanteenia. Vihreistä maista saapuvat eivät joudu karanteeniin.

” ”Testauspakkoon on suhtauduttu hyvin kriittisesti, sillä asia liittyy perusoikeuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa.”

Aronkytö pitää pakkotestausta järkevänä vaihtoehtona.

”Jos tautitilanne pahenee maailmalla, lentoasema pidetään auki ja testejä kohdistetaan riskimaista tuleviin, testauksen pitäisi olla pakollista”, Aronkytö sanoo.

Aluehallintovirasto voisi antaa luvan pakkotesteihin jo nyt.

”Testauspakkoon on suhtauduttu hyvin kriittisesti, sillä asia liittyy perusoikeuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Yksilö päättää itse suostumisestaan lääketieteellisiin toimenpiteisiin”, sanoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston terveydenhuoltoyksikön päällikkö Mikko Floréen.

Nykyinen tartuntatautilaki mahdollistaisi pakkotestit, mutta ainoastaan erityistapauksissa. Testauksen tarve pitäisi perustella hyvin, ja sen tulisi pohjautua yksilölliseen arvioon.

”Jos sanotaan, että tietyllä lennolla matkustavat pitää testata, siinä ei ole yksilöllistä arviointia mukana.”

Ennen pakkotestausta kaikki matkustajat pitäisi haastatella ja heistä tulisi tehdä yksilöllinen riskiarvio.

Ongelmana testauksessa on kuitenkin se, että tuoreet tartunnat eivät välttämättä näy vielä testeissä, eli se ei ole vaihtoehto karanteenille.

”Testaamisesta voi myös tulla näennäistä turvallisuudentunnetta”, Floréen painottaa.

Miksi karanteenia ei tiukenneta?

Valtaosasta maista Suomeen saapuvat opastetaan tällä hetkellä 14 vuorokauden omaehtoiseen karanteeniin. Mikko Floréen korostaa, että karanteeni on paras keino estää epidemian leviäminen.

THL:n mukaan karanteenin aikana töihin, kouluun, päiväkotiin, harrastuksiin tai julkisiin liikennevälineisiin ei pitäisi mennä.

Omaehtoinen karanteenisuositus koskee valtaosaa esimerkiksi Euroopan maista. Suosituksen ulkopuolella ovat tautitilanteen perusteella esimerkiksi Viro, Italia, Liechtenstein ja Unkari.

Viranomaiset toimivat nyt pääasiassa suosituksin, eli matkustajia neuvotaan menemään karanteeniin. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) väläytti elokuun alkupuolella vaihtoehtoa, jossa riskimaista jatkossa Suomeen saapuvien saapujien täytyisi jäädä kahden viikon koti- tai hotellikaranteeniin hallintopäätöksen voimalla. Suunnitelman toteuttamiskelpoisuutta epäili tuoreeltaan muun muassa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r).

Yksi porsaanreikä karanteenisäädöksissä on myös se, että osa matkustajista saapuu Suomeen vaihtoyhteydellä. HS kertoi maanantaina, että viranomaiset pyrkivät selvittämään ne kauttakulkulennoilla saapuvat matkustajat, jotka tulevat kriittisistä maista. Tätä tietoa ei ole vielä ollut käytettävissä.

Turussa tartuntataudeista vastaava lääkäri määräsi Skopjen-lennon matkustajat tartuntataudin mukaiseen karanteeniin. Toisin kuin omaehtoista karanteenia, tätä karanteenia valvotaan puhelinsoitoilla ja karanteeniin määrätty suomalainen on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan.

Helsinki-Vantaalla ei ole tähän mennessä turvauduttu pakkokaranteeneihin.

”Meidän tartuntatautilääkärimme ovat olleet sitä mieltä, että viranomaiskaranteeni ei ole perusteltua riskin näkökulmasta”, Timo Aronkytö sanoo.

Toinen syy tähän on lentoaseman koko. Henkilön määrääminen pakkokaranteeniin vaatii perustellun yksilöllisen epäilyn virukselle altistumisesta. Päätöksen voi tehdä vain tartuntatautilääkäri.

”Vantaan tartuntatautilääkärit ovat pidättäytyneet siitä, sillä karanteenin perusteet pitäisi saada selville matkustajien yksilöllisillä haastatteluilla. Siihen eivät kaupungin resurssit riitä”, Mikko Floréen sanoo.

Tiedotusta on, ohjeiden noudattamista ei valvota

Onko tiedottaminen esimerkiksi karanteenikäytännöistä Helsinki-Vantaalla riittävän tehokasta ja näkyvää?

Saapuvat matkustajat kävelevät terminaalissa kahden terveysneuvontapisteen ohi. Niissä tarjotaan terveysneuvontapisteessä matkustajille tietoa koronaviruksen ehkäisystä ja ohjataan koronavirustestiin matkustajat, joilla on koronavirukseen viittaavia oireita.

”Aika silmät ummessa täytyy kävellä, jos ei näitä huomaa”, Aronkytö sanoo.

Kaikkien maahan saapuvien matkustajien pitäisi saada THL:n yleisohjeet sekä oirearviolomake. Suuremman riskin maista saapuvat saavat lisäksi kirjalliset ohjeet omaehtoiseen 14 vuorokauden karanteeniin siirtymisestä.

” ”Jos matkustaja sanoo, että olen tullut, mutta käytän silti junaa, sille ei voi tehdä mitään.”

Finavialla on myös neuvontapiste juna-aseman edustalla. Nykyisten ohjeiden mukaan sinne olisi asiaa vain harvalla lentomatkustajalla.

”Siinä kysellään ihmisiltä, ovatko he tulossa riskimaista, koska silloin junaa ei saisi käyttää. Kaikki on tietenkin vapaaehtoista, joten jos matkustaja sanoo, että olen tullut mutta käytän silti junaa, sille ei voi tehdä mitään”, Aronkytö sanoo.

STM:n valmiusjohtaja Pekka Tulokas pitää keskeisenä viruksen torjuntakeinona riskiryhmien tunnistamista

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtajalla Pekka Tulokkaalla on selvä näkemys siitä, miten koronavirustartuntojen leviämistä lentoasemilta voidaan ehkäistä.

”Keskeistä on testausten kohdentaminen eli se, että tunnistamme ennalta matkustajat, jotka ovat mahdollisia viruksen kantajia. Kohdentamiseen perustuvien riskiryhmien tunnistaminen on testausten tulosten perusteella tehokkainta, mistä esimerkkinä on tämä kuuluisa Skopjen-lento.”

Viime viikolla Turkuun saapui lento Pohjois-Makedonian pääkaupungista Skopjesta. Lennolla saapuneista 17:llä todettiin koronavirustartunta. Lennolla oli 127 matkustajaa, joista 113 testattiin.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on tähän mennessä tehty kolme kohdennettua testausta Romanian pääkaupungista Bukarestista saapuneille.

Vapaaehtoisista testiin on suostunut 1 171 ihmistä, joista kymmenellä on todennettu koronavirus, mutta 600 matkustajan tulokset ovat vielä saamatta.

”Lentoasemien kauttakulkuliikenteessä samoin kuin maa- ja laivaliikenteessä meillä on ongelmana tiedonpuute. Meillä ei ole riittävästi ennakkotietoja, missä valtioissa kauttakulkijat tai autoilla matkustajat ovat olleet, koska Euroopassa on vähän rajatarkastuksia. Selvitämme parhaillaan uusia keinoja hankkia enemmän tietoa siitä, missä autoilijat ovat liikkuneet, jotta voisimme parantaa testausten kohdentamista.”

Tulokkaan mukaan kaikki keskeiset kävelyreitit Helsinki-Vantaan lentoasemalla on käyty lävitse.

”On täysin selvää, että matkustajille on tarjolla riittävästi tietoa. Tehokkain keino estää viruksen leviämistä olisi määrätä kaikki riskimaista Suomeen tulevat karanteeniin, mutta meidän taloutemme ei sitä kestäisi.”

Syksyn tullen lennot lisääntyvät Lappiin, mikä aiheuttaa viranomaisille uutta päänvaivaa.

”Tilauslennot aiheuttavat uusia riskejä, koska niissä voi olla matkustajia hyvin erilaisilta alueilta. On selvää, että meidän on lisättävä tiedotusta tilauslentojen matkustajille ja matkanjärjestäjille”, Tulokas sanoo.