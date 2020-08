Kosovo, Serbia, Viro, Pohjois-Makedonia, Espanja, Ruotsi ja Ranska. Muun muassa näistä maista saapuneilta on diagnosoitu koronavirustartuntoja Suomessa tässä kuussa.

Eniten tartuntoja näyttäisi tulleen Kosovosta ja Serbiasta, yhteensä ainakin yli 20 tartuntaa. Kaiken kaikkiaan tartuntojen arvelluksi lähteeksi on kirjattu Suomen lisäksi 18 eri maata.

Ulkomailta tulleet tartunnat ovat nousseet viime päivinä puheenaiheeksi, kun on käynyt ilmi, että tiedotus Helsinki-Vantaan lentoasemalla on vaikuttanut puutteelliselta ja siellä on esimerkiksi jaettu vanhentuneita karanteeniohjeita.

Tiedot ovat peräisin Euroopan tautikeskus ECDC:ltä, joka julkaisee kotisivuillaan yksityiskohtaista tietoa Euroopan koronavirustartunnoista. Suomea koskevat ECDC:n tiedot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tartuntutatutirekisteristä.

ECDC:n tiedoissa tartuntamaalla tarkoitetaan maata, jossa oleskellessaan ihminen on lääkärin arvion mukaan saanut tartunnan. Tieto ei siis kerro tartunnan saaneen kansalaisuudesta eikä siitä, minkä maan kautta henkilö on tullut Suomeen.

Lisäksi järjestelmän rajoituksista johtuen sekä Kosovossa että Serbiassa saadut tartunnat kirjataan Suomessa Serbian tietoihin.

Täysin tarkkoja maakohtaiset luvut eivät ole, koska tietosuojan takia ECDC ei kerro kaikissa tapauksissa tapausmääriä tarkasti. Lisäksi suuresta osasta tartunnoista maatietoa ei ole saatavilla.

Tässä jutussa mainitut ECDC:n luvut ovat tapausten vähimmäismääriä, mutta tapauksia voi olla enemmänkin.

”Matkustajamäärään suhteutettuna Balkanin alue on se, mistä Turun lentoyhteydellä on kesän aikana tullut eniten tartuntoja ulkomailta”, ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:ltä toteaa.

Sen sijaan Ruotsista on Puumalaisen mukaan tullut Suomeen alle 30 tartuntaa koko kesän aikana. Tämä on tilanne siitä huolimatta, että liikenne Suomen ja Ruotsin välillä on ollut paljon Balkanin-liikennettä vilkkaampaa.

Myös Espanjasta Suomeen tartuntoja on ECDC:n mukaan kulkeutunut viime viikkoina vain muutamia, vaikka tautitilanne on heikentynyt maassa nopeasti.

Espanjassa viimeisen kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt noin 184 raportoitua tartuntaa 100 000 asukasta kohti, kun Serbiassa vastaava luku on vain 27 ja Kosovossa 125.

Puumalaisella on kaksi selitystä sille, miksi Balkanin alue korostuu Suomessa raportoiduissa tartunnoissa.

”Balkanilla on todennäköisesti todellisuudessa erittäin vaikea epidemiatilanne. Tautitapausten ilmaantuvuus on todennäköisesti paljon suurempi kuin maista on raportoitu. Testaus ei ole ollut näissä maissa niin laajamittaista.”

Toinen mahdollinen syy on, että Balkanille suuntautuva matkustus on eri luonteista kuin esimerkiksi Espanjan-matkat.

”Oletettavasti Balkanin alueen tartunnat liittyvät sukulaisvierailuihin tai olosuhteisiin, joissa tartunta on huomattavasti todennäköisempää kuin turistimatkoilla, jolloin kontaktit paikallisväestöön ovat vähäisempiä.”

Kaiken kaikkiaan arviolta noin puolet Suomen tartunnoista liittyy tällä hetkellä matkustamiseen ja puolet on kotoperäisiä.

Kesään verrattuna niin kotimaisten kuin ulkomaisten tartuntojen määrä on nousussa. Silti ollaan vielä kaukana kevään piikistä, kuten alla oleva grafiikka osoittaa. Grafiikkaan on valittu maita, joista on tullut paljon tartuntoja maalis- tai elokuussa sekä vertailun vuoksi myös Ruotsi.

Pelkästään maaliskuussa Suomessa raportoitiin koronavirustartuntoja liki neljästäkymmenestä eri maasta. Alla oleva grafiikka näyttää maaliskuun tilanteen:

Virustartunnat kulkevat myös toiseen suuntaan. Suomesta on viety koronavirusta muihin maihin.

ECDC:n tiedoista käy ilmi, että epidemian aikana Suomesta saatuja koronavirustartuntoja on raportoitu Virossa yli kolmekymmentä. Lisäksi yksittäisiä Suomesta saatuja tartuntoja on raportoitu ainakin Ruotsissa, Latviassa, Liettuassa, Saksassa, Islannissa, Irlannissa, Norjassa, Puolassa ja Kroatiassa.

ECDC:n tiedoissa on paljon muutakin kiinnostavaa. Kustakin Suomessa havaitusta tapauksesta kerrotaan esimerkiksi tartunnan saaneen sukupuoli, ikähaarukka, sairaalahoidon tarve ja tartunnan alkuperämaa, jos ne ovat tiedossa, sekä viikko, jolloin tartunta on raportoitu.

Tiedot ovat paljon tarkempia kuin tiedot, joita THL itse julkaisee Suomessa. Vaikka ECDC:n tiedot ovat peräisin THL:n tartuntatautirekisteristä, Puumalainen ei kannata esimerkiksi tarkkojen maalistausten ja määrien julkaisemista.

Puumalainen puhuukin mieluummin Balkanin maista yleisesti kuin yksittäisistä maista.

”Ihminen on voinut matkustaa monen maan alueella, eikä tarkkaa tartuntamaata voida varmuudella sanoa. Tämän takia olisin varovainen, kun lähdetään yksittäisiä maita listaamaan.”

Puumalainen toppuuttelee liian pitkälle vietyjen johtopäätösten tekemistä ECDC:n datan perusteella. Huomattavasta osasta tartuntoja puuttuu tieto tartuntamaasta kokonaan.

”Tiedot eivät ole kattavia ja ne tulevat viiveellä. Tietoihin kannattaakin suhtautua riskinarvioinnin näkökulmasta, ei eksaktina tietona, että näin ja näin monta tartuntaa on maasta tullut.”